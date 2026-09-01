Sánchez se reúne con el Rey Felipe VI tras pedir que acuda a Ceuta y Melilla e insiste en que la visita se hará “cuando se den las condiciones”

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este lunes con el Rey Felipe VI, unas horas después de afirmar que existen “argumentos y razones suficientes” para que el monarca visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, lugares que no ha pisado nunca como monarca.

Fuentes de Moncloa citadas por Europa Press han señalado que el encuentro, celebrado durante la tarde del lunes, corresponde a un despacho habitual y “agendado desde antes de verano”. No se han precisado los asuntos tratados, si bien, según estas mismas fuentes, la reunión transcurrió “con la normalidad habitual”.

Hace casi 20 años desde la última visita de un rey de España a Marruecos

La cita se ha producido pocas horas después de unas declaraciones del jefe del Ejecutivo en las que ha insistido en que “se hará” esa visita del rey a las ciudades autónomas en cuanto se den las condiciones necesarias para llevarla a cabo, sin precisar ninguna fecha.

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La última vez que un rey de España visitó Ceuta, Juan Carlos I en 2007, el rey de Marruecos Mohamed VI respondió con un comunicado en el que definía el desplazamiento como un “paso contraproducente”, un episodio “lamentable” y un “acto nostálgico de una era sombría y superada”. El pronunciamiento marcó el inicio de una crisis diplomática entre ambos países que se prolongó durante todo un año, sin que desde entonces se haya vuelto a organizar una nueva visita real a las ciudades autónomas.

En ese mismo texto, el monarca alauita advirtía a las autoridades españolas de que debían “asumir su responsabilidad” por “poner en peligro el porvenir y la evolución de las relaciones entre ambos países”. El entonces primer ministro marroquí, Abbas el Fassi, llegó a equiparar la situación de Ceuta y Melilla con la ocupación israelí de Palestina.

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El Rey Felipe VI ha recibido la tarde de este jueves en el Palacio de Marivent de Palma al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para departir sobre la crisis originada a raíz de la entrada de más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.

Sánchez no aclara si el Rey le ha comunicado su intención de viajar

“Eso es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer”, ha señalado el presidente, sin confirmar si Felipe VI le ha trasladado de forma directa su voluntad de emprender ese desplazamiento. La cuestión había cobrado fuerza después de que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, asegurara, tras reunirse con el monarca el pasado 6 de agosto, que el Rey le había manifestado ese propósito.

Preguntado sobre una fecha concreta para la visita, Sánchez se ha limitado a repetir que se producirá “cuando se den las condiciones para ello”. El presidente ha remarcado que “la visita se hará”, aunque ha explicado que ahora corresponde al Gobierno y a la Casa Real coordinar los detalles. Además, ha negado que desde el Ejecutivo se haya visto con reticencia la posibilidad de que el desplazamiento tenga lugar.

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El presidente de la ciudad autónoma considera que el ejecutivo de Pedro Sánchez no está dando respuesta y ha elevado el tono.

El último encuentro público entre ambos fue en Mallorca

El despacho de este lunes no ha sido el único contacto reciente entre ambas instituciones. El 29 de julio, Felipe VI y Sánchez ya se reunieron en el Palacio de la Almudaina, en Mallorca, en el tradicional despacho que celebran cada año antes del parón estival.

Ese encuentro en la isla balear es, de hecho, el único despacho entre el Rey y el presidente del Gobierno que se hace público de forma habitual, aunque ambos mantienen otros contactos con cierta frecuencia para tratar asuntos de interés nacional que no siempre trascienden.

Los despachos entre la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno no siguen una periodicidad fija, aunque se producen con regularidad, sobre todo en los momentos en que ambas partes consideran que existe una necesidad particular de coordinación. El de este lunes se suma así a una serie de reuniones que, según las fuentes citadas por Europa Press, forman parte de la relación institucional ordinaria entre la Corona y el Ejecutivo, al margen de la controversia generada en los últimos días por la ausencia del monarca en Ceuta y Melilla durante más de una década.

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