La playa de El Trampolín de Ceuta amanece con custodia policial tras los altercados entre ceutíes y migrantes que provocaron disparos disuasorios

Este video presenta la situación nocturna en la playa El Trampolín de Ceuta. Se documenta la presencia de agentes policiales y grupos de personas en la zona de arena y orilla. Se aprecian amplias áreas cubiertas con desechos y objetos dispersos. Las tomas incluyen multitudes de individuos y edificios con luces visibles en la distancia. Estas imágenes fueron capturadas horas después de altercados entre residentes de Ceuta y migrantes, que incluyeron disparos policiales.

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Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes, Ceuta vive su momento más tenso. Tras aumentar las plazas en centros de acogida con 1.500 más, el Gobierno no ha decidido todavía la solución a todas las personas que continúan durmiendo en las calles, principalmente en la playa de El Trampolín. Esta noche, el nerviosismo ha desembocado en una movilización ciudadana contra los migrantes que ha exigido la actuación policial con disparos de disuasión.

Horas después del caos, con la salida del sol y la situación controlada por las autoridades, algunas personas vuelven a ocupar la arena de esta playa que se ha convertido en el campamento improvisado de cientos de personas. A esta hora de la mañana se rebaja un poco el nerviosismo en la playa cercana a la frontera. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil la han custodiado durante toda la noche para proteger a los migrantes y evitar la escalada.

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Algunos de los ceutíes que protestaban durante la pasada noche llegaron a El Trampolín y desmontaron estas instalaciones que ahora reconstruyen. En medio de esta tensión, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se reúne con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y con el expresidente del Gobierno, José María Aznar. Mientras tanto, el Congreso de los Diputados acoge las comparecencias del ministro Ángel Víctor Torres, encargado del mando unificado, Mónica García, de Sanidad, y Félix Bolaños, de Justicia.

Un grupo de personas destruye sombrillas en la playa de El Trampolín de Ceuta durante los altercados registrados entre residentes y migrantes. (X)

La noche más tensa en Ceuta

Una multitud se reunió en la barriada de O’Donnell, frente al Hospital Militar de Ceuta, para mostrar su oposición a la gestión de la crisis migratoria. A lo largo del recorrido, más personas se sumaron hasta alcanzar la Delegación del Gobierno, donde se intensificaron los cánticos y las exigencias. Los participantes portaron banderas, reclamaron la expulsión de los migrantes y pidieron la dimisión de los máximos responsables políticos, a los que acusan de anteponer las relaciones diplomáticas con Marruecos al interés de la ciudad.

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El punto más crítico de la jornada se vivió en la Playa del Trampolín, lugar donde se ubica el principal asentamiento provisional, que alberga a centenares de migrantes. Parte de los manifestantes accedieron a la zona e intentaron desmontar tiendas de campaña y arrojar pertenencias al mar. La Policía, desplegada de forma preventiva, intervino para separar a los grupos y realizó disparos al aire para evitar un enfrentamiento directo.

Este video presenta una vista aérea nocturna de una calle en Ceuta, mostrando grupos de personas congregadas cerca de un gran edificio iluminado. Se registra la intervención policial para separar a grupos de ciudadanos y migrantes, buscando evitar un enfrentamiento. En el contexto de la situación, la policía efectuó disparos disuasorios. Las luces de la ciudad y las farolas iluminan la escena urbana. La secuencia documenta un momento de cobertura de evento.

El descontento y la tensión se apodera de la ciudad

El descontento ciudadano se ha agravado desde la llegada masiva de migrantes a finales de julio. Una población de 84.000 habitantes vivió como en unas horas entró casi el equivalente a su total de ciudadanos. El anuncio del uso de polideportivos y antiguos cuarteles para alojar a los recién llegados se recibió como una amenaza para los recursos públicos locales, lo que llevó al presidente Vivas a asegurar que “tendrían que sacarle” si lo intentaban. Para muchos vecinos, estas medidas suponen una falta de atención del Gobierno central hacia las necesidades de Ceuta.

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El dispositivo policial evitó incidentes mayores, aunque parte del campamento ha resultado dañado. El malestar social continúa creciendo, impulsado por la sensación de desprotección y la falta de respuestas claras por parte de las autoridades. En El Trampolín, van volviendo muchos de sus actuales ocupantes, cuyo futuro todavía es incierto y se debate entre el reparto por la Península, su estancia en centros de Ceuta o su devolución a Marruecos.