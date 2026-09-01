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Defensa activa las reglas de enfrentamiento en Ceuta y autoriza a los militares a usar sus armas en autodefensa, pero solo uno por patrulla: “Es una ridiculez”

La medida llega tras varios ataques a las patrullas y limita el uso de armamento con munición real a uno de cada cuatro o cinco militares desplegados

Militares por las calles de Ceuta, imagen de archivo. (Marcos Moreno - Europa Press)
Militares por las calles de Ceuta, imagen de archivo. (Marcos Moreno - Europa Press)
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El Ministerio de Defensa ha activado las reglas de enfrentamiento (ROE) para los militares desplegados en Ceuta y les permite utilizar sus armas de fuego como autodefensa. La medida llega después de varios ataques contra patrullas, algunos de ellos con piedras y botellas con líquido corrosivo. Sin embargo, el armamento con munición real se limitará a uno de cada cuatro o cinco efectivos de cada patrulla.

El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez, ha criticado en declaraciones a 20minutos esta medida: “Es una ridiculez”. Gómez compara la situación con “un grupo de cinco barrenderos” en el que solo uno lleva escoba. El representante de la asociación reclama que todos los integrantes de las patrullas puedan disponer de su armamento reglamentario con munición real.

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La autorización llega después de varios ataques. El último se produjo durante la madrugada del viernes, cuando un grupo de personas lanzó piedras contra militares y dejó dos efectivos heridos leves: un sargento y una militar. El ataque se produjo apenas dos días después de otra emboscada en Benzú, donde entre 30 y 40 migrantes rodearon un vehículo militar y lanzaron piedras contra los cuatro efectivos que se encontraban en su interior.

*Noticia en ampliación

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