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Bolaños también aísla a Robles: asegura que el CNI no tenía información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

El ministro de Justicia asegura que nunca se ha abordado el futuro de Ceuta o Melilla en las conversaciones con Rabat y asegura que “son tan esapñolas como Madrid y Barcelona”

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece a petición propia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados. (Jesús Hellín/Europa Press)
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece a petición propia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados. (Jesús Hellín/Europa Press)

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido este jueves a petición propia para rendir cuentas sobre la actuación del Gobierno durante la emergencia humanitaria en Ceuta. Y lo hace dos días después de que la titular de Defensa, Margarita Robles, abriese una nueva fractura interna en el seno del Ejecutivo, tras reiterar que el CNI avisó de la avalancha migratoria, pese a la negación -e insistencia- del titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro socialista, que también tiene responsabilidad en los servicios de inteligencia, ha querido dejar claro que no hubo ninguna información “ni previa ni precisa” que alertase sobre la avalancha migratoria o que demostrase que Marruecos miró hacia otro lado. “Esta es la realidad”, ha zanjado el ministro.

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Durante su comparecencia, Bolaños ha tenido que aguantar el aluvión de críticas del resto de diputados, que han acusado al Gobierno de tibieza en su respuesta a las reivindicaciones históricas de Marruecos y la falta de previsión ante los movimientos que, según deslizó la titular de Defensa, se produjeron días antes en los aledaños de la frontera.

“Hay que llamar a todo por su nombre. Señor Bolaños, lo que sucedió el 30 de julio es una invasión. Esto hay que llamarlo así”, señaló la diputada del PP, Cuca Gamarra. Desde la bancada de Vox han endurecido todavía más el tono, acusando al Gobierno de “traición” y de querer ceder los enclaves españoles a la monarquía alauí.

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“Están ustedes acusando sin ninguna prueba”, replicaría de nuevo el titular de Justicia, asegurando que “nunca jamás” se ha abordado el futuro de Ceuta o Melilla en las conversaciones con sus homólogos en Rabat. “Son tan españolas como Madrid y Barcelona”, ha afirmado.

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