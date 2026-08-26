Jucil reclama a Interior más medios marítimos para los guardias civiles en Murcia ante el aumento de pateras: dos de las cuatro embarcaciones están “fuera de servicio”

Una foto de archivo de un guardia civil. (GUARDIA CIVIL)

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El sindicato policial JUCIL ha reclamado al Ministerio del Interior un plan urgente para reparar y renovar la flota del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil en Murcia, al sostener que la falta de embarcaciones operativas merma la vigilancia del litoral en un momento de creciente presión migratoria.

La organización ha asegurado en un comunicado difundido a los medios que dos de las cuatro embarcaciones disponibles en la provincia están “fuera de servicio” y que una tercera navega con limitaciones mecánicas que reducen su velocidad a entre 22 y 23 nudos, un nivel que considera insuficiente para responder con eficacia en la costa murciana.

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Jucil ha subrayado que la inoperatividad de parte de la flota “reduce de forma preocupante la capacidad operativa de los agentes para vigilar el litoral” y para responder ante la llegada de personas en situación irregular por vía marítima. La cuarta unidad disponible, una semirrígida incautada, no constituye a su juicio una alternativa real a una patrullera provincial frente a las llamadas “pateras-taxi”, equipadas con motores de gran potencia.

“No se puede exigir a los guardias civiles que hagan frente a las necesidades del litoral del siglo XXI con embarcaciones que llevan años acumulando averías y que, en algunos casos, ni siquiera pueden prestar servicio”, ha denunciado el sindicato.

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Jucil ha advertido además de una presión operativa al alza en la zona. Según sus cálculos, solo en agosto se habrían registrado ya más de 500 llegadas de inmigrantes en el área de Cabo de Palos-Cartagena, una cifra a la que habría que añadir otra igual o superior si se toma en cuenta el conjunto del litoral murciano.

El problema, ha subrayado, no se limita al estado de las embarcaciones. “Una embarcación nueva no sirve de nada si no hay suficientes profesionales especializados para garantizar su presencia en el mar, cubrir los turnos y responder simultáneamente a las diferentes incidencias que puedan producirse en un litoral tan extenso”, ha señalado.

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Miras entra al choque con el Gobierno por la llegada de nuevas embarcaciones

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha lamentado la llegada durante la mañana de una nueva lancha rápida con inmigrantes a la costa murciana. El jefe del Ejecutivo autonómico ha vinculado ese episodio a la falta de medios y ha elevado el tono contra el Gobierno central, al que culpa de dejación de funciones.

“Ante la gravedad de la situación, el Consejo de Gobierno se reúne mañana en Cartagena. La dejación de funciones del Gobierno de España es inadmisible; no puede ser que la Guardia Civil siga sin medios para frenar a las mafias. Exigimos el control de nuestro litoral, esto tiene que acabar ya. Sigo a la espera de respuesta del presidente del Gobierno”, ha afirmado en un mensaje publicado en X.

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El PSOE acusa a Miras de “hacer el paripé”

Por su parte, los socialistas murcianos han acusado al regidor popular de intentar generar “una sensación de descontrol sobre la inmigración que no existe”. Asi lo ha trasladado la portavoz del PSRM, Carmina Fernández, sosteniendo que la situación “no es excepcional” y que está controlada. También ha afirmado que la Guardia Civil monitoriza las embarcaciones y actúa desde el primer momento, y ha añadido que los ocupantes de las tres embarcaciones llegadas a la costa de la Región en la última semana han sido localizados, puestos a disposición de la Policía Nacional e incluidos en los correspondientes expedientes de expulsión.

La dirigente socialista ha reprochado además a López Miras que reclamara por carta información y coordinación al Gobierno de España y que, después, el PP rechazara la reunión propuesta por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para compartir información y trabajar de forma conjunta, según ha informado el PSRM.

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“Queda claro que aquella carta era un paripé y que la actitud del Partido Popular es hipócrita, no quiere coordinación ni trabajar conjuntamente”, ha manifestado Fernández, que ha definido la actuación del presidente autonómico como el “show habitual de López Miras” y le ha acusado de utilizar la inmigración “como arma electoral”.

Noticia con información de agencias