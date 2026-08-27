España

La ciencia lo confirma: comer en compañía puede reducir el riesgo de sufrir depresión y demencia e incluso ralentizar el envejecimiento cerebral

Varios estudios nos hablan de los beneficios de compartir comida con otros, en contra de los muchos perjuicios para la salud mental y física que puede tener la soledad no deseada alrededor de una mesa

Varios estudios avalan que el acto de compartir mesa puede reducir el riesgo de sufrir depresión y demencia (Pexels)
Varios estudios avalan que el acto de compartir mesa puede reducir el riesgo de sufrir depresión y demencia (Pexels)
Guardar

La alimentación es un andamio imprescindible para mantener una salud fuerte, estable y duradera. Pero no solo los nutrientes son importantes; también lo es la manera en cómo los consumimos, incluso con quién los compartimos.

Sentarse alrededor de una mesa y compartir una cena con amigos o llegar a casa y comer en compañía de la familia puede parecer un gesto común o insignificante, pero, en realidad, es un importante indicador de la salud. Desgraciadamente, esta costumbre ancestral es cada vez menos común en un mundo moderno que vira vertiginosamente hacia el aislamiento social y la constante prisa y que cada vez dedica menos tiempo a la cocina casera.

PUBLICIDAD

Una tendencia especialmente preocupante cuando descubrimos que compartir mesa no solo es clave para la vida social, sino que también lo es para nuestra salud. Comer acompañado puede incluso reducir el riesgo de depresión y asociarse a un cerebro con mayor volumen en regiones ligadas a la memoria y la función cognitiva. Así lo confirman diversos estudios recientes sobre salud mental, envejecimiento y bienestar, que llegan a afirmar que este momento compartido ayuda incluso a prevenir la demencia.

Comer acompañado, un factor de bienestar emocional

Una parte importante de la investigación científica ha estudiado los vínculos entre aquello que ocurre a la hora de comer y el estado general de bienestar. Lo que conocemos, en resumen, como felicidad. Un estudio firmado por Xinyi Wang y su equipo en el Centro Provincial para el Control y la Prevención de Enfermedades de Zhejiang, en China, analizó a 9.361 mujeres de 60 años o más y encontró que el número de personas sentadas a la mesa predecía el riesgo de síntomas depresivos, incluso tras ajustar variables como la salud general, el nivel económico y si la persona vivía sola.

PUBLICIDAD

La publicación recogía además un dato más específico y a todas luces representativo: entre quienes vivían con otras personas pero comían solos, las probabilidades de síntomas depresivos eran mayores que entre quienes vivían y comían acompañados.

Compartir comida alrededor de la misma mesa reduce el estrés y favorece conversaciones estimulantes para el cerebro (Pexels)
Compartir comida alrededor de la misma mesa reduce el estrés y favorece conversaciones estimulantes para el cerebro (Pexels)

La relación también aparece en análisis internacionales de bienestar. El World Happiness Report incorporó en 2024 preguntas sobre cuántos almuerzos y cenas había compartido cada persona en la última semana. A partir de encuestas realizadas a unas 150.000 personas de todo el mundo, el equipo observó que, cuantas más comidas se compartían, mejores eran las puntuaciones en bienestar emocional. “Era un indicador de la satisfacción vital de una persona tan fiable como la situación laboral y los ingresos relativos”, afirma De Neve, coautor de un capítulo sobre la importancia de la comensalidad en el último Informe Mundial sobre la Felicidad.

El informe también subraya que las costumbres varían mucho entre países: en Japón se comparten de media menos de cuatro comidas a la semana; en Reino Unido y Estados Unidos, entre siete y ocho; en países europeos como Italia o España, el número asciende a nueve.

Reducir el riesgo de demencia y mejorar la salud nutricional

Comer en compañía puede incluso ralentizar el envejecimiento cerebral, mejorando las posibilidades de una mente sana y activa durante la tercera edad. Uno de los datos más sólidos en este respecto procede de un estudio elaborado por investigadores japoneses con 727 participantes cognitivamente sanos de una media de 70,32 años. Tras ajustar métricas como edad, sexo, nivel educativo e índices generales de salud física, los investigadores observaron un menor volumen cerebral total en el grupo que comía solo, así como menores volúmenes en el lóbulo temporal medial, el lóbulo parietal, el occipital, la ínsula y el hipocampo.

Cena de amigos. (Canva)
Cena de amigos. (Canva)

Cuando el análisis incorporó los factores nutricionales, el patrón cambió parcialmente. La diferencia en el hipocampo dejó de ser estadísticamente significativa, lo que sugiere que la alimentación explica una parte sustancial de esa relación. Aun así, el menor volumen del lóbulo temporal medial se mantuvo incluso tras ajustar por nutrientes.

Y es que la dieta de quienes comían solos también mostró un perfil diferenciado. El estudio describe una menor ingesta de proteínas, ácidos grasos poliinsaturados, fibra, vitamina C, vitamina K, vitamina B6, ácido fólico, hierro, potasio, cobre, zinc y magnesio. Al mismo tiempo, registró mayor consumo de sacarosa, maltosa y alcohol. Entre los alimentos concretos, el grupo que comía solo consumía más whisky, azúcar blanco, sal de mesa y fideos instantáneos. En sentido contrario, ingería menos patata, setas, miso de soja, verduras de distinto tipo, marisco, ternera y cerdo.

Los autores plantean varias hipótesis para explicar este vínculo. Una apunta al estrés: las comidas compartidas pueden resultar más agradables y ofrecer más apoyo social, lo que amortigua un factor de riesgo conocido para el deterioro neuronal. La otra se centra en la estimulación cognitiva: conversar durante la comida mantendría el cerebro más activo con el paso de los años.

Tras los resultados, los investigadores advirtieron de que este deterioro neuronal podría, con el tiempo, predisponer a los pacientes más aislados a padecer una futura demencia. No obstante, los encargados del estudio avisan de que estas conclusiones no permiten establecer causalidad; comer solo puede ser un reflejo de un aislamiento social más amplio, por lo que reclaman estudios longitudinales para separar mejor el efecto de la nutrición, la red social y los hábitos de convivencia.

Temas Relacionados

NutriciónNutrición EspañaSalud MentalSalud Mental EspañaEnvejecimientoLongevidadEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este es el precio de la luz en España para este 28 de agosto

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Este es el precio de la luz en España para este 28 de agosto

Mónica García afirma que el colapso sanitario en Ceuta se ha evitado gracias al “sobreesfuerzo que han tenido que hacer los profesionales”

La ministra defiende la gestión de la crisis migratoria, que todavía no está resuelta

Mónica García afirma que el colapso sanitario en Ceuta se ha evitado gracias al “sobreesfuerzo que han tenido que hacer los profesionales”

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Los datos de eDreams revelan que el 64% de las reservas apunta a destinos cercanos, con Tenerife al frente de un ranking dominado por islas y grandes ciudades

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

El reparto económico cuenta con el apoyo de todas las comunidades autónomas salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura, regiones donde Vox gestiona las competencias

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

Florentino Pérez casi siempre gana: el Real Madrid obtendría 319 millones de euros cuando venda el suelo que le ha recalificado Almedia en su futura ciudad tecnológica

El Ayuntamiento de Madrid hace público el expediente del futuro ‘Silicon Valley’ madrileño que quiere llevar a cabo el club blanco. Se reduce el suelo deportivo y crece el dotacional, lo que incrementa los posibles ingresos de venta de suelo. El impacto de explotación del proyecto es de 1.288 millones anuales

Florentino Pérez casi siempre gana: el Real Madrid obtendría 319 millones de euros cuando venda el suelo que le ha recalificado Almedia en su futura ciudad tecnológica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

Florentino Pérez casi siempre gana: el Real Madrid obtendría 319 millones de euros cuando venda el suelo que le ha recalificado Almedia en su futura ciudad tecnológica

Bolaños también aísla a Robles: asegura que el CNI no tenía información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

La Justicia rechaza suspender la expulsión de un marroquí internado en el CIE de Murcia que pedía asilo por ser opositor en Marruecos a través de YouTube y Telegram: “No presenta un alto perfil activista”

Abdellatif Hammouchi, el líder de la seguridad de Marruecos señalado por los hackers de Jabaroot y acusado de torturas al que Marlaska le dio una medalla

ECONOMÍA

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

El BCE prepara el terreno para una subida de tipos de interés en septiembre ante el riesgo de que la inflación se dispare

La falta de suelo, la política y la burocracia condenan a España a una crisis de vivienda que durará al menos hasta 2034

DEPORTES

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”