Receta del mejor arroz meloso de pulpo y gambones: una combinación sencilla y reconfortante

Pocos platos concentran tanta esencia del mar en un solo plato como el arroz meloso de pulpo y gambones. Su textura cremosa, que combina lo mejor del arroz caldoso y el seco, atrapa los jugos del marisco en cada grano y convierte cualquier mesa en una celebración.
Esta receta tiene raíces en la cocina marinera del Mediterráneo y el Cantábrico, donde aprovechar las cabezas y cáscaras del marisco para potenciar el caldo es una tradición de generaciones. Se sirve recién hecho, humeante y con ese calor dorado que da el azafrán y el pimentón.
Receta de arroz meloso de pulpo y gambones
El arroz meloso de pulpo y gambones se elabora con arroz redondo o bomba cocinado en un sofrito de verduras y caldo de marisco, removiendo con frecuencia para liberar el almidón y lograr esa cremosidad característica. El pulpo cocido y los gambones se incorporan al final para preservar su textura y sabor.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 55 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 320 g de arroz redondo o bomba
- 1,5 litros de caldo de pescado y marisco
- 200 g de patas de pulpo cocido
- 8 gambones frescos
- 1 cebolla morada
- ½ pimiento verde (unos 80 g)
- 2 tomates maduros rallados
- 6 pimientos del piquillo asados
- 4 dientes de ajo
- 1 cucharadita de pimentón dulce de la Vera
- Unas hebras de azafrán
- 4 cucharadas de vino blanco seco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta negra al gusto
- Perejil fresco picado para servir
Cómo hacer arroz meloso de pulpo y gambones, paso a paso
- Pela los gambones. Separa las cabezas y cáscaras, y reserva los cuerpos.
- Calienta un chorrito de aceite en una cazuela amplia. Sofríe las cabezas de gambón a fuego fuerte durante 3 minutos, aplastándolas para que suelten todos sus jugos.
- Retira las cabezas y añade ese aceite aromatizado al caldo de pescado. Cuela y mantén el caldo caliente a fuego mínimo.
- En la misma cazuela, saltea el pulpo cortado en rodajas a fuego fuerte 1 o 2 minutos. Retira y reserva.
- Sofríe la cebolla picada y el pimiento verde a fuego medio-bajo durante 5 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.
- Añade el ajo laminado y los pimientos del piquillo picados. Cocina 2 minutos más.
- Incorpora el pimentón y el azafrán. Remueve rápido para que no se queme, y vierte de inmediato el tomate rallado.
- Deja reducir el sofrito hasta que se seque y quede concentrado. Añade el vino blanco y deja evaporar el alcohol.
- Agrega el arroz y rehoga 1 minuto para que se impregne del sofrito.
- Vierte ¾ partes del caldo caliente. Cocina a fuego fuerte 5 minutos, luego baja a fuego medio 5 minutos y termina a fuego lento otros 6-7 minutos. Remueve con frecuencia para que el arroz suelte almidón y quede cremoso.
- Cuando falten 5 minutos, incorpora los cuerpos de los gambones y el pulpo reservado.
- Rectifica de sal, apaga el fuego y deja reposar 3-4 minutos antes de servir.
- Sirve con perejil picado por encima y, si quieres, unas puntas de pata de pulpo para decorar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones generosas como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 410 kcal aprox.
- Proteínas: 30 g
- Grasas: 9 g
- Hidratos de carbono: 55 g
- Azúcares: 4 g
- Fibra: 2 g
- Sodio: 620 mg aprox.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el arroz en un recipiente hermético en la nevera un máximo de 2 días. Al recalentar, añade un chorrito de caldo caliente para recuperar la textura melosa. No se recomienda congelar, ya que el arroz pierde su cremosidad.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD