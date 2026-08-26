España

Más de 40 heridos tras una explosión de material pirotécnico en Noáin (Navarra) durante el chupinazo de las fiestas: “Ha prendido todos los cohetes a la vez”

Según reportan medios locales, varios cohetes se han descontrolado durante su lanzamiento en el chupinazo de Noáin

Explosión Noáin (Navarra)
Explosión Noáin (Navarra)
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Imágenes de caos y miedo durante la celebración de las fiestas de Noáin en Navarra, cuando unas fuertes explosiones han provocado la huida de cientos de personas que estaban concentradas en la plaza del Ayuntamiento festejando el ‘chupinazo’. Más de cuarenta personas han resultado heridas, tres de las cuales han requerido su traslado al hospital tras la explosión de material pirotécnico en el balcón del Ayuntamiento de Noáin en el inicio de sus fiestas patronales, explica EFE.

En el Hospital Universitario de Navarra se están atendiendo por quemaduras a tres varones de 53, 54 y 41 años, que están en proceso de valoración, según la información facilitada por el departamento de Salud del Gobierno navarro. El Diario de Navarra asegura que los tres tienen quemaduras importantes en una mano y en los pies.

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El centro de salud de la localidad, por su parte, ya ha atendido a 47 pacientes, aunque todos ellos de carácter leve, principalmente por dolores de oído, quemaduras y lesiones leves. Ninguno de ellos ha precisado traslado al hospital.

El suceso ha tenido lugar a las 12:02 horas, nada más lanzarse el cohete que abría las fiestas, y hasta el lugar han acudido bomberos de Cordovilla, ambulancias de soporte vital avanzado y soporte vital básico, un equipo médico, agentes de la Policía Local, de la Policía Foral y de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias, según informa el 112-SOS Navarra.

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Una explosión de material pirotécnico ha dejado varios heridos en Noáin, Navarra. (Captura redes sociales)
Una explosión de material pirotécnico ha dejado varios heridos en Noáin, Navarra. (Captura redes sociales)

El concejal de Seguridad Ciudadana, Luis Maya, ha indicado a EFE que se ha lanzado el primer cohete del chupinazo y, después, con el lanzamiento del segundo el empleado de servicios múltiples llevaba todos los cohetes en la mano. “Entre tanta gente, no sé si un descuido o un empujón, ha prendido todos los cohetes a la vez con la mecha y han explotado en el balcón del Ayuntamiento, con el balcón completamente lleno”, ha explicado.

Entre los trasladados al hospital figura el empleado de servicios múltiples, según el concejal que ha señalado que se espera una “pronta recuperación” de los heridos trasladados al hospital, según les transmiten los servicios médicos.

Ha añadido que se ha habilitado el salón de plenos como hospital de campaña para atender a los heridos.“Contábamos con gente de Protección Civil, de Policía Municipal, de Guardia Civil, bomberos, gente del centro de salud, que lo tenemos colindante al Ayuntamiento”, ha detallado tras lo que ha subrayado que la actuación “ha sido rápida”. “Casi estamos agradecidos de que no ha pasado más de lo que podía haber pasado”, ha agregado. La explosión, según han indicado a EFE testigos presenciales, ha generado “una gran angustia y momentos de confusión” tanto en el balcón como en la plaza, ya que “no había más que humo y ruido”. En el balcón junto a miembros de la corporación había miembros de la asociación de jubilados y niños.

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