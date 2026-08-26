Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Alejandro Hamlyn, en una reciente foto tomada en Dubai. A la izquierda, los depósitos de Haxx

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Interpol ha detenido en Abu Dabi, donde residía, al empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado en sus depósitos de Gijón. Alejandro Hamlyn es el dueño de la empresa Haxx (antes conocida como Hafesa) y estaba huido de la justicia por una causa pendiente que tiene en la Audiencia Nacional por fraude al IVA en la venta de hidrocarburos. Una causa que ya tiene sentencia pero en la que él no pudo ser juzgado por no querer regresar a España. Pero ahora ha sido arrestado por otra causa distinta que se instruye en la Audiencia Nacional: el presunto soborno a un policía nacional a cambio de que le suministrase información confidencial extraída de bases de datos policiales. La noticia ha sido adelantada por ‘The Objective’ y confirmada por su entorno a ‘Infobae’

Pero Hamlyn se hizo famoso para la opinión pública cuando ‘El Confidencial’ destapó una grabación en la que él mantenía una comprometida conversación con la bautizada como ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez. Esa reunión, celebrada por videollamada en febrero de 2025, quedó registrada en un audio de unos 53 minutos que después se filtró a la prensa. En ella participaron los actuales imputados en el caso de las cloacas del PSOE: Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y otras personas desconocidas (algunas de ellas miembros del CNi). Al otro lado de la pantalla estaba Hamlyn desde Dubái.

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Esa reunión se hizo famosa porque en ella Leire Díez le ofreció a Hamlyn un trato especial con la Fiscalía en la causa de fraude al IVA que tenía abierta a cambio de que le diera información sobre el teniente coronel Antonio Balas, uno de los jefes de la UCO: “Necesito a Balas”, fue la famosa frase que pronunció Leire Díez y que ha provocado que se haya abierto una investigación que salpica ya al PSOE. El empresario reclamó garantías sobre su situación procesal y sobre las deudas que mantenía su grupo con las Administraciones: “quiero un papelito”. Fuentes presentes en la reunión siempre han señalado a este diario que esa reunión fue “una especie de partida de mus llena de faroles. Ni Leire Díez podía sentar a Hamlyn con la Fiscalía ni el empresario tenía información contra Balas”.

La exmilitante del PSOE Leire Díez (MATIAS CHIOFALO)

Su arresto ahora en Abu Dabi se ha producido en el marco de una investigación por el presunto soborno a un policía a cambio de información extraída de bases policiales restringidas. La Audiencia Nacional pedía su detención desde hace un año tras no presentarse a un juicio en el que estaba imputado por este presunto caso de corrupción. Hamlyn tenía que haber declarado en Madrid el pasado 24 de junio de 2025 por haber pagado, presuntamente, contraprestaciones económicas a un policía nacional para que le pasara información obtenida de esas bases de datos oficiales. Se ha llegado a identificar a 42 perjudicados. Hamlyn le pagaba 4.250 euros mensuales.

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Fraude al IVA

Alex Hamlyn es nieto del conocido naviero José María López Tapia. Gracias a los contactos de su familia, Hamlyn trabajó para la petrolera estatal venezolana (PDVSA). Luego fundó Elcano Energía, en 2012, y después Hafesa (ahora Haxx). La Fiscalía Anticorrupción le pide casi 60 años de prisión al considerarle el ‘cerebro’ de de una trama que defraudó 154 millones de euros en el pago del IVA por comerciar con combustibles, pero no pudo ser juzgado al irse a residir a Dubái.

Hafesa (que en diciembre de 2025 cambió su nombre por Haxx) tiene una filial que se llama Petróleos Asturianos y que gestiona una planta con seis tanques de almacenamiento en el puerto gijonés de Musel. Esta instalación tiene una capacidad de 240.000 metros cúbicos y alquila estos depósitos para que la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) almacene parte de las reservas estatales. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). Sus abogados siempre han argumentado que no podía volar a España porque la legislación de aquel emirato no le permitía salir del país, ya que mantiene allí una deuda económica. El equipo jurídico de Hamlyn asegura que tiene una ‘travel ban’, una prohibición de abandonar el país como consecuencia de una deuda local de 30.000 dirhams, que al cambio actual son unos 7.000 euros.

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