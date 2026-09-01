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Rafa Jódar aterriza en el US Open, su casa, dispuesto a seguir soñando a lo grande: “Lleva muchos partidos jugados y viene con mucha confianza”

Alejandro García, ‘sparring’ y entrenador español, a quien une una estrecha relación con el tenista madrileño, habla con ‘Infobae’ sobre su debut en Nueva York

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
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Rafa Jódar tiene una cita en el US Open. El tenista madrileño debutará este martes 1 de septiembre en la pista estadounidense. Un nuevo Grand Slam en su trayectoria, donde tratará de buscar las instancias más altas. Además, el camino se despeja de grandes rivales ante la ausencia por lesión de Jannik Sinner y la derrota en primera ronda de Novak Djokovic. Carlitos Alcaraz ya hizo ayer lo propio y firmó una victoria en su regreso a las pistas y ahora le toca el turno a Jódar.

En solo ocho meses desde su debut en el circuito, el madrileño ha logrado colocarse entre las veinte mejores raquetas del mundo, un hecho que ha sorprendido a propios y extraños por la rapidez y la consistencia que ha mostrado en su juego. Actualmente se encuentra en el puesto 13 del ranking ATP, aunque su actuación en Nueva York podría permitirle escalar aún más puestos. El tenista madrileño realizó la adaptación a superficie dura en Washington, donde llegó a la final; en Montreal, donde cayó en semifinales; y en Cincinnati, donde claudicó en octavos ante Cobolli. Con una preparación impecable, aterriza en el US Open.

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Alejandro García Cenzano es entrenador y sparring de tenis. Conoce bien el circuito; es parte de él. Durante su entrevista con Infobae, en la que repasa su trayectoria, también habló de Rafa Jódar, tenista con el que mantiene una estrecha relación. “Lo que está haciendo es algo increíble. Creo que es uno de los primeros en la historia en protagonizar ese ascenso en tan poco tiempo”, comenzaba. E incidía: “Sabemos lo que trabaja y todo lo que le ha dedicado al tenis”.

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

Respecto al US Open, detallaba: “Lleva muchos partidos jugados y viene con mucha confianza”. Sin embargo, hay una frase que se repite en torno al español y que Alejandro García no duda en afirmar: “No tiene techo”. “Es difícil hacer una predicción de lo que hará en el torneo, pero ojalá en las rondas finales. Sería todo un sueño que llegue ahí”, consideraba. Ya durante la temporada pasada, Jódar registró sus mejores resultados en pista dura, como recuerda el sparring y entrenador. “En la etapa de los Challenger consiguió buenos resultados, después en los Next Gen Finals y luego Australia”. Y es que esta situación no es casualidad, ya que Jódar estuvo estudiando en Estados Unidos, donde entrenó mucho en pista rápida.

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Este profesional del tenis tiene claro lo que le diría a Jódar sobre el US Open: “Es lo que le digo siempre, que siga su camino, que lo está haciendo perfectamente, que siga trabajando como lo está haciendo, que él es el mismo Rafa que jugaba con nosotros en el Chamartín y que cuando entreno con él es la misma persona”.

Jódar y las transiciones en las tres superficies

Su incursión en la pista dura ha sido lo esperado, dado su pasado en la universidad estadounidense. Lo que no era tan previsible es que esa misma transición y adaptación se diera en todas las pistas: hierba, tierra y pista dura. “Eso es una cosa que los grandes jugadores, los top como él, es lo que hacen. Al final, para ser un fuera de serie, tienes que adaptarte muy bien a las tres superficies y creo que Rafa lo hace”.

Rafa Jódar derrota al chileno Alejandro Tabilo para asegurar su pase a octavos en el Masters 1000 de Cincinnati.

En la época de los challengers, ganó varios en pista rápida. En tierra ganó el ATP 250 de Marrakech, hizo semis en el torneo Conde de Godó; cuartos en Madrid, cuartos en Roma, cuartos en Roland-Garros. En Wimbledon, sin haber tenido partidos de preparación, hizo tercera ronda. “Es un jugador superpolivalente que se adapta a todas las superficies”, considera. No solo es capaz de realizar esa transición a las distintas superficies, sino que además no se deja intimidar por el rival que tenga enfrente, aunque se llame Jannik Sinner. Ahora tiene su primera gran prueba en el US Open, donde se enfrentará al australiano Thanasi Kokkinakis.

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