La vuelta al cole desgrava en la Renta: hasta 1.000 € por gasto en libros, guardería, idiomas o actividades extraescolares

La vuelta al cole arranca este mes. (Marta Fernández / Europa Press)

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La vuelta al colegio supone un importante desembolso para las familias que les hace más empinada la ‘cuesta’ de septiembre. Parte de los gastos asociados al inicio del curso pueden desgravarse en la declaración de la Renta del año siguiente. Según explican los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las deducciones podrían alcanzar hasta los 1.000 euros.

Las ventajas fiscales dependen de la comunidad autónoma en la que se tenga la residencia fiscal, que es la que determina tanto los gastos que pueden deducirse como los porcentajes, los límites máximos y los niveles de ingresos necesarios para acceder al beneficio fiscal.

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Entre las deducciones más habituales se encuentra la correspondiente a los libros de texto y el material escolar. Canarias, Aragón, Asturias y Baleares permiten deducir el 100% de este gasto, aunque con diferentes límites y condiciones de renta. Castilla-La Mancha también contempla una deducción del 100% por la adquisición de libros de texto. Extremadura, por su parte, establece una deducción de 15 euros por hijo, mientras Murcia permite deducir hasta 120 euros por la compra de material escolar. En Madrid, la deducción alcanza el 15% de determinados gastos de escolaridad.

Fuente: Gestha

Academias y actividades extraescolares

Los técnicos del Hacienda advierten de que estos gastos no se reflejarán en la declaración que los contribuyentes presenten inmediatamente después de esta vuelta al colegio, sino en la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2026, que se desarrollará entre abril y junio de 2027. Para ello, conservar facturas y justificantes de pago resulta determinante a la hora de acreditar los gastos ante Hacienda.

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El tratamiento fiscal tampoco es uniforme cuando se trata de academias o actividades extraescolares. Aragón permite deducir el 25% de determinados gastos correspondientes a clases extraescolares. Andalucía contempla una deducción del 15% de las cantidades satisfechas durante el periodo impositivo por enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, informática o ambas.

Baleares, Madrid y Murcia también contemplan una deducción del 15% por los gastos derivados de clases extraescolares de idiomas. La diversidad de porcentajes y límites hace que dos familias con un gasto educativo idéntico puedan obtener un ahorro fiscal muy diferente dependiendo de dónde tengan su residencia fiscal.

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Una profesora da clase en el colegio de la Alameda de Osuna, en Madrid. (Marta Fernández / Europa Press)

Guarderías y menores de tres años

Los Técnicos de Hacienda inciden en que la escolarización pública hasta los tres años de edad se fue implantando de forma gratuita progresivamente a partir del curso 2022-2023, por lo que los gastos en escolaridad y guarderías privadas de los niños entre los 0 y 3 años complementan la deducción estatal por maternidad, y son muy habituales, en distintos porcentajes, deducciones por este tipo de gastos en casi todo el territorio nacional como Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Junto a las deducciones autonómicas, los técnicos de Hacienda recuerdan que existe la deducción estatal por maternidad de hijos hasta tres años da derecho también a un incremento adicional por gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

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En concreto, el importe de la deducción por maternidad se podrá incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a ella haya satisfecho en el período impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver

Guardar las facturas, el requisito indispensable para obtener beneficios fiscales

Para acceder a estos beneficios fiscales, los técnicos de Gestha recomiendan prestar atención a los justificantes de todos los desembolsos que puedan dar derecho a una deducción. Libros de texto, material escolar, uniformes, clases de idiomas, actividades extraescolares o guarderías pueden tener un tratamiento fiscal diferente dependiendo de cada territorio.

La clave está en comprobar las condiciones concretas de la comunidad autónoma y los límites de renta aplicables. No basta con haber realizado el gasto: para beneficiarse de la deducción deben cumplirse los requisitos establecidos en cada caso y poder acreditar las cantidades satisfechas.

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