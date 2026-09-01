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Macarena Olona se incorpora al bufete del abogado de Víctor de Aldama y Julio Iglesias

La exdiputada de Vox ha ejercido como abogada del Estado desde que abandonó la primera fila de la política en 2023

Macarena Olona anuncia su incorporación al Bufete Choclán. (Macarena Olona/X)
Macarena Olona anuncia su incorporación al Bufete Choclán. (Macarena Olona/X)
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Macarena Olona ha anunciado su incorporación al Bufete Choclán, dirigido por el abogado del empresario Víctor de Aldama, José Antonio Choclán Montalvo. Así lo ha anunciado la propia exdiputada de Vox en un mensaje en X, en el que ha explicado que pasa a la abogacía privada para “seguir luchando a uno y otro lado del Atlántico. Con la Ley y el Orden”. “José Antonio Choclán Montalvo, magistrado en excedencia, es uno de los abogados más prestigiosos de España. Desde hoy, también es mi Jefe”, ha afirmado.

Desde que abandonó la primera línea de la política el pasado 2023, Olona ha mantenido un cierto perfil discreto, si bien en los últimos días ha protagonizado manifestaciones en Ceuta junto a líderes ultraderechistas por el cruce masivo de migrantes el pasado 30 de mayo.

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Olona ejercía hasta ahora como abogada del Estado, cuerpo al que ya pertenecía antes de su salto a la política, trayectoria que fue corta y turbulenta. La exdiputada llegó a ser la secretaria general del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, pero abandonó las filas del partido de Santiago Abascal en 2023 por “razones médicas” para, unos meses después, embarcarse en la fundación de su propio partido.

Caminando Juntos fue un proyecto tan polémico como fugaz: fue presentado en un prostíbulo, prometió desbancar a Vox en las generales, pero acabó estrellándose en las urnas consiguiendo apenas 432 votos, quedando en el penúltimo lugar de los doce partidos que se presentaban en su circunscripción, Granada.

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Fuera de la política, Olona ha estado en el cuerpo de Abogados del Estado. Su primer destino con plaza de abogada del Estado fue Burgos. Allí ejerció como defensora de los policías de la Brigada de Seguridad Ciudadana durante las protestas del barrio de Gamonal en 2014. Más adelante fue destinada al País Vasco, si bien su etapa terminó con su cese por parte del Gobierno de Mariano Rajoy a petición del Partido Nacionalista Vasco.

Por su parte, Choclán —familiar de Olona— es conocido por ejercer la representación legal de personas de carácter mediático como el cantante Julio Iglesias y el empresario Víctor de Aldama, comisionista del ‘caso Koldo’. Anteriormente, fue abogado, entre otros, del futbolista Cristiano Ronaldo.

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