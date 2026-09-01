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El FC Barcelona ficha a Gabriel Jesús: 10 millones de euros más variables

El delantero brasileño se suma a las filas azulgranas para ocupar el puesto vacante que dejaron Ferran y Lewandowski

El jugador Gabriel Jesus (REUTERS/Daniele Mascolo)
El jugador Gabriel Jesus (REUTERS/Daniele Mascolo)
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El FC Barcelona da una sorpresa en el mercado de fichajes. El club azulgrana cierra el fichaje de Gabriel Jesús, jugador del Arsenal, tras semanas negociando con él. Los de Laporta necesitaban un delantero y, ante la posibilidad de concretar el traspaso de Julián Álvarez, han decidido buscar otro futbolista en el mercado de fichajes. La oportunidad se presentó en los últimos días antes de la clausura del mercado y no la han dejado escapar.

El acuerdo entre el Barcelona y el Arsenal para el traspaso del delantero está cerrado y contempla un pago inicial de 10 millones de euros más variables. Ambas entidades han finalizado las negociaciones y únicamente resta la firma del contrato para dar por concluida la operación. Según lo previsto, el futbolista llegará a la ciudad condal entre el lunes y el martes, donde se someterá a los exámenes médicos habituales antes de que el club haga pública la incorporación y el nuevo refuerzo se ponga a disposición del entrenador Hansi Flick para comenzar los entrenamientos con el resto de la plantilla.

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El contexto que ha permitido el traspaso responde al deseo del jugador de buscar nuevos retos tras ver reducido su rol en el Arsenal. En la última temporada, su protagonismo en el club londinense fue disminuyendo debido a la llegada de jugadores como Gyokeres y Havertz, quienes se adueñaron de la delantera y lo relegaron a un papel secundario. Ante este escenario, el futbolista consideró oportuno un cambio de aires, a pesar de que su contrato con el conjunto inglés se extiende hasta junio de 2027. Esta situación contractual y la voluntad de las partes de alcanzar un acuerdo han influido directamente en el coste final del traspaso, que resulta inferior a otras operaciones recientes del mercado.

El futbolista Gabriel Jesus (REUTERS/Dylan Martinez)
El futbolista Gabriel Jesus (REUTERS/Dylan Martinez)

A pesar del interés mostrado por el Barcelona, la principal inquietud en torno a la llegada del delantero ha sido su estado físico. Hace dos años, el jugador sufrió una grave lesión de ligamentos, lo que generó ciertas dudas en la dirección deportiva blaugrana. Sin embargo, en el último tiempo ha logrado recuperarse completamente y ha competido con normalidad en las filas del Arsenal. De todos modos, la revisión médica que realizará en Barcelona será determinante para confirmar su total recuperación y autorizar oficialmente el fichaje.

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Adiós a Julián Álvarez

Antes de que se abriera el mercado de fichajes, el FC Barcelona ya estaba tanteando a Julián Álvarez para intentar sumarle a sus filas. Los contactos comenzaron a principios de año y se extendieron hasta verano, protagonizando el culebrón del mercado. El Atlético de Madrid, sin embargo, dejó claro desde un primer momento que no estaba dispuesto a vender a su estrella. Se mantuvieron perennes en esa idea. Y el club azulgrana ha tenido que resignarse.

Una cobertura periodística muestra a Diego Simeone en una rueda de prensa. El entrenador del Atlético de Madrid está sentado en una mesa con micrófono, una botella de agua y una de Coca-Cola. El fondo exhibe un panel con logotipos de patrocinadores de LALIGA como Hyundai y ERGO DKV. En la parte izquierda de la pantalla se aprecian gráficos con datos de la jornada 3 de LIGA EA SPORTS. La conferencia aborda el próximo partido contra el Sevilla y, conforme al contexto, incluye declaraciones sobre el presente de Julián Álvarez. Este video corresponde a una rueda de prensa oficial.

En un primer momento, Hansi Flick aseguró en rueda de prensa que no pensaban fichar a nadie más, después de la imposibilidad de hacerse con Julián. Ahora que han dicho adiós a esa opción, ha surgido una nueva oportunidad: Gabriel Jesús. Y los de Laporta no han tenido dudas en lanzarse a por el brasileño, cerrando de forma definitiva la posibilidad de fichar a Julián.

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