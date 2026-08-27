Una emboscada de más de 30 migrantes en Ceuta deja cuatro militares heridos y 12 detenidos tras atacar con piedras el vehículo

Militares por las calles de Ceuta, a 20 de agosto de 2026, en Ceuta (Marcos Moreno - Europa Press)

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Cuatro militares han resultado heridos esta madrugada tras una emboscada en Ceuta por parte de un grupo de migrantes, según adelantaba El Faro de Ceuta y confirma la Unión Militar de Tropas (UMT). El incidente ocurrió cerca de las 5:30, cuando los efectivos se dirigían a su punto habitual de vigilancia. Al cruzar el semáforo de Benzú y aproximarse a su destino, un grupo de entre 30 y 40 personas los sorprendió y rodeó su vehículo. Varios individuos surgieron desde diferentes puntos y comenzaron a lanzar piedras de grandes dimensiones contra el coche, que no contaba con blindaje. Ante la intensidad de la agresión, los militares abandonaron el vehículo y huyeron a pie para protegerse. El ataque dejó a los efectivos heridos y obligó a activar los protocolos de emergencia en la zona. Europa Press informa de que hay 12 detenidos.

El Gobierno de Ceuta ha pedido calma tras confirmar el “incidente” en Benzú. La vicepresidenta Kissy Chandiramani ha instado a no aumentar la crispación y ha oedido a los ciudadanos unidad y tranquilidad en las protestas. Chandiramani ha reconocido el cansancio social y la respuesta tardía oficial, pero ha pedido confianza. “Esta tensión puede llevarnos a donde nadie quiere que estemos”, ha sentenciado.

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Migrantes en Ceuta (Europa Press)

La UMT ha emitido un comunicado en el que expresa su “más enérgica repulsa e indignación” ante la emboscada sufrida por el personal militar en Ceuta. Según la asociación profesional, los efectivos agredidos estaban desarrollando su labor sin los medios adecuados de autoprotección y sin cobertura jurídica suficiente para reaccionar de manera proporcional ante situaciones de peligro. Lamenta que, a pesar de haber advertido formalmente sobre el riesgo al que se enfrentaban los militares destacados en la zona, las autoridades responsables no tomaron medidas preventivas.

De esta manera, la UMT denuncia que “la inacción del Ministerio de Defensa y la falta de previsión han desembocado en un suceso que pudo y debió evitarse”. Según la organización, exigir la custodia de la seguridad nacional sin dotar a los militares de los recursos necesarios coloca a las fuerzas armadas en una situación de “indefensión operativa y jurídica”. Por ello, reclama la revisión inmediata de los protocolos de seguridad y del marco legal que rige las actuaciones militares en contextos como el de Ceuta, subrayando que “quienes tienen encomendada la protección del Estado no pueden permanecer desamparados por su propia administración”.

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Este video presenta una vista aérea nocturna de una calle en Ceuta, mostrando grupos de personas congregadas cerca de un gran edificio iluminado. Se registra la intervención policial para separar a grupos de ciudadanos y migrantes, buscando evitar un enfrentamiento. En el contexto de la situación, la policía efectuó disparos disuasorios. Las luces de la ciudad y las farolas iluminan la escena urbana. La secuencia documenta un momento de cobertura de evento.

La tensión se apodera de Ceuta

El ataque registrado esta madrugada en Ceuta pone de manifiesto la tensión y la complejidad de la situación. Durante esta noche, un grupo de manifestantes ceutíes se ha desplazado hasta la playa de El Trampolín para destruir el campamento improvisado de los migrantes. Esta movilización ha exigido la custodia policial de la zona y que los agentes realicen disparos persuasivos para evitar los enfrentamientos. Poco después de estos incidentes, se produciría el ataque al vehículo militar.

A raíz del incidente, se han reforzado los protocolos de emergencia y se ha puesto en marcha una investigación para identificar a los responsables de la agresión. Desde hace semanas, las asociaciones denuncian las jornadas eternas de trabajo de los militares, la falta de recursos tanto de seguridad como sanitarios o el mal estado de las instalaciones de la ciudad autónoma, que llevó a un brote de sarna entre los soldados. Ahora, las demandas se vuelven mucho más serias con las primeras agresiones físicas a miembros de las Fuerzas Armadas y tras un mes desde el día que inició esta crisis.

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