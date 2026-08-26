Cuatro hoteles de Madrid venden sus muebles a precio de ‘ganga’: lámparas, sillones, mesas o espejos desde 9,99 euros

El Hotel Miguel Ángel de Madrid participa en la campaña de venta de muebles. (Europa Press)

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Los hoteles vuelven a abrir sus puertas, esta vez para desprenderse de parte de su mobiliario. Lámparas, espejos, cabeceros, mesas y sillones que han formado parte de establecimientos hoteleros de Madrid podrán acabar en casas particulares por precios muy alejados de los habituales. La iniciativa ‘The Hotel Drop’, impulsada por la startup española Eco-One, pondrá a la venta estas piezas de segunda mano desde 9,99 euros.

La campaña se desarrollará exclusivamente por internet entre el 3 y el 6 de septiembre, aunque finalizará antes si se agotan las existencias. En esta edición participarán cuatro hoteles de la capital, entre ellos el Hotel Zentral Castellana Norte, el Hotel Nuevo Boston y el Hotel Miguel Ángel. Los compradores podrán encontrar apliques por menos de 10 euros, cabeceros por 22, mesas por unos 30 y sillones lounge con reposapiés por menos de 55 euros.

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Para participar será necesario registrarse gratuitamente en la plataforma Eco-One Markets. La compra se realizará íntegramente online y los muebles adquiridos deberán recogerse posteriormente en Madrid. El modelo busca reproducir el efecto de las ventas de stock limitadas: una selección concreta de productos, precios reducidos y un periodo de compra muy breve.

La iniciativa llega después del éxito de anteriores ediciones. El año pasado, un mercadillo presencial celebrado en el Hotel ME Santa Ana permitió rescatar más de 43 toneladas de enseres. En abril, la primera edición digital de ‘The Hotel Drop’ reunió a más de 20.000 inscritos, según los datos facilitados por Eco-One. La compañía ha decidido ahora consolidar el formato online mediante lanzamientos periódicos y limitados.

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Economía circular en el sector hotelero

El auge de este tipo de iniciativas coincide además con un momento en el que la reutilización y la economía circular han ganado espacio en el sector hotelero. Para los establecimientos, renovar habitaciones o zonas comunes genera un volumen importante de mobiliario que deja de encajar en sus necesidades pese a conservar buena parte de su vida útil. Para los compradores, supone la posibilidad de acceder a piezas de mayor calidad a precios reducidos.

Carlos Fluixà, cofundador y consejero delegado de Eco-One, explica que la elección de septiembre responde a un momento especialmente favorable en Madrid, marcado por el regreso de las vacaciones y las mudanzas.

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La compañía sostiene que existe una demanda creciente de mobiliario hotelero de segunda mano por su calidad y singularidad. Son piezas que, además de haber sido utilizadas en establecimientos profesionales, pueden tener un diseño difícil de encontrar en los canales convencionales de decoración.

Una segunda oportunidad

Eco-One lleva más de cinco años especializada en impulsar la economía circular en el sector hotelero y ha extendido este modelo fuera de España. La empresa ya ha realizado iniciativas similares en Francia, incluida una acción reciente en París, y en Portugal.

La nueva edición de ‘The Hotel Drop’ mantiene la filosofía de sus anteriores campañas: dar salida a mobiliario que los hoteles ya no necesitan antes de que se convierta en residuo. Y, al mismo tiempo, aprovechar el atractivo de comprar piezas procedentes de establecimientos hoteleros por precios que, en algunos casos, parten de menos de diez euros.

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