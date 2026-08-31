Conchita, abuela cocinera: “La clave para hacer una tortilla de patatas bien alta y que no se pegue es echar un poquito de aceite por las paredes en la sartén”

Los trucos de la abuela Conchita para preparar la tortilla de patatas perfecta en casa (Montaje Infobae)

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Pocas recetas hay más humildes y sencillas que una tortilla de patatas. La gran reina del recetario español es, además, una elaboración muy fácil de preparar en casa que necesita poco más de tres ingredientes: patata, huevo y aceite, así como cebolla para los que defienden la filosofía ‘concebollista’. Sin embargo, nunca está de más escuchar los consejos de nuestras abuelas, trucos que nos ayuden a convertir esta receta en un auténtico espectáculo de sabor.

Escuchamos los consejos de Conchita Polo, cocinera de 83 años que forma parte del proyecto Maximiliana, una startup aragonesa de móviles destinados a mayores que ha conseguido convertirse en una de las cuentas de TikTok (@maximiliana.es) más entrañables de todo Internet. En sus vídeos, Conchita comparte algunos trucos y secretos para preparar algunas recetas tradicionales como croquetas, torrijas o guisos a base de ‘chup chup’.

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En uno de sus vídeos, la cocinera desvela sus trucos para preparar una tortilla de patatas de campeonato. Ella la hace con cebolla pochada, aunque asegura que, en caso de que nuestra familia la prefiera sin ella, podríamos eliminarla sin ningún problema. Cuatro patatas como base y “un huevo por patata”, la medida clave que Conchita suele utilizar para una tortilla jugosa.

El primer paso que nos muestra es tan sencillo como cortar las patatas con la forma que más nos guste. Eso sí, “hay que despegarlas un poco, porque si no las despegamos, se quedan pegadas y no se fríen tan bien”. Las condimentamos con un poco de sal y a la sartén con aceite caliente.

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Primero, el fuego debe estar a fuego fuerte. “Con la cuchara le damos unos meneíllos, que se impregne toda la patata de aceite. Cuando ya la tenemos impregnada, la tapamos y bajamos el fuego y nos olvidamos durante cinco o seis minutos”. Pasado este tiempo, le daremos una vuelta a la patata, repitiendo este proceso hasta que esté bien hecha. “Sin enterarnos, en quince o veinte minutos y tres ojeadas que hemos echado, la ‘patatica’ está hecha”.

Cuando la patata ya está tierna, Conchita la mezcla muy bien con la cebolla ya pochada y añade todo a los huevos batidos. “Lo mezclo bien, porque así va tomando el huevo el sabor de la patata, la patata el sabor del huevo”, explica la cocinera. Bien mezclados los sabores, toca llevar la mezcla a la sartén. Para conseguir una tortilla algo más alta, utiliza una de menor tamaño bien embadurnada en aceite. “Para que no se me pegue por las paredes, con mi brochica mágica le doy aceite por todas las paredes”.

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Llega el momento clave. Conchita vierte la mezcla, mueve la sartén durante los primeros momentos para sellar la base y, automáticamente, baja el fuego para que la tortilla vaya cogiendo cuerpo sin quemarse. “La tendremos unos cuatro minutos o así”, calcula la cocinera. Solo queda darle la vuelta con decisión, añadiendo otro chorrito de aceite a la sartén antes de devolver la tortilla al fuego. Un pequeño meneo para colocarla, cuatro minutos más a fuego bajo y listo. El resultado es una tortilla dorada, alta y con la jugosidad propia de la receta de siempre.

Receta de tortilla de patatas de Conchita

La tortilla de patatas de Conchita se basa en los ingredientes sencillos de este plato tradicional: patatas, cebolla, huevos y aceite de oliva. La cocinera fríe las patatas cortadas en láminas, las mezcla con cebolla pochada y huevo batido y las cuaja en la sartén, logrando una textura jugosa y un sabor suave y delicioso.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 25 minutos



Ingredientes

4 patatas grandes (aprox. 800 g)

1 cebolla blanca grande (opcional)

4 huevos

Aceite de oliva virgen extra (cantidad suficiente para freír)

Sal al gusto

Cómo hacer tortilla de patatas, paso a paso

Pelar y cortar las patatas en láminas finas. Separar bien los trozos para evitar que se peguen al freírlos. Añadir sal a las patatas. Calentar abundante aceite de oliva en una sartén amplia y agregar las patatas. Al principio, mover a fuego fuerte para que se impregnen de aceite. Bajar el fuego y tapar la sartén. Cocinar las patatas removiendo cada 5-6 minutos. En unos 15-20 minutos estarán blandas y hechas. Añadir la cebolla picada finamente (si se usa), previamente pochada o junto a las patatas según preferencia. Mezclar bien. Batir los huevos en un bol grande con una pizca de sal. Incorporar las patatas y la cebolla y mezclar bien para integrar. Dejar reposar unos minutos antes de cortar para que asiente la textura. Calentar una sartén más pequeña con unas gotas de aceite. Verter la mezcla y mover la sartén al principio, a fuego fuerte, para evitar que se pegue. Cuajar la tortilla a fuego medio-bajo unos 4 minutos por un lado. Usar un plato o tapadera para dar la vuelta con seguridad. Añadir unas gotas de aceite y volver a colocar la tortilla para cuajar por el otro lado, hasta que quede dorada y jugosa. Sacar y dejar reposar unos minutos antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal

Proteínas: 7 g

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 20 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tortilla de patatas se puede conservar en la nevera hasta 3 días, bien tapada o en un recipiente hermético. Se recomienda consumirla a temperatura ambiente o ligeramente recalentada.