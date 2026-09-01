Baliza V-16, ‘L’ y bicicletas: los errores que pueden costarte hasta 200 euros

(Foto de archivo) La Guardia Civil puede multar hasta 200 euros por alguno de estos errores. (Europa Press)

Guardar

La Guardia Civil ha intensificado los controles en las carreteras españolas durante la recta final del verano. Y como en cada periodo de desplazamientos surgen dudas sobre los elementos de señalización que a veces generan confusión. La baliza V-16; que ya tiene a su sucesora; la placa de conductor novel o ‘L’; y el equipamiento para transportar bicicletas. El descuido en cualquiera de ellos puede derivar en sanciones que van de los 100 a los 200 euros.

Según informó el diario La Nueva España, la baliza V-16 no exime al conductor de cumplir con el resto de la señalización obligatoria. Su uso se generalizó tras convertirse en imperativa desde el 1 de enero de 2026 para advertir de averías o incidencias en la vía, en sustitución de los triángulos de preseñalización.

PUBLICIDAD

Para ese último tramo del verano, la DGT calculó 6,9 millones de desplazamientos en todo el territorio nacional, la cifra más alta registrada para esta fase del operativo. El organismo diseñó itinerarios alternativos para descongestionar la zona centro de la Península, el punto que concentra el mayor volumen de tráfico durante el retorno vacacional.

La ‘L’ debe llevarse un año, ni más ni menos

La señal V-13, conocida popularmente como la ‘L’, es obligatoria durante el primer año posterior a la obtención del carnet de conducir. La normativa exige colocarla en la parte posterior izquierda del vehículo, en un lugar plenamente visible. No es válido llevarla tumbada en la bandeja trasera. El incumplimiento se clasifica como infracción leve y conlleva una multa de 100 euros, sin pérdida de puntos en el carnet.

PUBLICIDAD

La normativa exige colocar la 'L' en la parte posterior izquierda del vehículo durante un año entero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma también contempla el caso contrario: circular con la ‘L’ una vez superado el primer año de antigüedad. Según explicó el RACE, esta situación se registra con frecuencia entre conductores que comparten el mismo vehículo, como padres e hijos o hermanos, y puede acarrear la misma sanción de 100 euros por inducir a error sobre la experiencia real de quien conduce.

El transporte de bicicletas, la sanción más alta

La vigilancia también se extendió este verano a la señalización de bicicletas transportadas en los vehículos. De acuerdo con Repsol, si el portabicicletas sobresale por la parte trasera resulta obligatorio colocar la placa reflectante V-20, que advierte de las dimensiones reales del coche. La norma fija además un límite: si el soporte lleva más de una bicicleta y sobresale por los laterales, la carga no puede superar los 40 centímetros a cada lado.

PUBLICIDAD

Un ciclista con casco ubicándose en la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No llevar la V-20 cuando corresponde puede acarrear una multa de hasta 200 euros, aunque sin retirada de puntos, y en algunos casos puede provocar la inmovilización del vehículo. Transportar la bicicleta dentro del coche es una alternativa legal, siempre que no interfiera en la conducción y quede bien sujeta a los anclajes del maletero o con cintas homologadas. Si viaja suelta y sin asegurar, la sanción también puede llegar a los 200 euros, al considerarse una carga mal acondicionada que representa un peligro para los ocupantes en caso de frenazo brusco.