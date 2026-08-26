Viajes

Un millón de flores de papel para decorar este pueblo portugués: la fiesta sin fecha fija que regresa tras 11 años

La localidad del Alentejo, junto a la frontera con España, vuelve a transformar su centro histórico con millones de flores de papel hechas a mano por los vecinos

Personas caminan por una calle empedrada bajo un techo de flores de papel blanco y adornos colgados
Varias personas caminan por una calle decorada con guirnaldas y flores de papel durante las Festas do Povo en Campo Maior, Portugal.
Guardar

Un millón de flores de papel volvieron a transformar las calles de Campo Maior este agosto, tras una espera de 11 años. Este pequeño pueblo del Alentejo portugués, cercano a la frontera con España, recuperó su célebre Festa das Flores, una celebración que no tiene una fecha fija y que depende siempre de la voluntad colectiva de sus habitantes.

La edición de 2026 ha atraído a miles de visitantes y ha movilizado a toda la comunidad. Las flores, hechas a mano durante meses por los vecinos, han cubierto casi un centenar de calles del centro histórico, creando un espectáculo visual irrepetible. Familias enteras han trabajado noche tras noche en secreto, preparando cada detalle para sorprender a quienes se acercan desde otras regiones de Portugal y del extranjero.

PUBLICIDAD

La fiesta que transforma el pueblo y reúne a todo Portugal

Las Festas do Povo de Campo Maior no siguen un calendario regular: solo se celebran cuando la población lo decide, lo que hace que cada edición sea única y esperada. La fiesta nació a finales del siglo XIX, inspirada por la devoción a San Juan Bautista y los ciclos de abundancia agrícola de la región. A lo largo de los años, la tradición evolucionó, pero siempre mantuvo su esencia: la colaboración vecinal y la creatividad colectiva.

El corazón de la celebración es la decoración de las calles. Los habitantes forman comisiones para cada calle, eligen un tema y diseñan millones de flores de papel de colores. La mayoría de quienes participan en la fabricación son mujeres, que enseñan la técnica a las nuevas generaciones. El secreto de los diseños se guarda hasta la noche previa a la inauguración, cuando el pueblo entero se transforma de golpe y el asombro se adueña de visitantes y locales.

PUBLICIDAD

Varias personas sentadas a una mesa en una calle empedrada decorada con guirnaldas de papel y macetas de color rosa
Un grupo de vecinos comparte una mesa en una calle adoquinada de Campo Maior adornada con guirnaldas y flores de papel durante las fiestas locales.

Durante la edición de este año, más de 5.000 personas participaron activamente en la organización y decoración, utilizando 30 toneladas de materiales. La fiesta atrajo a medio millón de visitantes, según cifras de las autoridades locales, y fue motivo de reencuentro para familias y amigos venidos de lugares como Extremadura, Alicante o París, donde residen numerosos portugueses emigrados.

Esta fiesta no solo es un evento colorido, sino que también refuerza el sentido de pertenencia y la identidad cultural de Campo Maior. Cada calle compite de forma amistosa por lograr la decoración más original, lo que estimula la imaginación y el trabajo en equipo. El modelo organizativo, basado en la participación voluntaria y el esfuerzo colectivo, ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2021.

La historia, el turismo y tradición de Campo Maior más allá de la fiesta

Quienes acuden al pueblo durante la fiesta tienen la oportunidad de conocer también su patrimonio histórico y natural. Campo Maior tiene raíces que se remontan al periodo romano, cuando se llamaba Campus Maior, y conserva huellas de la presencia musulmana y portuguesa en su arquitectura blanca, con marcos de color azul o ocre en puertas y ventanas.

El castillo de Campo Maior es uno de los principales atractivos turísticos: fue reconstruido tras una explosión en el siglo XVIII y hoy alberga un museo que cuenta la historia local. La iglesia matriz, de estilo manierista, guarda retablos y azulejos antiguos, mientras que la pequeña Capilla de los Huesos ofrece una visita curiosa y sobrecogedora.

Calle empedrada decorada con un techo amarillo de papel, guirnaldas blancas con faroles y macetas con flores de papel en los laterales
Una calle de Campo Maior exhibe guirnaldas y adornos de flores de papel durante la tradicional Fiesta de las Flores.

El entorno natural también invita a quedarse. Los visitantes pueden acercarse a la Albufeira do Caia, un embalse ideal para la pesca y deportes náuticos, o recorrer senderos entre olivares y viñedos. La gastronomía local es otro de los grandes reclamos: destaca el café de Delta Cafés, producido en la misma localidad, así como platos tradicionales como la açorda alentejana y la sopa de tomate, acompañados de embutidos y quesos de la zona.

El calendario de Campo Maior se completa con ferias agrícolas, jornadas gastronómicas y celebraciones en las que la hospitalidad alentejana se hace notar. Aunque la Festa das Flores es el evento más famoso, el pueblo ofrece motivos para visitarlo en cualquier época del año y descubrir el ritmo pausado de la vida rural portuguesa.

La suma de historia, paisaje, gastronomía y tradición convierte a Campo Maior en uno de esos pueblos de Portugal que sorprenden al visitante. El regreso de la fiesta en 2026 reafirmó su lugar en el mapa de los grandes eventos populares portugueses y mostró una vez más la fuerza de una comunidad capaz de llenar de color y vida sus calles con millones de flores hechas a mano.

Temas Relacionados

Pueblos de PortugalTurismo RuralViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El verano todavía no ha terminado: los mejores destinos de playa para viajar con niños este septiembre

Desde las calas protegidas de Menorca hasta las lagunas de Creta, una selección de destinos costeros combina seguridad en el baño, servicios familiares y precios de temporada baja

El verano todavía no ha terminado: los mejores destinos de playa para viajar con niños este septiembre

El rincón del Pirineo para sentirse como en la Edad Media: un monasterio milenario donde puedes escribir como los monjes de la antigüedad

Las montañas guardan en secreto un lugar donde puedes practicar la escritura con pluma y pasear por uno de los conjuntos románicos más singulares de Europa

El rincón del Pirineo para sentirse como en la Edad Media: un monasterio milenario donde puedes escribir como los monjes de la antigüedad

Así es el lujoso barrio de Barcelona en el que vive la infanta Cristina: monasterio medieval y jardines de la familia Güell

La hija mediana de los reyes eméritos decidió regresar hace unos años al barrio que vio crecer a sus hijos antes del caso Nóos

Así es el lujoso barrio de Barcelona en el que vive la infanta Cristina: monasterio medieval y jardines de la familia Güell

El pueblo de Cádiz favorito de Carlos Sobera para desconectar en verano: playas, atardeceres y pescado fresco

El presentador es un habitual entre las calles de esta conocida localidad de la costa gaditana

El pueblo de Cádiz favorito de Carlos Sobera para desconectar en verano: playas, atardeceres y pescado fresco

Viajar por España en tren: cómo encontrar los mejores precios y cuáles son las rutas más rentables

Tres operadores compiten hoy en los principales corredores ferroviarios españoles, con tarifas que arrancan desde los 7 euros. Pero hay condiciones y errores frecuentes que conviene conocer

Viajar por España en tren: cómo encontrar los mejores precios y cuáles son las rutas más rentables
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez presidirá este viernes por videoconferencia una nueva reunión del comité de seguimiento de la crisis migratoria de Ceuta

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez presidirá este viernes por videoconferencia una nueva reunión del comité de seguimiento de la crisis migratoria de Ceuta

Jucil reclama a Interior más medios marítimos para los guardias civiles en Murcia ante el aumento de pateras: dos de las cuatro embarcaciones están “fuera de servicio”

Más de 40 heridos tras una explosión de material pirotécnico en Noáin (Navarra) durante el chupinazo de las fiestas: “Ha prendido todos los cohetes a la vez”

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

ECONOMÍA

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

La Audiencia de Sevilla obliga a una mutua a pagar 30.187 euros a un detective al que despidió por dos retrasos en más de 120 servicios: le sustituyó por uno más caro

Los jóvenes cambian las reglas del trabajo: el sueldo ya no les basta y exigen nuevas condiciones para quedarse en una empresa

Viajar para la foto: cuatro de cada diez turistas reconocen que eligen un destino solo para presumir en TikTok o Instagram

Cuatro hoteles de Madrid venden sus muebles a precio de ‘ganga’: lámparas, sillones, mesas o espejos desde 9,99 euros

DEPORTES

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”

El FC Barcelona suspende el homenaje a los campeones del mundo por un “acto de exaltación de la estelada”

Carlos Alcaraz, tras el dobles mixto en el US Open: “Estoy jugando al lado de la única e inigualable Serena Williams”