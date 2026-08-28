España

Una profesora estafa 4.600 euros a una compañera de trabajo diciéndole que necesita dinero porque su hijo agoniza de cáncer en Brasil: condenada a año y medio de cárcel

La víctima descubrió la mentira cuando vio en Facebook que la otra mujer viajaba a Marbella con su pareja en medio de su supuesto drama

Un neurólogo observa un TAC cerebral (Shutterstock)
La mujer le hizo creer que su hijo tenía un tumor cerebral. (Shutterstock)
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Durante meses, la profesora que protagoniza este caso le contó a su compañera de trabajo que su hijo agonizaba en Brasil con un tumor cerebral maligno y leucemia, que su marido la había abandonado y le había bloqueado las cuentas, que su hermano había muerto en un accidente de tráfico y que su sobrino estaba en coma. Historia tras historia, tragedia tras tragedia, su compañera en los colegios Fernando de los Ríos y Amós de Escalante de Torrelavega, en Cantabria, le fue enviando dinero por Bizum y en efectivo, convencida de que ayudaba a una amiga en un momento de desesperación. Ahora, la Audiencia Provincial de Cantabria ha determinado que ninguna de esas desgracias existió jamás.

El tribunal ha considerado probado que la acusada obtuvo de su víctima un total de 4.630 euros entre marzo y agosto de 2023, mediante un engaño continuado y premeditado. La sentencia le impone además la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de las costas del proceso y la obligación de indemnizar a la víctima con esa misma cifra, más los intereses legales correspondientes.

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El engaño arrancó con pretextos menores. Según recoge la sentencia, en los primeros mensajes de WhatsApp, la mujer alegó que el cajero le había “tragado” la tarjeta, por lo que necesitaba urgentemente algo de dinero. Semanas después, dijo que no podía gestionar su cuenta bancaria sin su marido. Poco a poco, la ficción se volvió más elaborada: tenía el dinero en un plazo fijo al que no podía acceder y necesitaba enviar fondos a su hijo enfermo en Brasil. Luego ya hablaba de un tumor cerebral maligno y leucemia. Y más tarde anunció la muerte del niño y pidió dinero para el viaje al funeral.

Las ‘tragedias’ no se detuvieron ahí. A continuación, alegó que su marido se había ido con otra mujer y le había bloqueado la cuenta corriente, después anunció su divorcio. El Juzgado de Instrucción de Torrelavega comprobó después, mediante consulta al sistema Vereda, que no constaba ningún procedimiento de separación o divorcio en el que ella fuera parte. Pero las calamidades continuaron: un piso que supuestamente tenía alquilado y del que necesitaba recuperar la posesión pagando a la inquilina, un hermano muerto en accidente de tráfico y un sobrino en coma que, según ella, falleció días después. La consulta patrimonial practicada por el juzgado instructor confirmó que la acusada no figura como propietaria de ningún inmueble.

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La víctima fue entregando cantidades que crecían a medida que las historias se agravaban: 150 euros el 25 de abril, 250 el 27 de abril, cantidades similares en mayo y junio, hasta llegar a 800 euros el 11 de julio en una sola transferencia. El 11 de julio también le pidió 700 euros para viajar a Brasil por la muerte del hermano, y tres días después reclamó otros 1.000 euros alegando que el fallecido había dejado deudas que, de no pagarse, podían “acarrear la muerte”. Las transcripciones de los mensajes de WhatsApp quedaron incorporadas a la causa y la Sala las calificó como una prueba que “no deja lugar a la duda”.

Con una defraudación estimada de más de 300 millones de euros en el año 2024 y una estructura formada por 38 sociedades, se trata de una de las dos mayores tramas de hidrocarburos desarticuladas hasta la fecha (Ministerio de Hacienda)

El descubrimiento del fraude

El descubrimiento llegó por Facebook. La víctima comprobó en esa red social que su supuesta amiga en apuros viajaba a Marbella con su pareja. Cuando le reclamó el dinero, rompió el contacto y, según recoge la sentencia, llegó a amenazarla “por meterse en su vida privada”, jactándose de que no iría a la cárcel porque, en sus propias palabras: “Yo no te he robado, tú me lo has dejado”.

La Sala subrayó que, de haber sido ciertas todas las tragedias relatadas, nada le habría costado acreditarlas: bastaba con aportar certificaciones de fallecimiento, resguardos de billetes aéreos, documentación del divorcio, escrituras del piso o certificaciones bancarias. No presentó nada. Otras tres compañeras de ambas declararon en el juicio oral y relataron haber recibido las mismas historias y haber entregado dinero.

La mujer ha sido condenada a un año y seis meses de prisión, dentro de la mitad inferior del marco legal —entre seis y 21 meses—, pero por encima del mínimo, ponderando “la entidad de las mentiras y engaños de la acusada y de la buena fe y elevado concepto de la solidaridad humana de la víctima, que esta mujer decidió explotar a fondo”.

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