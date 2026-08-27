Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, en su respuesta al ministro Óscar Puente. (X / @Ryanair_ES)

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Michael O’Leary, consejero delegado del grupo Ryanair, llamó “ministro fallido” y “dummy” al titular de Transportes de España, Óscar Puente, en un vídeo doblado con inteligencia artificial publicado este miércoles en la cuenta oficial de la aerolínea en X, en el que el ejecutivo irlandés aparece hablando aparentemente en español con fluidez y presenta cifras propias para desmentir las declaraciones del ministro sobre los recortes de vuelos en los aeropuertos regionales españoles.

El vídeo es el episodio más llamativo de una disputa pública que se prolonga desde hace días entre la aerolínea y el Gobierno español. El detonante fue la subida del 6,44% en las tasas aeroportuarias aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para 2026, que Aena comunicó a las compañías aéreas. Ante ese incremento, Ryanair anunció recortes de capacidad en los aeropuertos regionales y los atribuyó a la falta de rentabilidad de esas instalaciones. Puente, en una entrevista con la agencia Europa Press, ofreció una lectura diferente: los recortes, dijo, respondían en realidad a los retrasos en las entregas de aviones por parte de Boeing, no a las tasas.

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Ryanair rechazó esa versión de forma inmediata. En un comunicado previo al vídeo, la aerolínea ya tachaba las afirmaciones del ministro de “falsas y objetivamente incorrectas” y aseguró que ya había recibido la totalidad de los 210 aviones del pedido Boeing 737-8200, con el último incorporado a su flota en febrero de 2026. Según la compañía, la decisión de no destinar esas aeronaves a la red regional española obedece a un criterio de rentabilidad, no a una escasez de flota. Ryanair cerró ese comunicado con el coloquial “Chao pescao” dirigido al ministro.

0’Leary rebate las cuentas de Puente

Después, O’Leary fue un paso más allá con el vídeo. El ejecutivo presentó sus propios datos ante una pizarra: Ryanair opera este verano con 648 aviones, 29 más que en el verano de 2025, y prevé elevar su tráfico de 208 a 216 millones de pasajeros en 2026, ocho millones adicionales. “Lamentablemente, nada de ese crecimiento en aviones, rutas o tráfico irá a la España regional, donde el fallido ministro Puente mantiene altas tasas aéreas y costes inasumibles en aeropuertos regionales vacíos”, afirmó el CEO en el vídeo.

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El directivo también rebatió el argumento de Puente de que las tasas aeroportuarias españolas se encuentran entre las más bajas de Europa. O’Leary citó a Eslovaquia, Irlanda, Suecia e Italia como territorios donde los gobiernos están eliminando o reduciendo esos impuestos, y sostuvo que mientras las tasas españolas no lleguen a cero, el país seguirá sin ser competitivo. El remate fue la propuesta de enviar al ministro un ejemplar del libro Basic Maths for Dummies (Matemáticas básicas para ‘dummies’), con la conclusión de que “el ministro Puente es un dummy” y recalcar la necesidad de que lo releve alguien “que sepa sumar y restar y que reconozca que España no es competitiva”.

Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales de España

Puente respondió también a través de X el mismo miércoles. El ministro sostuvo que los retrasos de Boeing, reconocidos por el propio O’Leary en declaraciones públicas de 2024 y 2025, condicionaron la política de vuelos de Ryanair durante esos años y que ese efecto se extiende a 2026. “El retraso en los pedidos de Boeing reflejado en sendas noticias de verano de 2024 y 2025 de vuestro CEO ha condicionado la política de Ryanair de los últimos años y de este también, por mucho que en febrero hayáis recibido aviones que deberíais haber recibido antes”, escribió Puente en su cuenta. El ministro de Transportes también argumentó que Ryanair sencillamente traslada flota desde los aeropuertos menos rentables hacia los grandes hubs, y usa la presión sobre las tasas para obtener rebajas.

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Ante los insultos del ejecutivo de Ryanair, Puente también espetó que sabe “sumar perfectamente” y resaltó que las tasas españolas fueron lo suficientemente rentables el pasado año como para que “una sola persona de Ryanair se haya embolsado 100 millones de euros el año pasado”, en referencia al bonus cobrado entonces por O’Leary.

Los asientos se concentran en los grandes aeropuertos

Entre 2025 y 2026, Ryanair ha eliminado cerca de tres millones de plazas en aeropuertos como los de Asturias, Valladolid, Jerez, Vigo y Tenerife Norte. Las reducciones de capacidad alcanzan el 79% en Santiago de Compostela, el 45% en Zaragoza y el 41% en Santander. Al mismo tiempo, la compañía ha sumado 600.000 plazas en Madrid, Barcelona, Palma y Málaga. El Gobierno interpreta ese movimiento como un trasvase de flota calculado, pero Ryanair lo presenta como la consecuencia directa de un modelo tarifario que penaliza las instalaciones periféricas.

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El enfrentamiento entre Ryanair y miembros del Gobierno español no es nuevo. O’Leary ya arremetió públicamente contra el ministro de Consumo Pablo Bustinduy cuando el Ejecutivo impuso multas millonarias a la aerolínea por cobrar a los pasajeros por subir el equipaje de mano a bordo. La aerolínea ha condicionado cualquier regreso a la España regional a una rebaja de las tasas de Aena, y ha advertido de que los cerca de 300 nuevos aviones que prevé recibir en los próximos años podrían destinarse a otros mercados europeos si las condiciones en los aeropuertos regionales españoles no cambian.