Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

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La batalla entre ministros por el CNI se intensifica y la oposición es consciente. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado de forma urgente la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Se trata del órgano responsable de ejercer el control parlamentario sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los fondos reservados asignados a los ministerios relacionados con la defensa y la seguridad del Estado.

La petición de Feijóo llega tras el “desbarajuste de versiones” entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Mientras la primera ha asegurado que los 25 agentes desplegados en Ceuta realizaron su labor de forma correcta, Marlaska ha defendido que Interior no recibió ningún informe que alertara de que se podía producir una entrada masiva de personas.

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Según el líder del PP, las contradicciones en el seno del Gobierno hacen “imprescindible la convocatoria inmediata” de este instrumento. El dirigente popular recordó que su grupo ya había solicitado la reunión el pasado 5 de agosto, sin obtener respuesta hasta la fecha. “Ya no admite más demora”, escribió Feijóo en X. Ha cuestionado que “alguien miente” y ha acusado al Ejecutivo de no cumplir con su responsabilidad ante los ciudadanos de la ciudad autónoma.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el Partido Popular llevará ante el Tribunal Supremo la decisión de ministros del Gobierno de no comparecer este mes de agosto en el Senado para "informar a los ceutíes" y al resto de españoles de "por qué se ha invadido Ceuta".

Qué es la Comisión de Secretos Oficiales

La Comisión de Control de los Créditos destinados a Gastos Reservados, popularmente conocida como Comisión de Secretos Oficiales, se constituye en cada legislatura en el Congreso de los Diputados. Su función principal consiste en conocer y supervisar la utilización de información clasificada como secreta, así como controlar los fondos asignados a los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Estos recursos, cuya cuantía se fija en los Presupuestos Generales del Estado y permanece en secreto, se destinan exclusivamente a misiones de defensa y seguridad nacional.

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Los integrantes de la comisión se eligen mediante votación secreta en urna por el Pleno del Congreso, requiriendo una mayoría cualificada de tres quintos, es decir, al menos 210 votos afirmativos. Por tradición, la comisión está formada por los portavoces de todos los grupos parlamentarios y un representante del grupo mixto. El control sobre el uso de los fondos se realiza mediante comparecencias semestrales y a puerta cerrada de los ministros responsables, quienes deben informar sobre la gestión de dichos recursos. En este caso, de convocarse tendrían que aclarar qué realizaron los agentes en la ciudad autónoma los días previos a la entrada.

Por otro lado, la comisión también debe elaborar un informe anual destinado al presidente del Gobierno y al Tribunal de Cuentas. El director del CNI comparece ante este órgano parlamentario para informar sobre el funcionamiento y las actividades del centro. Los diputados que forman parte de la Comisión de Secretos Oficiales pueden consultar tanto originales como fotocopias de documentos clasificados, con la posibilidad de tomar notas, aunque tienen prohibido retener o reproducir esos documentos fuera del recinto parlamentario. Todos los miembros están obligados a guardar secreto sobre cualquier información reservada o clasificada a la que accedan en el ejercicio de sus funciones.

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