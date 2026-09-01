La emotiva reflexión de Anne Igartiburu sobre la maternidad: “Acompañar no significa decidir por ellos, a veces hay que quedarse un poquito atrás”

Anne Igartiburu habla de su maternidad. (Europa Press)

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La maternidad no ofrece manuales ni atajos, y Anne Igartiburu lo ha compartido una vez más con honestidad en sus redes sociales. La presentadora de TVE, madre de tres hijos, Noa, Carmen y Nicolás, ha publicado una reflexión que ha resonado entre padres y madres de todo el país. Su mensaje, que navega entre el amor incondicional y el desafío de criar respetando la individualidad de los hijos, ha puesto en palabras una de las inquietudes más profundas de la crianza actual: cómo acompañar sin invadir y cómo proteger sin anular la autonomía.

En su texto, Igartiburu expone que acompañar a los hijos no siempre significa tomar decisiones por ellos ni impedirles cada tropiezo. “Acompañar no siempre significa decidir por ellos. Ni evitarles cada tropiezo. Ni asegurarles que todo saldrá como esperan. Acompañar es estar cerca mientras aprenden a elegir su propio camino”, ha escrito la presentadora en su perfil, abriendo un diálogo sobre la confianza y el respeto en la relación entre padres e hijos. Para ella, el reto está en “proporcionarles las herramientas necesarias para enfrentarse a sus propias decisiones, incluso cuando exista la posibilidad de que se equivoquen”.

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La reflexión de la presentadora no se detiene en el plano teórico, sino que la lleva a la práctica en su propia experiencia como madre. En palabras que compartió en el podcast La casa de mi vecina, conducido por Nagore Robles, Anne detalla cómo cada uno de sus hijos le ha enseñado una lección distinta: “Con la mayor he aprendido la parte de tener la emoción a flor de piel. Con la mediana, por su parte, he entendido que tiene sus ritmos y sus tiempos. Y el pequeño es un alma inquieta que no se para; creo que me lo han puesto en el camino para ser capaz de no perder los nervios”.

Así es la maternidad para Anne Igartiburu

Para Anne Igartiburu, la maternidad es, ante todo, un ejercicio de confianza. “Una de las formas más bonitas de querer a nuestros hijos es esa: confiar en ellos incluso antes de que ellos mismos descubran cuánto pueden confiar en sí mismos”, afirma en su mensaje de redes sociales.

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Dalia Gutmann debatió sobre los desafíos logísticos que enfrentan los padres durante la crianza de sus hijos. En un intercambio de opiniones, la comediante enfatizó la importancia de la corresponsabilidad y la distribución equitativa de las tareas del hogar.

La presentadora reconoce que este aprendizaje no siempre resulta sencillo. “A veces estaremos delante, abriendo camino. Otras, caminaremos a su lado. Y llegará un momento en el que tendremos que aprender a quedarnos un poquito detrás… lo suficientemente cerca para que sepan que seguimos ahí”, reflexiona en su publicación.

Igartiburu subraya la importancia de enseñar que equivocarse forma parte del proceso. “Enseñarles que un resultado que no llega a la primera no es un fracaso, que volver a intentarlo también forma parte del camino y que su valor nunca depende de acertar siempre”, apunta como uno de los aprendizajes más valiosos para quienes educan.

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Una maternidad diversa y plural

El recorrido personal de Anne Igartiburu en la maternidad está atravesado por distintas formas de construir familia. En 2001, junto a Igor Yebra, adoptó en la India a su hija mayor, Noa. Más de una década después, en 2013, volvió a ampliar la familia en solitario, adoptando a Carmen en Vietnam. Finalmente, en 2016, nacía su hijo Nicolás, fruto de su relación con Pablo Heras-Casado, cuando Anne tenía 47 años. Esta diversidad de caminos y experiencias ha enriquecido su visión de la crianza y ha contribuido a la profundidad de sus reflexiones públicas.

Anne Igartiburu junto a sus hijos (Instagram/ @anneigartiburu)

Aunque suele mantener la intimidad de sus hijos fuera del foco mediático, la presentadora ha compartido en distintas ocasiones cómo ha ido adaptando su rol de madre según las necesidades y personalidades de cada hijo. “No podemos vivir sus vidas por ellos, pero sí podemos hacerles sentir que nunca tendrán que vivirlas solos”, ha expresado en redes, sintetizando el equilibrio entre independencia y compañía que defiende como ideal en la relación parental.

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La capacidad de Anne para poner en palabras los matices de la maternidad ha convertido sus mensajes en punto de referencia para muchas familias. Su apuesta por una crianza en la que el amor se demuestra también a través de la confianza y el respeto por los tiempos de los hijos, lejos de cualquier perfeccionismo, resuena en quienes buscan criar desde la empatía y la aceptación. “Porque una de las formas más bonitas de quererlos es confiar en ellos”, concluye en su reflexión, dejando claro que, para ella, la maternidad se construye día a día, entre aciertos y errores, pero siempre desde el vínculo y la presencia.