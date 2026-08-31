España

Conchita, abuela cocinera: “La clave para hacer una tortilla de patatas bien alta y que no se pegue es echar un poquito de aceite por las paredes en la sartén”

La cocinera de 83 años desvela sus trucos para bordar este clásico de la gastronomía española

Los trucos de la abuela Conchita para preparar la tortilla de patatas perfecta en casa (Montaje Infobae)
Los trucos de la abuela Conchita para preparar la tortilla de patatas perfecta en casa (Montaje Infobae)
Guardar

Pocas recetas hay más humildes y sencillas que una tortilla de patatas. La gran reina del recetario español es, además, una elaboración muy fácil de preparar en casa que necesita poco más de tres ingredientes: patata, huevo y aceite, así como cebolla para los que defienden la filosofía ‘concebollista’. Sin embargo, nunca está de más escuchar los consejos de nuestras abuelas, trucos que nos ayuden a convertir esta receta en un auténtico espectáculo de sabor.

Escuchamos los consejos de Conchita Polo, cocinera de 83 años que forma parte del proyecto Maximiliana, una startup aragonesa de móviles destinados a mayores que ha conseguido convertirse en una de las cuentas de TikTok (@maximiliana.es) más entrañables de todo Internet. En sus vídeos, Conchita comparte algunos trucos y secretos para preparar algunas recetas tradicionales como croquetas, torrijas o guisos a base de ‘chup chup’.

PUBLICIDAD

En uno de sus vídeos, la cocinera desvela sus trucos para preparar una tortilla de patatas de campeonato. Ella la hace con cebolla pochada, aunque asegura que, en caso de que nuestra familia la prefiera sin ella, podríamos eliminarla sin ningún problema. Cuatro patatas como base y “un huevo por patata”, la medida clave que Conchita suele utilizar para una tortilla jugosa.

El primer paso que nos muestra es tan sencillo como cortar las patatas con la forma que más nos guste. Eso sí, “hay que despegarlas un poco, porque si no las despegamos, se quedan pegadas y no se fríen tan bien”. Las condimentamos con un poco de sal y a la sartén con aceite caliente.

PUBLICIDAD

Primero, el fuego debe estar a fuego fuerte. “Con la cuchara le damos unos meneíllos, que se impregne toda la patata de aceite. Cuando ya la tenemos impregnada, la tapamos y bajamos el fuego y nos olvidamos durante cinco o seis minutos”. Pasado este tiempo, le daremos una vuelta a la patata, repitiendo este proceso hasta que esté bien hecha. “Sin enterarnos, en quince o veinte minutos y tres ojeadas que hemos echado, la ‘patatica’ está hecha”.

Cuando la patata ya está tierna, Conchita la mezcla muy bien con la cebolla ya pochada y añade todo a los huevos batidos. “Lo mezclo bien, porque así va tomando el huevo el sabor de la patata, la patata el sabor del huevo”, explica la cocinera. Bien mezclados los sabores, toca llevar la mezcla a la sartén. Para conseguir una tortilla algo más alta, utiliza una de menor tamaño bien embadurnada en aceite. “Para que no se me pegue por las paredes, con mi brochica mágica le doy aceite por todas las paredes”.

Llega el momento clave. Conchita vierte la mezcla, mueve la sartén durante los primeros momentos para sellar la base y, automáticamente, baja el fuego para que la tortilla vaya cogiendo cuerpo sin quemarse. “La tendremos unos cuatro minutos o así”, calcula la cocinera. Solo queda darle la vuelta con decisión, añadiendo otro chorrito de aceite a la sartén antes de devolver la tortilla al fuego. Un pequeño meneo para colocarla, cuatro minutos más a fuego bajo y listo. El resultado es una tortilla dorada, alta y con la jugosidad propia de la receta de siempre.

Receta de tortilla de patatas de Conchita

La tortilla de patatas de Conchita se basa en los ingredientes sencillos de este plato tradicional: patatas, cebolla, huevos y aceite de oliva. La cocinera fríe las patatas cortadas en láminas, las mezcla con cebolla pochada y huevo batido y las cuaja en la sartén, logrando una textura jugosa y un sabor suave y delicioso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 4 patatas grandes (aprox. 800 g)
  • 1 cebolla blanca grande (opcional)
  • 4 huevos
  • Aceite de oliva virgen extra (cantidad suficiente para freír)
  • Sal al gusto

Cómo hacer tortilla de patatas, paso a paso

  1. Pelar y cortar las patatas en láminas finas. Separar bien los trozos para evitar que se peguen al freírlos.
  2. Añadir sal a las patatas. Calentar abundante aceite de oliva en una sartén amplia y agregar las patatas. Al principio, mover a fuego fuerte para que se impregnen de aceite.
  3. Bajar el fuego y tapar la sartén. Cocinar las patatas removiendo cada 5-6 minutos. En unos 15-20 minutos estarán blandas y hechas.
  4. Añadir la cebolla picada finamente (si se usa), previamente pochada o junto a las patatas según preferencia. Mezclar bien.
  5. Batir los huevos en un bol grande con una pizca de sal. Incorporar las patatas y la cebolla y mezclar bien para integrar. Dejar reposar unos minutos antes de cortar para que asiente la textura.
  6. Calentar una sartén más pequeña con unas gotas de aceite. Verter la mezcla y mover la sartén al principio, a fuego fuerte, para evitar que se pegue.
  7. Cuajar la tortilla a fuego medio-bajo unos 4 minutos por un lado. Usar un plato o tapadera para dar la vuelta con seguridad.
  8. Añadir unas gotas de aceite y volver a colocar la tortilla para cuajar por el otro lado, hasta que quede dorada y jugosa. Sacar y dejar reposar unos minutos antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 210 kcal
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 20 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tortilla de patatas se puede conservar en la nevera hasta 3 días, bien tapada o en un recipiente hermético. Se recomienda consumirla a temperatura ambiente o ligeramente recalentada.

Temas Relacionados

Tortilla de PatatasTrucos de CocinaChefs EspañaChefsEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Pedro Sánchez promete que el rey visitará Ceuta, pero la última vez que Casa Real estuvo allí Marruecos lo vio como una provocación diplomática y un acto “lamentable”

El presidente del Gobierno ha recordado que la última vez que un monarca acudió a ambas ciudades fue en 2007, con Juan Carlos I y Sofía

Pedro Sánchez promete que el rey visitará Ceuta, pero la última vez que Casa Real estuvo allí Marruecos lo vio como una provocación diplomática y un acto “lamentable”

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 31 de agosto al 4 de septiembre: Carlo se arrodilla ante María Fernández

La petición de matrimonio de Carlo revolucionará La Promesa, mientras Samuel afronta con dolor la boda de María y Pía prepara una confesión que puede cambiarlo todo

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 31 de agosto al 4 de septiembre: Carlo se arrodilla ante María Fernández

Ester Expósito y Mbappé avanzan viento en popa: la actriz se convierte en su mejor apoyo en el último partido del Real Madrid

Las cámaras captaron la euforia de la madrileña al dedicarle su pareja el gol

Ester Expósito y Mbappé avanzan viento en popa: la actriz se convierte en su mejor apoyo en el último partido del Real Madrid

Denuncian en redes a un grupo de turistas por dar cerveza a unas cabras en Mallorca: “Los animales no están para nuestro entretenimiento”

Las imágenes difundidas muestran a cuatro jóvenes ofreciendo de beber alcohol a unas cabras

Denuncian en redes a un grupo de turistas por dar cerveza a unas cabras en Mallorca: “Los animales no están para nuestro entretenimiento”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

La DGT cambia su normativa este 1 de octubre: cuáles son los cambios más importantes y cómo afectarán a los conductores y motoristas

Pedro Sánchez empieza el curso político con otra semana decisiva para la supervivencia de su Gobierno: presionado por sus socios, la oposición y la tensión en Ceuta

El Gobierno pagará 23,7 millones para revisar las presas y embalses gestionados por privados: “Su vida útil se está agotando”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

DEPORTES

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”