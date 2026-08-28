Operación Retorno de Verano: la DGT propone itinerarios alternativos para evitar los grandes atascos

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Es hora de recoger la toalla, hacer la maleta y volver a casa. Para ello, toca ponerse al volante en muchos casos y revisar todos los componentes del coche para tener un extra de seguridad. Los más precavidos hasta miran los precios del combustible. Además de la Operación Retorno, coger la rutina y la vuelta al cole son otros planes que se llevarán a cabo en septiembre.

Las carreteras españolas albergarán casi 7 millones de desplazamientos entre el viernes 28 y la medianoche del lunes 31 de agosto, cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) activa el último dispositivo especial de verano: la operación retorno 2026. Para reducir la saturación en los principales ejes viarios, el organismo ha habilitado itinerarios alternativos y refuerza su presencia con el máximo despliegue de medios humanos y técnicos de todo el año.

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La previsión oficial cifra en 6.880.000 los movimientos de largo recorrido durante ese período, en el que confluirán distintos flujos de tráfico de forma simultánea. Quienes regresan de las zonas de costa y descanso a los grandes núcleos urbanos compartirán carretera con los conductores que inician sus vacaciones en septiembre, con los turistas extranjeros que retornan a sus países europeos de residencia y con los miles de aficionados que se desplacen al circuito de Aragón para el Gran Premio de MotoGP.

Viernes tarde y domingo por la noche, los momentos más críticos

La DGT prevé las horas de mayor conflictividad desde las 16:00 hasta las 22:00 del viernes 28, con intensidades elevadas tanto en las salidas de las ciudades como en los accesos a las zonas turísticas de litoral. El sábado 29 la presión se mantendrá en sentido salida por la mañana, entre las 9:00 y las 13:00 horas.

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La operación retorno de verano 2026 se extenderá del 28 al 31 de agosto. (DGT)

El momento más delicado de toda la operación llegará el domingo 30, cuando a partir de las 16:00 y hasta las 23:00 horas se concentre el grueso del retorno desde el litoral hacia las grandes ciudades. A esa corriente se sumarán los vehículos de matrícula extranjera en los principales ejes y pasos fronterizos, de regreso a sus países europeos de residencia. El lunes 31 cerrará la operación con retenciones puntuales por la mañana en las carreteras de costa y con una nueva oleada de tráfico de retorno a lo largo de toda la tarde, con picos menos pronunciados que los días anteriores al haberse adelantado buena parte del retorno.

Carriles reversibles, obras paralizadas y restricción de camiones

“Lo verdaderamente importante es siempre llegar a casa”, advierte la DGT, que ha diseñado un dispositivo de regulación orientado tanto a fluidificar la circulación como a reducir el riesgo de siniestros. Para ello, el organismo movilizará a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y al personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico. El despliegue técnico incluye radares fijos y móviles, helicópteros-Pegasus, drones, cámaras y vehículos camuflados para el control del uso del móvil al volante, del cinturón de seguridad y del cumplimiento del resto de normas.

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El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha instado a la ciudadanía a llevar la baliza de emergencia V16. El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

En las zonas de mayor afluencia se instalarán carriles reversibles y adicionales durante las horas punta. Las obras en las carreteras afectadas quedarán paralizadas y se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que ocupen la calzada. Además, se restringirá la circulación de camiones de mercancías, transportes especiales y vehículos con mercancías peligrosas en determinados tramos, fechas y horarios.

El organismo recuerda que las retenciones generan estrés y fatiga que, una vez superadas, llevan a algunos conductores a acelerar o a realizar adelantamientos imprudentes. Iniciar el viaje con descanso suficiente, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y evitar las distracciones al volante son las principales recomendaciones del dispositivo.

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Los conductores pueden consultar el estado de las carreteras y los itinerarios alternativos propuestos a través de la cuenta de X @DGTes, el teléfono 011, los boletines informativos de radio y televisión, y las plataformas digitales del organismo.