El incendio en El Saler (Valencia) continúa activo, aunque con el perímetro contenido: más de un centenar de evacuados han pasado la noche en un pabellón

El fuego en El Saler ha obligado a la evacuación del pueblo y los campings cercanos y ha afectado ya a más de 31 hectáreas del pulmón verde de Valencia

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El incendio forestal declarado sobre las 13.00 horas del día de ayer en La Devesa de El Saler (Valencia) continúa este viernes activo y en un entorno conocido como “el pulmón verde de Valencia”. Durante la noche, los efectivos terrestres han seguido trabajando en la zona y las personas evacuadas de la pedanía y de los campings cercanos no han podido todavía regresar.

Según ha afirmado este viernes Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el perímetro “prácticamente no ha avanzado” durante la noche y se extiende por 4,21 kilómetros. Los trabajos se centran ahora en aprovechar el viento de poniente que soplará hasta el mediodía.

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Un hidroavión realiza una descarga de agua sobre la carretera CV-500 ante el avance del incendio forestal declarado este jueves en la Gola de Pujol. (EFE/Biel Aliño)

Se estima que el fuego ha quemado algo más de 31 hectáreas y este, además, ha obligado a la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que desde la tarde del jueves se encuentra desplegada realizando misiones de liquidación de llama con autobombas, ataque directo con helicópteros y control y extinción de reencendidos. Actualmente el siniestro se encuentra en situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).

Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias, ha insistido en que el incendio no ha afectado por el momento a ninguna vivienda y que las evacuaciones se mantendrían durante la noche debido a la previsión de un posible cambio de viento. Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), ha señalado ante los medios de comunicación que en el parque natural de La Albufera trabajaban durante la noche 250 profesionales, una vez que la falta de luz solar motivó la retirada de los 12 medios aéreos.

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Tres medios aéreos y seis dotaciones de bomberos municipales de València trabajan en la extinción de un incendio declarado en la Gola de Pujol. (EFE/Biel Aliño)

Cerca de un centenar de personas han sido acogidas

Las evacuaciones por el incendio originado en Valencia se han producido en la pedanía de El Saler, en la torre 1 de apartamentos de la Gola de Pujol, en el Centro de Recuperación de Fauna y en los campings de la zona. Muchas de estas personas desalojadas han podido abandonar la zona en sus propios vehículos; sin embargo, otros tantos han sido trasladados a la Fonteta, donde se les ha facilitado alojamiento para pasar la noche. Junto a los evacuados se encuentran personas con discapacidad que han sido llevados a un centro de Carlet.

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, ha señalado que hay alrededor de un centenar de personas acogidas en La Fonteta, la mayoría de las cuales estaban alojadas en los campings y son de fuera de la provincia.

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Una persona desalojada de El Saler durante un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler, Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona/Europa Press)

El fuego ha obligado, además, a cortar las carreteras CV-500 y CV-421, así como el tramo entre la playa de El Saler desde el antiguo polideportivo al Sidi.

La previsión meteorológica para la noche, con vientos de 30 kilómetros por hora y una bajada de la humedad por el viento de poniente (de un 70-80 % a un 30 %), podía reavivar las llamas, por lo que los trabajos de los efectivos han sido intensos en la zona.

Varias personas desalojadas durante un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler, Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona/Europa Press)

Todavía se desconocen las causas del incendio

Bernabé señaló ayer ante los medios de comunicación que, una vez el Seprona pueda “entrar en la zona caliente”, se podrá trabajar para conocer las causas del siniestro. Catalá, por su parte, ha afirmado que el Ayuntamiento de Valencia “llegará hasta el último rincón para averiguar” la causa del incendio, porque hay “cierta experiencia” de incendios intencionados en El Saler y quieren conocer “qué ha pasado para tomar las medidas oportunas”: judiciales si ha sido intencionado, de protección si ha sido fortuito.

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Las llamas han afectado a una zona de gran importancia para la zona, por lo que ya se trabaja en un plan de reforestación con el objetivo de “recuperar el pulmón verde de la ciudad de Valencia lo antes posible”. La alcaldesa ha señalado que, para los vecinos, el Parque Natural de la Devesa es “emocionalmente, medioambientalmente y sentimentalmente muy importante”.

*Con información de EFE