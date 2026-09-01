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30.000 euros para dejar el camión: el Gobierno concede ayudas a los transportistas para abandonar la profesión

El Ministerio de Transportes destina 9,6 millones de euros al cese de actividad de trabajadores de 63 años o más y de quienes tienen una incapacidad permanente; los beneficiarios tienen hasta el 19 de octubre para presentar la documentación

Hombre de barba y gorra conduciendo un camión por una autopista. Panel de control, volante, pantalla de navegación y carretera visible a través del parabrisas.
Camionero trabajando. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas de 2026 destinadas a facilitar el cese de actividad de los profesionales del transporte por carretera y ferrocarril con edad avanzada. El programa cuenta con una dotación total de 9,6 millones de euros y permitirá que 320 transportistas reciban una ayuda de 30.000 euros cada uno.

Los beneficiarios son profesionales que tienen 63 años o más o a quienes se les ha reconocido una incapacidad permanente absoluta o total para ejercer su profesión habitual como transportistas. La convocatoria establece un sistema de selección que ha priorizado a quienes cuentan con una resolución de incapacidad.

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Una vez atendidos estos casos, el Ministerio ha elaborado una lista por orden descendente de edad hasta agotar el crédito disponible. En esta convocatoria, el corte se ha situado en los 67,2 años. La cuantía individual de la ayuda es de 30.000 euros, lo que permite alcanzar los 9,6 millones presupuestados.

Una salida para un sector envejecido

La Administración mantiene este programa con carácter anual ante el progresivo envejecimiento de una parte de los titulares de microempresas dedicadas al transporte. El objetivo es facilitar su salida de la actividad cuando no disponen de recursos suficientes para afrontar el abandono de la profesión y acceder a la jubilación en mejores condiciones.

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Las ayudas pretenden actuar como una vía de transición para profesionales que han desarrollado durante años su actividad en el sector. La medida se dirige especialmente a quienes encuentran mayores dificultades para continuar trabajando.

El programa forma parte de las políticas de apoyo al transporte y busca contribuir a la renovación de un sector en el que una parte significativa de sus trabajadores por cuenta propia y pequeños empresarios se encuentra próxima a la edad de jubilación.

Plazo abierto hasta el 19 de octubre

Los 320 beneficiarios todavía deben completar los trámites necesarios para poder recibir las cantidades concedidas. El plazo para presentar la documentación requerida para proceder al cobro de la subvención permanecerá abierto hasta el próximo 19 de octubre.

La resolución definitiva de la convocatoria puede consultarse a través de los canales oficiales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de su sede electrónica. Los beneficiarios deberán cumplir los trámites establecidos dentro del plazo para hacer efectiva la ayuda.

Con esta convocatoria, el Gobierno agota los 9,6 millones de euros disponibles para 2026 y mantiene una línea de ayudas que se convoca anualmente para facilitar el cese de actividad de los profesionales del transporte que cumplen los requisitos establecidos.

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