España

Receta del mejor arroz meloso de pulpo y gambones: una combinación sencilla y reconfortante

Una plato que tiene raíces en la cocina marinera del Mediterráneo y el Cantábrico

Arroz meloso con trozos de pulpo y un gambón servido en un plato hondo de cerámica sobre una superficie de madera.
Un arroz meloso preparado con trozos de pulpo y gambones se presenta servido en un plato de cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pocos platos concentran tanta esencia del mar en un solo plato como el arroz meloso de pulpo y gambones. Su textura cremosa, que combina lo mejor del arroz caldoso y el seco, atrapa los jugos del marisco en cada grano y convierte cualquier mesa en una celebración.

Esta receta tiene raíces en la cocina marinera del Mediterráneo y el Cantábrico, donde aprovechar las cabezas y cáscaras del marisco para potenciar el caldo es una tradición de generaciones. Se sirve recién hecho, humeante y con ese calor dorado que da el azafrán y el pimentón.

Receta de arroz meloso de pulpo y gambones

El arroz meloso de pulpo y gambones se elabora con arroz redondo o bomba cocinado en un sofrito de verduras y caldo de marisco, removiendo con frecuencia para liberar el almidón y lograr esa cremosidad característica. El pulpo cocido y los gambones se incorporan al final para preservar su textura y sabor.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 320 g de arroz redondo o bomba
  • 1,5 litros de caldo de pescado y marisco
  • 200 g de patas de pulpo cocido
  • 8 gambones frescos
  • 1 cebolla morada
  • ½ pimiento verde (unos 80 g)
  • 2 tomates maduros rallados
  • 6 pimientos del piquillo asados
  • 4 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce de la Vera
  • Unas hebras de azafrán
  • 4 cucharadas de vino blanco seco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • Perejil fresco picado para servir

Cómo hacer arroz meloso de pulpo y gambones, paso a paso

  • Pela los gambones. Separa las cabezas y cáscaras, y reserva los cuerpos.
  • Calienta un chorrito de aceite en una cazuela amplia. Sofríe las cabezas de gambón a fuego fuerte durante 3 minutos, aplastándolas para que suelten todos sus jugos.
  • Retira las cabezas y añade ese aceite aromatizado al caldo de pescado. Cuela y mantén el caldo caliente a fuego mínimo.
  • En la misma cazuela, saltea el pulpo cortado en rodajas a fuego fuerte 1 o 2 minutos. Retira y reserva.
  • Sofríe la cebolla picada y el pimiento verde a fuego medio-bajo durante 5 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.
  • Añade el ajo laminado y los pimientos del piquillo picados. Cocina 2 minutos más.
  • Incorpora el pimentón y el azafrán. Remueve rápido para que no se queme, y vierte de inmediato el tomate rallado.
  • Deja reducir el sofrito hasta que se seque y quede concentrado. Añade el vino blanco y deja evaporar el alcohol.
  • Agrega el arroz y rehoga 1 minuto para que se impregne del sofrito.
  • Vierte ¾ partes del caldo caliente. Cocina a fuego fuerte 5 minutos, luego baja a fuego medio 5 minutos y termina a fuego lento otros 6-7 minutos. Remueve con frecuencia para que el arroz suelte almidón y quede cremoso.
  • Cuando falten 5 minutos, incorpora los cuerpos de los gambones y el pulpo reservado.
  • Rectifica de sal, apaga el fuego y deja reposar 3-4 minutos antes de servir.
  • Sirve con perejil picado por encima y, si quieres, unas puntas de pata de pulpo para decorar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas como plato principal.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 410 kcal aprox.
  • Proteínas: 30 g
  • Grasas: 9 g
  • Hidratos de carbono: 55 g
  • Azúcares: 4 g
  • Fibra: 2 g
  • Sodio: 620 mg aprox.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el arroz en un recipiente hermético en la nevera un máximo de 2 días. Al recalentar, añade un chorrito de caldo caliente para recuperar la textura melosa. No se recomienda congelar, ya que el arroz pierde su cremosidad.

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