Conoce las mejores horas para usar la luz en España

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este miércoles 26 de agosto.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 26 de agosto

Tarifa media: 110.86 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 207.85 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la luz cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 26 de agosto, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 207.85 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 205.38 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 182.83 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 174.47 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 171.15 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 170.6 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 178.34 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 190.23 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 193.52 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 136.73 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 40.28 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 2.15 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.38 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.14 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 10.18 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.78 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 181.47 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 182.91 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 171.53 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 170.73 euros por megavatio hora.