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Robert Moreno, de La Roja a nuevo seleccionador de Corea del Sur: “Tiene un amplio conocimiento del fútbol coreano y gran capacidad de análisis”

El que fuese técnico interino de la Selección Española durante la temporada 2019 en ausencia de Luis Enrique toma ahora los mandos del combinado asiático, de momento también de forma temporal

Robert Moreno, anunciado como nuevo seleccionador de Corea del Sur
Robert Moreno, anunciado como nuevo seleccionador de Corea del Sur
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El entrenador español Robert Moreno inicia una nueva etapa profesional tras asumir como seleccionador nacional de Corea del Sur. La Federación de Fútbol de Corea (KFA) oficializó la llegada de Moreno, quien afronta este desafío seis años después de su paso por la Selección Española de Fútbol. Su designación marca un nuevo capítulo en su carrera, orientado a la construcción de un equipo competitivo para el fútbol asiático.

Moreno fue elegido tras un proceso de selección que incluyó varias fases de evaluación y entrevistas. La KFA destacó su “preparación, conocimiento del fútbol coreano, capacidad de análisis y disposición para plantear distintas alternativas tácticas”. El nombramiento reúne a un técnico con experiencia en clubes y selecciones con la expectativa de renovar el proyecto deportivo surcoreano.

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El acuerdo inicial con Moreno se extiende hasta el 27 de noviembre. Sin embargo, la federación confirmó una cláusula que le permitiría continuar al frente del equipo para disputar la próxima Copa Asia, prevista para principios de 2027 en Arabia Saudí. La duración del contrato refleja tanto el carácter temporal como la posibilidad de extensión, condicionada a los resultados de los primeros encuentros y a la adaptación del técnico al entorno coreano.

Robert Moreno durante su etapa como asistente técnico de Luis Enrique en la selección de España. (La Razón)
Robert Moreno durante su etapa como asistente técnico de Luis Enrique en la selección de España. (La Razón)

Ecuador, su primer reto

La KFA decidió apostar por Moreno tras varias reuniones presenciales y un exhaustivo análisis de candidatos. Según la federación, el perfil del técnico español encajó por su flexibilidad táctica y su capacidad para adaptarse a distintos contextos futbolísticos. La federación valoró positivamente la experiencia acumulada tanto en clubes europeos como en selecciones nacionales, así como su historial reciente con equipos de primer nivel. El organismo deportivo subrayó que el nombramiento responde a la necesidad de impulsar una nueva etapa en el combinado nacional, con vistas a fortalecer su presencia en competiciones internacionales. Se espera que Moreno aporte “una visión renovada y un enfoque metodológico riguroso”, según comunicó la KFA.

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El debut oficial de Robert Moreno como seleccionador de Corea del Sur tendrá lugar el 24 de septiembre en un partido amistoso contra Ecuador en la ciudad de Suwon. Cuatro días después, el equipo se medirá a Uruguay. En la ventana internacional de octubre, Corea del Sur disputará dos nuevos encuentros: el 2 de octubre contra Venezuela y el 6 de octubre frente a Uzbekistán.

Estos primeros compromisos serán clave para que Moreno comience a implementar sus ideas y conozca el potencial de la plantilla. Los partidos amistosos permitirán observar el rendimiento de los jugadores en distintas situaciones y ajustar el planteamiento táctico de cara a los objetivos de medio plazo. La federación está gestionando la organización de dos partidos internacionales adicionales para la ventana FIFA de noviembre. Estas oportunidades facilitarán la consolidación del grupo y servirán de preparación para los desafíos que la selección enfrentará en 2027.

Moreno dirigió al Granada en la temporada 2021 REUTERS/Albert Gea/File Photo
Moreno dirigió al Granada en la temporada 2021 REUTERS/Albert Gea/File Photo

Un viejo conocido en el fútbol español

Moreno cuenta con una trayectoria relevante en el fútbol de élite. Fue seleccionador interino de la Selección Española de Fútbol durante la temporada 2019, asumiendo el cargo en ausencia de Luis Enrique. Bajo su dirección, el equipo nacional mantuvo la competitividad en la clasificación para la Eurocopa. Además, ha trabajado en clubes como el AS Mónaco y el Granada CF, donde desarrolló diferentes proyectos deportivos.

La llegada de Moreno a Corea del Sur supone un reto en términos de adaptación cultural y futbolística. El técnico español deberá familiarizarse con la dinámica del fútbol asiático y establecer un canal de comunicación efectivo con la plantilla y el entorno federativo. La experiencia previa en selecciones nacionales constituye una base para afrontar este proceso de integración.

El objetivo inmediato de Moreno será consolidar un equipo reconocible y competitivo, capaz de responder a las expectativas de la KFA. El ciclo inicial servirá como período de evaluación y ajuste, con la vista puesta en la posible extensión del contrato hasta la Copa Asia, donde podría medirse a otro técnico español como Luis García para Catar. La federación considera que la experiencia internacional de Moreno y su enfoque analítico pueden contribuir a elevar el nivel del combinado surcoreano. El futuro del técnico español en Corea del Sur dependerá del desempeño en esta primera fase y de su capacidad para adaptarse a las exigencias del fútbol asiático.

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