España
Agregar Infobae enGoogle

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

El valor de los combustibles cambian todos los días (Europa Press)
El valor de los combustibles cambian todos los días (Europa Press)
Guardar

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de los combustibles en distitnas ciudades de España, reportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 2,069 euros el litro

Precio mínimo: 1,719 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,129 euros el litro

Precio mínimo: 1,745 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,919 euros el litro

Precio mínimo: 1,569 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,046 euros el litro

Precio mínimo: 1,829 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,015 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,094 euros el litro

Precio mínimo: 1,839 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,854 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,029 euros el litro

Precio mínimo: 1,755 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,094 euros el litro

Precio mínimo: 1,819 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,86 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,985 euros el litro

Precio mínimo: 1,909 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,004 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,099 euros el litro

Precio mínimo: 1,769 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,838 euros el litro

Precio mínimo: 1,569 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,019 euros el litro

Precio mínimo: 1,879 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,965 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,044 euros el litro

Precio mínimo: 1,692 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,865 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,025 euros el litro

Precio mínimo: 1,65 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,959 euros el litro

Precio mínimo: 1,894 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,024 euros el litro

Precio mínimo: 1,979 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,835 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,005 euros el litro

Precio mínimo: 1,889 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Europa Press)
El precio de los carburantes cambia todos los días (Europa Press)

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el vehículo.

PUBLICIDAD

La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

PUBLICIDAD

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el vehículo no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un vehículo, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en España HoyPrecio de la Gasolina en EspañaPrecio de la Gasolina en BarcelonaPrecio de la Gasolina en MadridEspaña-EconomiaEspaña-NoticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuándo se cobra la pensión de agosto de 2026: bancos como CaixaBank, Santander, BBVA e ING adelantan el pago

Las entidades aplican calendarios distintos para anticipar a sus clientes el dinero de la Seguridad Social

Cuándo se cobra la pensión de agosto de 2026: bancos como CaixaBank, Santander, BBVA e ING adelantan el pago

La psicología lo confirma: estos 4 hábitos reducen tu bucle de pensamiento

Prestar una atención excesiva a ciertos pensamientos puede desgastarnos mentalmente, alerta el psiquiatra Javier Quintero

La psicología lo confirma: estos 4 hábitos reducen tu bucle de pensamiento

Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcassonne, sur de Francia, y deja al menos 41 heridos

Para atender la situación, fueron movilizados 58 bomberos y 15 gendarmes, quienes se encargaron de evaluar los daños y brindar asistencia

Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcassonne, sur de Francia, y deja al menos 41 heridos

Felipe VI y la reina Letizia se reunirán con Emmanuel y Brigitte Macron en septiembre: todo lo que se sabe sobre la visita de Estado

El presidente de la República de Francia y su mujer pondrán rumbo a nuestro país el próximo 17 de septiembre en una visita que se lleva atrasando desde 2018, según ha informado ‘¡Hola!’

Felipe VI y la reina Letizia se reunirán con Emmanuel y Brigitte Macron en septiembre: todo lo que se sabe sobre la visita de Estado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcassonne, sur de Francia, y deja al menos 41 heridos

Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcassonne, sur de Francia, y deja al menos 41 heridos

Ceuta trastoca el calendario de la remontada de Sánchez con presupuestos en juego, un decreto de vivienda y dos cara a cara con Trump

Diabetes, tensión arterial, tobillos con tornillos... La Policía ignora a los jueces y evita incorporar a la Escuela de Ávila a alumnos con sentencias favorables excluidos en la prueba médica

Crisis de Ceuta: los hackers ‘Jabaroot’ cumplen su amenaza y filtran decenas de miles de nombres de la inteligencia marroquí

El Gobierno no se atreve a concretar el número de migrantes que siguen en Ceuta tras varios recuentos fallidos: Vivas y las ONG duplican las estimaciones

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la pensión de agosto de 2026: bancos como CaixaBank, Santander, BBVA e ING adelantan el pago

Cuándo se cobra la pensión de agosto de 2026: bancos como CaixaBank, Santander, BBVA e ING adelantan el pago

Una mujer belga recibe una pensión de tres países distintos, pero vive en una casa social: “Me gustaría disfrutar de mi jubilación sin preocuparme por la próxima factura”

Cobrar la pensión y seguir trabajando: así funciona la nueva jubilación activa en 2026 que abre la puerta a más trabajadores

El cerdo y el aceite de oliva conquistan fronteras: son los alimentos españoles que más se venden en el extranjero

José María Paez, perito: “Si vas a firmar un contrato para la compra de tu piso y ves una hoja blanca, no lo hagas”

DEPORTES

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta

El refugio de Marc Cucurella en Madrid: está ubicada en una de las zonas más lujosas, casas de más de 4.000 euros/m² y vigilancia las 24 horas

Erola Jons, la influencer que ha protagonizado la primera polémica de La Vuelta a España: las incómodas preguntas a Pogacar