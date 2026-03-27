España

El restaurante de Madrid donde el pescado se convierte en experiencia: “Las redes han educado al cliente; si alguien ofrece angula en junio, desconfían”

La cuarta apertura del Grupo Rocacho mira hacia el mar con una oferta basada en el pescado y el marisco fresco

Guardar
La vitrina de pescados y mariscos del restaurante Aleteo (Cedida)
La vitrina de pescados y mariscos del restaurante Aleteo (Cedida)

¿Puede un equipo especializado en carnes sacar adelante uno de los mejores restaurantes de pescado de Madrid? Aleteo es la prueba fehaciente de que así es. Inaugurado en noviembre de 2025, se trata de la última apertura del Grupo Rocacho, una de las grandes enseñas de la gastronomía madrileña, con tres restaurantes en la capital especializados en carnes a la brasa. Ahora miran hacia el mar, con una cuarta apertura con hechuras para convertirse en el nuevo puerto de referencia en el barrio de Salamanca.

Estratégicamente ubicado en la confluencia de María de Molina con el Paseo de la Castellana, este restaurante es toda una oda a la materia prima de primer orden, así como al trabajo de sala, que cuidan al milímetro. Tienen cocina de horario ininterrumpido y abren todos los días de la semana, lo que hace de este espacio un lugar de encuentro para quienes busquen darse un homenaje con sabor a mar.

La oferta gastronómica del autodenominado ‘Mar de Rocacho’ se disfruta tanto en su barra con zona de mesas altas como en su amplio y elegante salón, dividido en dos plantas, con capacidad para más de un centenar de comensales. Un espacio de gran luminosidad gracias a sus grandes ventanales y que combina los azules del mar con los colores terracota de sus materiales.

Salón del restaurante Aleteo (Cedida)
Salón del restaurante Aleteo (Cedida)

Ya a simple vista, los clientes pueden observar las piezas que se exhiben en sus vitrinas, las mismas que luego aparecerán en sus platos. Rodaballos, corvinas, merluzas, pixin o lenguados, así como mariscos vivos que yacen en su pecera central, tratada diariamente para que la cigala de Marín, el bogavante nacional y las langostas se mantengan como en su hábitat natural.

“A la hora de atender al cliente, es importante que el producto se pueda ver ahí. Aparte de contarle lo que va a comer, se lo enseñamos para que no haya ninguna duda. Si sale una ensalada de bogavante, vais a ver cómo estamos cogiendo en ese mismo momento el bogavante”, cuenta a Infobae el jefe de sala Raúl Chiritescu, quien, junto a su equipo, se reúne cada mañana haciendo un briefing de qué pescados y mariscos han llegado a sus arcas.

Raúl Chiritescu, jefe de sala en Aleteo (Cedida)
Raúl Chiritescu, jefe de sala en Aleteo (Cedida)

Nécora a la sal y pescados a la brasa

Los pescados del día, legados todos ellos de parte de Pescados Madrid, pasan por la brasa de carbón y los mariscos se pueden degustar cocidos, a la brasa o en forma de arroz, como es el caso del bogavante nacional, el carabinero y la langosta, protagonistas también en la selección de arroces caldosos de Aleteo. Su nécora gallega a la sal se ha convertido ya en un icono de la casa, por ser este uno de los únicos lugares de la capital donde probarla en esta versión.

Además de esta serie de principales, el restaurante ofrece entrantes como el bombón de anchoa y vieira, con o sin caviar, la gilda de boquerón o la gamba de cristal con huevo de oca y trufa. Algunos bocados se pueden disfrutar también en la barra, como el ceviche de corvina o el tiradito de mero nacional con perlas de leche de tigre. Todo ello bañado por una bodega de más de 200 referencias, entre tintos, blancos, rosados y espumosos, que maridan a la perfección con la propuesta marina del restaurante.

Algunos de los platos del restaurante Aleteo (Cedida)
Algunos de los platos del restaurante Aleteo (Cedida)

Todo ello, por supuesto, supeditado a la enorme temporalidad que afecta al delicado género del mar. Explicar a un cliente que las nécoras por las que ha venido a Aleteo no están hoy en la despensa es la labor del maitre, quien ayuda a cada cliente a encontrar alternativas. “El trabajo de sala consiste en ofrecer alternativas, por eso siempre antes de empezar la comanda informamos de qué hemos recibido esa mañana”.

Lejos de suponer un drama para los clientes, dicen, es un factor que incluso aprecian. No tener disponibilidad en ciertas piezas es indicador de autenticidad y, sobre todo, de máxima frescura. “Las redes no es que hayan hecho daño, han ayudado mucho. La gente sabe comer y beber, gracias en parte a las redes sociales”, explica Raúl. “Si el cliente va a un sitio en junio y le ofrecen unas angulas, preguntará: ‘¿Angulas en junio?’. Y si le sirven un pescado, preguntarán si es del Cantábrico o si es del Mediterráneo".

Temas Relacionados

PescadosMadridRestaurantes MadridRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juan Diego Botto habla en ‘La Revuelta’ sobre el 50º aniversario del golpe de Estado en Argentina: “Intentamos que no se olvide el horror del fascismo”

El intérprete aprovechó su paso por el programa para pedir que la sociedad permanezca atenta ante posibles señales y recordó la situación actual en Gaza

Juan Diego Botto habla en ‘La Revuelta’ sobre el 50º aniversario del golpe de Estado en Argentina: “Intentamos que no se olvide el horror del fascismo”

El laberinto de la muerte digna en España: las cifras que demuestran demoras, bloqueos y cientos de personas esperando respuesta

Cataluña es la comunidad autónoma que más eutanasias concede, pero casi la mitad de las personas mueren antes de que se complete el proceso

El laberinto de la muerte digna en España: las cifras que demuestran demoras, bloqueos y cientos de personas esperando respuesta

49 años del peor accidente aéreo de la historia que dejó 583 muertos en Tenerife: el descontrol del aeropuerto de Los Rodeos por una bomba en Las Palmas

La aviación comercial implementó una serie de reformas enfocadas en la seguridad y las comunicaciones a raíz del desastre de 1977

49 años del peor accidente aéreo de la historia que dejó 583 muertos en Tenerife: el descontrol del aeropuerto de Los Rodeos por una bomba en Las Palmas

Un Ayuntamiento del PP ‘permite’ desde hace años que los pacientes de un hospital del Grupo Quirón aparquen en dos parcelas protegidas: “Su uso es ilegal y han desaparecido árboles”

Ecologistas en Acción denuncia que Collado Villalba ha incumplido sus labores de “vigilancia y control”, afectado incluso a una Cañada Real. Ahora el Consistorio quiere legalizar realizando una permuta

Un Ayuntamiento del PP ‘permite’ desde hace años que los pacientes de un hospital del Grupo Quirón aparquen en dos parcelas protegidas: “Su uso es ilegal y han desaparecido árboles”

Cómo afectan las guerras al medioambiente: la “lluvia negra” tóxica en Irán o la contaminación por los bombardeos en Ucrania

Estas consecuencias, que pueden permanecer en el entorno durante décadas, deterioran la salud pública, los ecosistemas y el clima

Cómo afectan las guerras al medioambiente: la “lluvia negra” tóxica en Irán o la contaminación por los bombardeos en Ucrania
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

49 años del peor accidente aéreo de la historia que dejó 583 muertos en Tenerife: el descontrol del aeropuerto de Los Rodeos por una bomba en Las Palmas

49 años del peor accidente aéreo de la historia que dejó 583 muertos en Tenerife: el descontrol del aeropuerto de Los Rodeos por una bomba en Las Palmas

Un Ayuntamiento del PP ‘permite’ desde hace años que los pacientes de un hospital del Grupo Quirón aparquen en dos parcelas protegidas: “Su uso es ilegal y han desaparecido árboles”

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer al no quedar acreditado su origen sefardí: rechaza que la “simple coincidencia de un apellido” sea prueba suficiente

Los dos hermanos acusados de matar a Francisca Cadenas en Hornachos ingresan en la cárcel de Sevilla II

La eutanasia según las estadísticas: el 15% de las solicitudes fueron denegadas y menos de la mitad de las peticiones recibieron la prestación de ayuda para morir

ECONOMÍA

La hipoteca fija gana la batalla a la variable y se convierte en la “mejor opción” ante la escalada del euríbor

La hipoteca fija gana la batalla a la variable y se convierte en la “mejor opción” ante la escalada del euríbor

Los coches eléctricos apenas ahorrarán 50 euros al año con la rebaja del IVA de la luz, los de gasolina pueden llegar hasta los 400

¿Cuándo hay que quitar a los hijos de la declaración de la renta?

La ‘guerra’ del diésel: los consumidores denuncian que las grandes cadenas han subido el gasóleo hasta 5 céntimos y los gasolineros lo niegan

El engaño de los huevos camperos en los supermercados: aumentan su precio pese a que las gallinas permanecen en confinamiento desde noviembre

DEPORTES

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”