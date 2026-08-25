Un ministro marroquí defiende la “liberación de las ciudades ocupadas” delante de Mohamed VI en una ceremonia religiosa

El rey Mohamed VI encabeza la ceremonia religiosa por el nacimiento del profeta Mahoma en Marruecos (Le Roi Mohamed VI X)

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Durante la velada religiosa celebrada en Marruecos por el Eid Al Mawlid, el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, ha vuelto a lanzar un mensaje que está adquiriendo peso en el discurso oficial del gobierno. Se trata de la reivindicación sobre la expansión territorial de Marruecos. En esta ocasión, las palabras no son tan relevantes como el momento y lugar escogido. El ministro ha vinculado esta aspiración con las aspiraciones religiosas del profeta Mahoma, y lo ha hecho en presencia de Mohamed VI.

Marruecos celebró este lunes el evento religioso que conmemora el nacimiento de Mahoma, con el monarca al frente de la ceremonia. En su intervención, Toufiq destacó el apego de la nación marroquí al profeta. Según el ministro, su mensaje se refleja en obras clásicas, como los libros Al-Shifa de Qadi Iyad y Al-Durr al-Munazzam de Al-Azafi, subrayando su relevancia en la tradición religiosa marroquí. A su vez, resaltó la obra Dalail al-Khayrat del imán Al-Jazuli. Al referirse a los dos primeros como autores a los que debe seguir el régimen marroquí, recordó que nacieron en Ceuta, en los siglos XI y XIII. En cuanto a la tercera mención que realiza, lo calificó de “emblema de la movilización nacional por la liberación de las ciudades ocupadas en el Atlántico al inicio de la era moderna”.

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Con estas declaraciones, vuelve a poner en el foco la posible intención de hacer crecer Marruecos, con territorios, en este caso, bañados por el océano Atlántico, que encaja tanto con Ceuta, mencionado como lugar de nacimiento de dos autores marroquíes, como con el Sáhara Occidental, la principal ambición marroquí. La diferencia respecto a ocasiones anteriores es la directa vinculación religiosa, más allá de la histórica que suelen realizar al señalar las ciudades autónomas como parte del pasado de Marruecos. Además, lo relaciona con el rey Mohamed VI delante.

"Estamos debatiendo la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España", ha declarado el Ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi.

Aumento de reclamaciones desde Marruecos

Este nuevo apunte surge pocos días después del reclamo del ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, quien exigió que Ceuta y Melilla “vuelvan al seno de la patria”. El Gobierno de España rechazó “tajantemente” esta petición y recalcó que la soberanía de ambos enclaves posee reconocimiento internacional y que forman parte del territorio de la Unión Europea. “La españolidad de Ceuta y Melilla está fuera de toda duda”, reiteró el Ejecutivo, que remarcó que ambas ciudades son “parte integrante del territorio español y europeo”.

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Las dos recientes declaraciones desde el ejecutivo marroquí se producen en medio de la tensión migratoria que afecta a Ceuta desde comienzos de mes. Desde el 30 de julio, la entrada masiva de migrantes propició que la prensa cercana al régimen de Mohamed VI y varios representantes políticos reabrieran el debate sobre la soberanía de las dos ciudades autónomas. Ouahbi describió el asunto como “pendiente” y defendió la necesidad de una “solución definitiva”, mientras el Gobierno español insistió en que la cuestión “no está sobre la mesa”. A este contexto, se suma ahora la intervención de Ahmed Toufiq, quien mencionó la “liberación de ciudades ocupadas”.