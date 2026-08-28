Rozalén anuncia que está embarazada de su primer hijo: “Un pollito vasco manchego está en camino”

Rozalen posa en la alfombra roja de la 26ª edición de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, 2025. (REUTERS/Ronda Churchill)

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Rozalén atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. La cantante albaceteña ha sorprendido este viernes, 28 de agosto, al anunciar que está embarazada de su primer hijo. La artista ha decidido compartir personalmente la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde ha publicado una fotografía junto a su pareja mientras ambos muestran una ecografía del bebé.

El anuncio ha revelado además que la intérprete lleva cuatro meses de gestación. Durante todo este tiempo, Rozalén ha conseguido mantener la noticia en un segundo plano y vivir esta nueva etapa lejos de la atención pública, algo que encaja con la discreción con la que habitualmente protege su vida privada.

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Con su habitual sentido del humor, la cantante ha escogido una curiosa manera de comunicar la llegada de su bebé. “¡Pollito vasco manchego en camino!”, ha escrito, haciendo referencia a las procedencias de los futuros padres: ella es natural de Albacete y su pareja tiene raíces vascas.

“Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas”, ha explicado la artista en una publicación en la que también ha querido compartir la emoción que siente ante esta nueva etapa. Rozalén ha reconocido que, en un contexto marcado por numerosas noticias difíciles, esperaba que su felicidad pudiera convertirse también en un motivo de alegría para quienes la siguen.

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Rozalén y su pareja Álvaro en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Una nueva vida durante su etapa de calma

La maternidad llega mientras Rozalén atraviesa un periodo en el que ha decidido reducir el ritmo después de años de intensa actividad profesional. La artista continúa centrada en la composición y en otros proyectos creativos, entre ellos un libro, pero ahora afronta además una experiencia completamente nueva.

“Sigo dedicando este tiempo a la calma y a la creación: de canciones, de libro y ahora también de esta criatura”, ha contado. Una frase que resume el momento vital en el que se encuentra y que muestra cómo su faceta personal ha pasado a ocupar un lugar protagonista.

La propia cantante no ha ocultado el impacto que supone para ella convertirse en madre. “Qué fuerte y emocionante es esto”, ha confesado antes de despedirse de sus seguidores con un mensaje cargado de cariño.

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La reacción no se ha hecho esperar. Numerosos rostros conocidos de la música, la televisión y las redes sociales han celebrado públicamente la noticia y han enviado sus felicitaciones a la artista. Entre ellos se encuentran David Bisbal, Miguel Ángel Muñoz, Blanca Suárez, Mala Rodríguez, Dulceida, Juanjo Bona, Blas Cantó, Marlena, Lala Chus y Patricia Imaz.

Rozalén en su actuación ante el Papa (EUROPA PRESS).

¿Quién es la pareja de Rozalén?

El anuncio también ha despertado interés por la identidad del hombre que aparece junto a Rozalén en la fotografía. Se trata de Álvaro, conocido en redes sociales como Bonzo, una persona que hasta ahora ha permanecido alejada de la exposición mediática.

La cantante nunca ha ofrecido demasiados detalles sobre su relación. Sin embargo, desde hace un tiempo ambos han compartido algunas imágenes juntos, especialmente vinculadas a viajes y momentos personales. Todo apunta además a que Álvaro ha estado relacionado con el entorno profesional de la artista.

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