España

Detenidos en Sevilla los padres de tres niños tras dejarlos solos en casa para irse a beber alcohol: la vivienda estaba llena de suciedad y cucarachas

Los menores fueron encontrados sin supervisión adulta después de que varios vecinos alertaran a la Policía Nacional al escuchar durante horas su llanto

Coche de la Policía Nacional, imagen de archivo.
Coche de la Policía Nacional, imagen de archivo.
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La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a los padres de tres menores, de uno, tres y cinco años, después de que los agentes localizaran a los niños solos en el interior del domicilio familiar y sin ningún adulto responsable a su cargo. Los hechos ocurrieron la pasada semana, después de que varios vecinos alertaran a los servicios policiales al escuchar durante varias horas el llanto de los pequeños.

Según las informaciones aportadas por los vecinos, no se trataría de la primera ocasión en la que los progenitores dejaban solos a sus hijos para ausentarse de la vivienda. Ante estas circunstancias, los agentes se desplazaron hasta el domicilio con el objetivo de comprobar el estado de los menores y determinar qué estaba ocurriendo.

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Una vez en el lugar, los policías pudieron acceder al interior de la vivienda sin necesidad de forzar la puerta, ya que fue abierta por el menor de tres años. En el interior, los agentes localizaron a dos de los pequeños juntos en el salón, llorando y aparentemente afectados por el hambre y el frío, según Europa Press. El mayor de los tres, de cinco años, se encontraba dormido solo en una de las habitaciones, sin la supervisión de ningún adulto.

Cuchillos y otros objetos peligrosos al alcance de los menores

Las condiciones en las que se encontraba el domicilio también llamaron la atención de los agentes. La vivienda presentaba unas condiciones higiénico-sanitarias “muy deficientes”, con un elevado nivel de suciedad y presencia de cucarachas y otros insectos en distintas estancias.

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Durante la inspección, los policías comprobaron además que los menores carecían de ropa y de otros artículos básicos. A esta situación se sumaba la presencia, al alcance de los niños, de cuchillos, cuchillas y otros objetos potencialmente peligrosos que, ante la ausencia de supervisión adulta, podrían haberles ocasionado lesiones, según indicó la Policía Nacional.

Vehículo de la Policía Nacional, imagen de archivo. (Europa Press)
Vehículo de la Policía Nacional, imagen de archivo. (Europa Press)

Mientras los agentes atendían a los menores, se estableció un dispositivo para localizar a sus padres. Los vecinos habían señalado previamente que los progenitores solían consumir alcohol en las inmediaciones del domicilio, por lo que los policías centraron la búsqueda en las zonas próximas a la vivienda.

Los agentes localizaron a ambos pocos minutos después. Se encontraban en una zona cercana al domicilio mientras consumían bebidas alcohólicas y, según la Policía Nacional, presentaban un “evidente estado de embriaguez”. Ante las circunstancias constatadas, los dos progenitores fueron detenidos.

Los tres menores fueron trasladados al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde recibieron asistencia médica y fueron sometidos a una evaluación para comprobar su estado de salud. Posteriormente, las diligencias correspondientes fueron trasladadas a la Fiscalía de Menores de Sevilla y a los Servicios Sociales competentes.

¿Cuándo puede considerarse abandono infantil?

La normativa andaluza distingue entre situaciones de riesgo y de desamparo. La Ley de Infancia y Adolescencia establece que existe desamparo cuando un menor no recibe la protección necesaria para su desarrollo y bienestar, lo que puede llevar a la Administración a adoptar medidas de protección, incluida la tutela.

Que un menor quede solo no implica automáticamente un delito de abandono. Las autoridades deben valorar factores como su edad, el tiempo que permaneció sin supervisión, las condiciones del domicilio y los riesgos a los que estuvo expuesto. En este caso, serán los organismos competentes y la Justicia quienes determinen las responsabilidades y medidas correspondientes.

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