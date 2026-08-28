Este será el calendario escolar 2026-2027 de Madrid: todos los festivos, fechas importantes y vacaciones

Varios niños a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés de Madrid (España). (Marta Fernández/Europa Press)

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Queda ya muy poco para uno de los momentos más importantes del mes de septiembre: la vuelta al cole. Las familias preparan ya desde hace días (o incluso semanas) todo lo necesario para que los estudiantes vuelvan a las aulas después de las largas vacaciones. Las mochilas, los cuadernos, los uniformes, los libros de texto o el resto del material escolar comienza a ocupar los escaparates de muchas tiendas, al mismo tiempo que se hacen números para adquirir todo lo necesario al mejor precio posible.

Y es que el regreso a clase supone un esfuerzo económico muy importante para los hogares. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las familias deberán desembolsar una media de 429 euros por alumno este curso, lo que supone un incremento del 1,73 % con respecto al año pasado.

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En la Comunidad de Madrid el gasto será mucho mayor, situándose como la región de España donde la vuelta al cole será más cara: 3.512 euros anuales por estudiante, por encima de los 2.994 euros de Cataluña o los 2.190 euros de la Comunidad Valenciana.

Varios niños a su llegada al colegio, a 11 de septiembre de 2023 en Valencia. (Jorge Gil/Europa Press)

Además del material escolar, es importante no perder de vista el calendario para no despistarse con el inicio de las clases, al igual que con los festivos y las vacaciones, que algunos estudiantes ya estarán esperando con ansías pese a que todavía no ha comenzado el curso.

Inicio y fin de las clases

A diferencia de lo que ocurre en algunas comunidades autónomas, en las que todas las etapas escolares inician el periodo lectivo el mismo día, en la Comunidad de Madrid se realiza de forma escalonada. Los primeros en ocupar las aulas serán los de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, el próximo lunes 7 de septiembre.

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Los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional no tendrán muchos más días de vacaciones, pues volverán a clase el martes 8 de septiembre, al igual que las Escuelas Oficiales de Idiomas y los Conservatorios Profesionales de Música y Danza.

El miércoles 9 de septiembre se inicia el calendario escolar de los Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores y el lunes 21 de septiembre los Centros de Educación de Personas Adultas.

Varios niños regresando al colegio tras las vacaciones. (Europa Press)

Con respecto a las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, la Politécnica comienza las clases el 2 de septiembre; la de Alcalá, la Autónoma y la Carlos III, el 7 de septiembre; la Rey Juan Carlos, el 10 de septiembre, y la Complutense, el 14.

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El periodo lectivo terminará el 18 de junio en la mayoría de etapas educativas, excepto los de segundo curso de Bachillerato, cuyas actividades lectivas terminarán según la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), y las Escuelas Oficiales de Idiomas (25 de junio).

Festivos y vacaciones

Los alumnos madrileños tendrán durante el curso los siguientes festivos y días no lectivos para descansar algunos días durante el calendario escolar:

Lunes 12 de octubre , Fiesta Nacional de España.

Lunes 2 de noviembre , por el Día de Todos los Santos, que se traslada del domingo.

Lunes 7 de diciembre , Puente de la Constitución.

Martes 8 de diciembre , Día de la Inmaculada Concepción.

Jueves y vienes 7 y 8 de enero , unidos a las vacaciones de Navidad

Viernes y lunes 12 y 15 de febrero , Puente de Carnaval o Semana Blanca.

Viernes 19 de marzo , previo a Semana Santa.

Lunes 29 de marzo, posterior a Semana Santa.

Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver

Las vacaciones de Navidad serán, por tanto, del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027 (ambos inclusive), y las de Semana Santa del 19 al 29 de marzo de 2027, también ambos incluidos.

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