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Los trabajadores de Ceuta afectados por un ERTE podrán cobrar el paro íntegro y sin gastarlo

El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas que también exime a las empresas de pagar el 100% de las cotizaciones hasta diciembre

Vista aérea del puerto y parte de la ciudad de Ceuta (Europa Press)
Vista aérea del puerto y parte de la ciudad de Ceuta (Europa Press)
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Los trabajadores de Ceuta afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) podrán acceder a la prestación por desempleo de forma íntegra, sin necesidad de haber cotizado previamente el periodo mínimo exigido y sin consumir el paro que tengan acumulado. La medida forma parte del paquete extraordinario aprobado este martes por el Consejo de Ministros para proteger el empleo y la actividad económica en la ciudad autónoma.

El plan incluye además un régimen específico de ERTE por fuerza mayor hasta el 31 de diciembre de 2026. Las empresas que se acojan a estos expedientes podrán beneficiarse de una exención del 100% de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores y periodos afectados entre septiembre y diciembre.

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El nuevo marco se aplicará a los ERTE relacionados con la crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado 30 de julio, cuando comenzaron las entradas masivas de personas desde Marruecos que han afectado a la actividad de la ciudad. Las empresas afectadas podrán suspender total o parcialmente la actividad o reducir la jornada de sus trabajadores cuando exista una relación directa o indirecta con esta situación.

ERTE con las cotizaciones empresariales exentas

Para agilizar la tramitación de los ERTE, el organismo encargado de autorizarlos no estará obligado a pedir previamente un informe a la Inspección de Trabajo, aunque después podrá comprobarse si la empresa cumplía los requisitos y si existía realmente la causa de fuerza mayor alegada.

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Las empresas afectadas podrán beneficiarse de una exención del 100% de su aportación a la Seguridad Social por contingencias comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta. Esta ventaja se aplicará a las cuotas de septiembre a diciembre de 2026 correspondientes a las personas y periodos afectados por una suspensión del contrato o una reducción de jornada.

España ha solicitado este viernes a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular. (Fuente: Guardia Civil/Comisión Europea/Congreso/EP)

650.000 euros para formación

El paquete aprobado por el Gobierno contempla también una partida de 650.000 euros gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para financiar programas de formación de ámbito territorial en Ceuta. Las actuaciones estarán dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas y deberán adaptarse a las necesidades del tejido productivo y a los retos tecnológicos, organizativos y sectoriales.

A estas medidas se suma un refuerzo de los incentivos a la contratación. El Gobierno modificará el artículo 31 del Real Decreto-ley 1/2023 para elevar de manera estructural y al 75% la bonificación de las aportaciones empresariales correspondientes a trabajadores con contratos indefinidos o de sustitución por incapacidad temporal que presten servicios en Ceuta y Melilla.

La modificación permitirá además incorporar nuevos sectores como beneficiarios de estas ayudas. Entre ellos estará la construcción, según ha detallado el Ministerio de Trabajo.

Las medidas laborales forman parte de un paquete más amplio con el que el Gobierno movilizará más de 309 millones de euros en 2026 para apoyar la economía y los servicios públicos de Ceuta. De esa cantidad, alrededor de 80 millones se destinarán específicamente a empresas y trabajadores, incluidos 36,6 millones en ayudas directas, 14 millones para comercio y turismo y 12 millones en medidas de alivio fiscal.

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