Calendario laboral 2026: estos son todos los días festivos y puentes del año

El BOE confirma todos los festivos nacionales y autonómicos, así como los puentes de los que disfrutarán los trabajadores y los días no laborables durante la celebración de Semana Santa o Navidad

Naroa Caro

Por Naroa Caro

El año 2025 se acerca a su fin y los trabajadores esperan los útlimo días festivos en noviembre y diciembre, tras lo que comienza la reorganización del calendario con el inicio de 2026 ya en mente. El cambio de año marca el inicio de la planificación de escapadas, vacaciones y celebraciones, para los que es necesario tener en cuenta qué días corresponderá a los españoles ausentarse de su puesto de trabajo para disfrutar de festivos, tanto a nivel nacional como en cada comunidad autónoma. La publicación oficial del calendario laboral en el Boletín Oficial del Estado confirma once días festivos nacionales en España previstos para 2026, entre los que destacan fechas señaladas como Semana Santa, Navidad, el Día del Trabajo y la Fiesta Nacional de España.

En 2026, el calendario presenta once días de descanso de carácter nacional. Siete corresponden a festividades no sustituibles: Año Nuevo (1 de enero), Viernes Santo (3 de abril), Fiesta del Trabajo (1 de mayo), Asunción de la Virgen (15 de agosto), Fiesta Nacional de España (12 de octubre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Natividad del Señor (25 de diciembre). Por otro lado, la Epifanía del Señor (6 de enero) está incluida, aunque se permite su sustitución por otra fecha autonómica.

Puentes, Semana Santa y Navidad

El calendario de 2026 abre la posibilidad a varios fines de semana largos. El Día del Trabajo coincide con viernes y la Fiesta Nacional de España cae en lunes, lo que facilita la ampliación de los descansos o incluso pequeñas escapadas a lo largo del año. Además, algunas comunidades como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra han optado por declarar festivo el lunes 2 de noviembre, tras el Día de Todos los Santos, así como el lunes 7 de diciembre después de la Constitución Española (6 de diciembre), por tratarse de festivos quela mayoría no podrán disfrutar en sus fechas originales al caer ambos en domingo.

Sentencia del Supremo: los días de descanso no pueden coincidir con los festivos.

En el ámbito religioso, la Semana Santa situará el Domingo de Ramos el 29 de marzo y el Domingo de Resurrección el 5 de abril. El calendario de Navidad en diciembre dispondrá la Nochebuena (24 de diciembre) y la Nochevieja (31 de diciembre) en jueves, y tanto Navidad como Año Nuevo en viernes. El Día de Reyes (6 de enero) será martes.

Festivos por comunidades autónomas

El calendario de festivos también tiene en cuenta decisiones propias de las comunidades autónomas, que determinan si suman otras celebraciones o trasladan algunos días al lunes cuando este cae en fin de semana. El Jueves Santo (2 de abril) será festivo en la mayoría de regiones, salvo en Cataluña y Comunidad Valenciana, que mantienen sus propias conmemoraciones. El Lunes de Pascua (6 de abril) será día festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana. En Castilla-La Mancha, se ha reservado también la festividad del Corpus Christi (4 de junio). Además, el festivo de San Juan (24 de junio) se mantiene en Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana.

San José (19 de marzo) se celebrará en Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, mientras que Santiago Apóstol (25 de julio) solo en Galicia y País Vasco. San Esteban (26 de diciembre) será festivo en Asturias y Cataluña. Además, cada comunidad podrá declarar dos festivos locales, sumando hasta 14 días no laborables en total.

