Qué significa que el Gobierno active el mando único en Ceuta: Zapatero lo constituyó durante la crisis de los cayucos en 2006

Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia en Ceuta. (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la creación de un mando único para gestionar la emergencia migratoria en Ceuta, una medida puesta en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocado a primera hora de la mañana.

Tal y como avanzó el lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su visita a la ciudad autónoma, el comité estará encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y contará con un “comité especializado” en el que participarán el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno, representantes del CNI y los ministros implicados, con el respaldo del Departamento de Seguridad Nacional.

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¿Qué implica en la práctica? Torres será el encargado de coordinar las labores de todos los cuerpos de Fuerza y Seguridad del Estado durante la crisis, una medida que pretende agilizar y encauzar en su figura la toma de decisiones y la puesta en marcha de todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios.

La decisión llega tras 26 días de emergencia e insistentes peticiones del gobierno ceutí y el Partido Popular. En Moncloa no se han dado explicaciones sobre el motivo del cambio de postura, si bien Carlos Cuerpo atribuyó el viraje a un cambio de etapa, limitándose a afirmar que “ya no hablamos solamente de una crisis de seguridad y por eso ahora es aún más importante la coordinación entre administraciones”.

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Dos crisis migratorias que estuvieron bajo el mando único de un general de la Guardia Civil

El precedente del mando único se remonta al pasado septiembre de 2018, durante la crisis migratoria, cuando llegaban a las costas de Canarias cerca de 160 migrantes al día tras cruzar el Mediterráneo. El Gobierno otorgó el mando único al general de la Guardia Civil, Cándido Cardiel, quien se encargó de coordinar las labores de vigilancia y rescate en las islas.

Las autoridades desalojaron a más de mil migrantes de la playa de El Trampolín y los agruparon para limpiar la zona. Aún no se informa su destino.

Cardiel fue el encargado de dar órdenes a los policías, guardias civiles, militares, Frontex, Salvamento Marítimo y Cruz Roja, así como actuar de interlocutor con los ministros del gobierno involucrados. El general también dirigió el comité durante la crisis de los cayucos en 2006, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando desembarcaron en las costas canarias más de 30.000 personas de origen africano en pequeñas y precarias embarcaciones.

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El Consejo de Ministros aprueba las primeras medidas

Además de este anuncio, el Consejo de Ministros aprobará medidas económicas y sanitarias necesarias para atender a los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, así como a la población ceutí.

Entre ellas, los mecanismos para agilizar las devoluciones a Marruecos, la propuesta de trasladar a la Península a 500 niñas o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia, una medida de represalia que el Gobierno aprobó después de que ese país los estableciera para los pasajeros llegados desde España.