España
Agregar Infobae enGoogle

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Guardar

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados del sorteo de este martes 25 de agosto publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 25 agosto.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 11 12 16 17 18 22 27 28 33 36 41 43 49 53 67 76 77 78 83 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Cómo hacer las mejores patatas fritas belgas en casa: una receta innovadora y llena de sabor

Originarias de Bélgica, su textura crujiente por fuera y su interior tierno y cremoso, hace que sean un acompañamiento perfecto para casi cualquier plato

Cómo hacer las mejores patatas fritas belgas en casa: una receta innovadora y llena de sabor

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

Un calendario de pagos mal negociado puede dejar la vivienda a medias aunque el presupuesto total parezca el más barato de todos los ofertados

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

CCOO reclama coeficientes reductores de jubilación para los auxiliares de vuelo tras un estudio que los sitúa primeros en mortalidad por cáncer de radiación

El sindicato lleva al Congreso la reforma del decreto que excluye desde 1986 a los tripulantes de cabina de pasajeros de la protección que sí reconoce a otros profesionales aeronáuticos

CCOO reclama coeficientes reductores de jubilación para los auxiliares de vuelo tras un estudio que los sitúa primeros en mortalidad por cáncer de radiación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

Margarita Robles defiende que Ceuta y Melilla son “españolísimas” e “intocables” y ha asegurado que el CNI compartió su información los días previos

La DGT multará a los conductores de ‘coches zombi’ con 1500 euros y podrá inmovilizar el vehículo en el acto

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

CCOO reclama coeficientes reductores de jubilación para los auxiliares de vuelo tras un estudio que los sitúa primeros en mortalidad por cáncer de radiación

La generación que no puede permitirse ser madre ni padre: tener un hijo antes de los 30 dispara hasta diez veces más el riesgo de pobreza severa

España acelera la construcción de vivienda protegida, pero llega tarde a una crisis de precios sin techo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si estás harto y quieres irte de la empresa con indemnización y paro, aprovecha esto”

DEPORTES

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta

El refugio de Marc Cucurella en Madrid: está ubicada en una de las zonas más lujosas, casas de más de 4.000 euros/m² y vigilancia las 24 horas