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Falafel de lentejas: una receta fácil y original para consumir legumbres de forma diferente

Este falafel queda de maravilla si se sirve en pan de pita acompañado de una ensalada fresca, tahini o salsa de yogur y encurtidos

Receta de falafel de lentejas (Magnific)
Receta de falafel de lentejas (Magnific)
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El falafel es una croqueta o albóndiga elaborada a base de legumbres, normalmente garbanzos o habas. Servidas habitualmente con salsas o dentro de un delicioso pan de pita, es una de las recetas más conocidas de la gastronomía de Oriente Medio. Pero falafel no hay solo uno, hay muchos. Dentro de esta categoría se incluyen diferentes elaboraciones, que presentan una gran diversidad dependiendo de dónde se preparan, de quién lo haga o con qué ingredientes lo elabore.

Una de las versiones más fáciles, ricas y saludables de este clásico oriental es el falafel de lentejas, un bocado jugoso y con mucho sabor que aprovecha esta saludable legumbre como elemento principal. En esta receta, las lentejas no se cuecen, sino que simplemente se remojan en agua hasta que se ablandan, normalmente durante toda la noche, y luego se trituran junto con ajo, cebolla, perejil y cilantro, además de especias como comino molido.

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La mezcla se forma en pequeñas bolitas o discos, que luego se fríen hasta dorarse, consiguiendo la característica capa crujiente. Tradicionalmente, el falafel se sirve en pan de pita acompañado de una ensalada fresca, tahini o salsa de yogur y encurtidos.

Receta de falafel de lentejas

El falafel de lentejas se elabora triturando lentejas en seco remojadas, mezcladas con cebolla, ajo y hierbas, formando una masa que se fríe en pequeñas bolas hasta dorar. La técnica principal es la trituración en crudo y la fritura, aunque también se puede hornear para una versión más ligera.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 13-14 horas (incluye remojo)
    • Preparación activa: 40 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 300 g de lentejas en seco (no cocidas)
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • 15 g de perejil fresco
  • 10 g de cilantro fresco
  • 1 cucharadita de levadura química
  • 2 cucharadas de harina de garbanzos
  • 1 cucharadita de sal
  • Pimienta al gusto
  • 1/2 cucharadita de comino en polvo
  • Aceite de oliva para freír

Cómo hacer falafel de lentejas, paso a paso

  1. Pon las lentejas en remojo con abundante agua la noche anterior (mínimo 12 horas).
  2. Escurre y enjuaga las lentejas. Sécalas ligeramente con papel de cocina.
  3. Tritura las lentejas en un robot de cocina hasta obtener una masa granulada, no un puré.
  4. Añade al vaso la cebolla troceada, los ajos y las hierbas frescas. Tritura de nuevo hasta que todo quede integrado, pero con textura.
  5. Pasa la mezcla por un colador y presiona para eliminar el exceso de líquido. Este paso es crucial para que la masa no se deshaga al freír.
  6. Mezcla en un bol la base de lentejas con la levadura, la harina de garbanzos, la sal, la pimienta y el comino.
  7. Integra todo con las manos hasta obtener una masa homogénea. Deja reposar en la nevera al menos 1 hora.
  8. Forma bolitas del tamaño de una nuez, compactando bien. Si la masa queda muy blanda, añade un poco más de harina de garbanzos.
  9. Fríe en abundante aceite de oliva caliente hasta que estén doradas por todos lados. No muevas mucho las bolas al principio para evitar que se rompan.
  10. Escurre sobre papel absorbente y sirve caliente. Si prefieres, puedes hornearlas a 200 ºC unos 18-20 minutos, aunque quedarán menos jugosas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 25-30 unidades (6-8 raciones como tapa o acompañamiento).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 90-120 kcal (por 3-4 falafel fritos)
  • Proteínas: 5-6 g
  • Grasas: 4-6 g (menos si se hornea)
  • Hidratos de carbono: 12-13 g
  • Fibra: 3-4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 3-4 días en recipiente hermético. Se pueden congelar antes de freír, formando las bolas y envolviéndolas bien. Para recalentar, usar horno o sartén para mantener la textura crujiente.

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