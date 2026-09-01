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La polémica del Gordo de Villamanín se convierte en serie: Movistar Plus prepara un documental reconstruyendo el conflicto de la Lotería que dividió a un pueblo

La serie documental de tres episodios cerrará con el concierto de Carolina Durante que tendrá lugar este 1 de septiembre

El 'Gordo' de la Lotería de Navidad dejó una lluvia de millones en Villamanín (León) con varias series del número 79.432 vendidas por la comisión de fiestas de la localidad (EFE)
El 'Gordo' de la Lotería de Navidad dejó una lluvia de millones en Villamanín (León) con varias series del número 79.432 vendidas por la comisión de fiestas de la localidad (EFE)
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22 de diciembre de 2025, Villamanín, León. Es la clásica mañana del día de la Lotería de Navidad en la que España entera está pendiente de si son los afortunados de llevarse 400.000 euros por décimo comprado. La suerte y la alegría campa a sus anchas en este pueblo que tiene poco más de 860 habitantes: el número ganador, el 79.432, resultó premiado en los 80 décimos comprados, en total, 32 millones de euros.

Lo que debió ser uno de los momentos más felices de la historia del pueblo, se convirtió en una pesadilla. Apenas unas horas después de conocerse el premio, la Comisión de Fiestas del pueblo descubrió que había vendido 50 papeletas que no se correspondían con los décimos comprados. 50 papeletas que en total valían cuatro millones de euros, pero cuyos décimos no existían.

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La trifulca entre los vecinos, que tardó meses en resolverse —el premio no pudo cobrarse hasta el pasado mes de marzo, después de que los afectados aceptaran una quita del 10%—, tendrá ahora una segunda vida en la pantalla. Movistar Plus reconstruirá todo lo ocurrido en El gordo de Villamanín, una nueva serie documental que contará desde dentro cómo este golpe de suerte acabó dividiendo a un pueblo y poniendo a prueba la convivencia entre sus vecinos. “¿Y si ganar la lotería fuera la peor noticia?“, rotula la plataforma.

El número 79432 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

La serie, que estará formada por tres episodios de 45 minutos, a cargo de la directora Paula Palacios, cineasta detrás de documentales como Mi hermano Alí y Cartas mojadas. La producción, todavía no tiene fecha de estreno.

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Palacios llegó a este pueblo ubicado a 47 kilómetros de la capital leonesa días después de que comenzase la polémica con la intención de conocer a los miembros de la Comisión de Fiestas que habían vendido las papeletas. “No imaginé hasta qué punto iba a poder vivir los acontecimientos desde dentro y sobre todo, lo emocionante que iba a ser todo”, explica. “Los primeros días encontré un pueblo vacío, lleno de nieve y triste por haber perdido la convivencia. Nadie tenía ganas de hablar”.

'El gordo de Villamanín', nueva serie documental Original Movistar Plus. (Movistar Plus+)
'El gordo de Villamanín', nueva serie documental Original Movistar Plus. (Movistar Plus+)

A partir del testimonio de sus protagonistas, El gordo de Villamanín recorrerá el conflicto desde sus primeros días y las distintas posiciones que surgieron entre los afectados hasta la búsqueda de una solución que permitiera finalmente repartir el dinero. Pero la intención de la serie es también traspasar la anécdota de las 50 papeletas para abordar qué ocurre cuando cuatro millones de euros se interponen en las relaciones de una comunidad pequeña, con la convivencia, la empatía y la influencia del dinero como telón de fondo.

La serie terminará con el concierto de Carolina Durante en la localidad

Y si la historia comenzó con un número de lotería, terminará con música. Antes de que el Gordo convirtiera Villamanín en noticia nacional, los jóvenes de la Comisión de Fiestas tenían un sueño pendiente: si algún día les tocaba la lotería, llevarían a Carolina Durante a tocar al pueblo. Este 1 de septiembre, más de ocho meses después de aquel 22 de diciembre que lo cambió todo, la banda cumplirá la promesa con un concierto en Villamanín que servirá, además, como desenlace de la serie.

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“Sabemos que era un secreto a voces, pero ya podemos gritarlo tan alto como vamos a cantar el martes que viene en Villamanín. Carolina Durante escribirá el último capítulo de esta aventura que, aunque no se eligió, se jugó hasta el final”, anunció hace unos días la Comisión de Fiestas del pueblo. Será a partir de las 21 horas cuando tenga lugar el concierto en el campo de fútbol municipal.

“Que Carolina Durante toque en Villamanín no es solo un concierto; es el final perfecto para esta historia”, resume Sandra Hermida, productora de Colosé Producciones. Un cierre muy distinto al que parecía esperar al pueblo cuando la alegría por aquellos 32 millones de euros se transformó en uno de los conflictos más populares que ha dejado la Lotería de Navidad.

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