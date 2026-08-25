Mohamed VI indulta este lunes a más de 630 personas, incluidos condenados por “extremismo y terrorismo” y más de un millar en 10 días

Mohamed VI indulta a más de 630 personas, incluidos condenados por "extremismo y terrorismo"

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Durante la celebración de Eid Al-Mawlid, el día en el que conmemoran al profeta Mahoma, el rey Mohammed VI de Marruecos ha concedido el indulto a 619 personas condenadas por diferentes tribunales del país, según informó el Ministerio de Justicia marroquí a través de un comunicado oficial que recoge Le360. La medida incluyó tanto a personas privadas de libertad como a quienes ya se encontraban en libertad, abarcando delitos comunes e incluso casos relacionados con “extremismo y terrorismo”. Se suman a los concedidos por su celebración de aniversario, que superaron los 900.

El comunicado detalla que 462 beneficiarios del indulto estaban en detención. De este grupo, 13 internos recibieron el indulto sobre el resto de su condena, mientras que a otros 449 se les conmutó la pena de prisión o reclusión. Además, 157 personas en libertad también se beneficiaron de la decisión real. El Ministerio de Justicia de Marruecos enfatizó el carácter extraordinario de la decisión en el contexto de la festividad religiosa.

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En un apartado especial, la nota oficial subraya que 15 personas condenadas por delitos de extremismo y acciones terroristas accedieron al indulto real tras manifestar “su adhesión a las constantes y a lo sagrado de la Nación y a las instituciones nacionales, revisado sus orientaciones ideológicas y rechazado el extremismo y el terrorismo”. Según el documento, nueve internos obtuvieron el indulto sobre el resto de la pena privativa de libertad y 6 más obtuvieron la conmutación de la pena.

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Reclamaciones expansionistas marroquíes

Durante la ceremonia religiosa, otro asunto ha llamado especialmente la atención, por lo menos en lo referente a España. El ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, introdujo un mensaje que refuerza la posición oficial sobre la expansión territorial marroquí, vinculándola de manera explícita con las aspiraciones religiosas del profeta Mahoma y en presencia del rey Mohamed VI.

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El ministro subrayó el arraigo del país al legado islámico, citando obras como Al-Shifa de Qadi Iyad y Al-Durr al-Munazzam de Al-Azafi, ambos nacidos en Ceuta durante los siglos XI y XIII. Toufiq remarcó que el régimen marroquí debe seguir a estos autores, lo que, según su intervención, sitúa la ciudad española en el centro de la narrativa nacional. Además, mencionó la obra Dalail al-Khayrat del imán Al-Jazuli, calificándolo como “emblema de la movilización nacional por la liberación de las ciudades ocupadas en el Atlántico al inicio de la era moderna”.

La referencia a la liberación puede incluir tanto a Ceuta —aludida como cuna de figuras religiosas marroquíes—, como al Sáhara Occidental, eje de la política exterior del reino. Este posicionamiento oficial llega pocos días después de que el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reclamara que Ceuta y Melilla “vuelvan al seno de la patria”. El Gobierno español respondió rechazando “tajantemente” la demanda y reafirmando que ambas ciudades “son parte integrante del territorio español y europeo”. La tensión coincide con el aumento de la presión migratoria sobre Ceuta desde finales de julio, contexto en el que miembros del Gobierno marroquí y la prensa próxima al régimen reactivaron el debate sobre la soberanía de estos enclaves.

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