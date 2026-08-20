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Galette de berenjena: una receta francesa crujiente y saciante que se puede preparar fácilmente en casa

Una elaboración sencilla que combina la textura crujiente de la masa con el sabor de la hortaliza

Galette redonda sobre papel de horno en mesa de mármol blanco, con relleno de rodajas de berenjena, tomate, cebolla morada y queso, espolvoreada con cebollino.
Galette de berenjena. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La berenjena es una de las hortalizas más versátiles de la cocina. Se puede preparar de numerosas maneras y utilizar como ingrediente principal en recetas tan variadas como lasañas, cremas, rellenos o guisos. Además, su textura permite combinarla con otros alimentos y conseguir platos llenos de sabor sin necesidad de utilizar demasiados ingredientes.

Una de las preparaciones que permite aprovechar todo su potencial es la galette, una elaboración de origen francés que se caracteriza por su masa fina y crujiente. El resultado es una elaboración dorada por fuera y jugosa en su interior, en la que el sabor de la berenjena se combina con el resto de ingredientes para conseguir un resultado muy llamativo.

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Ingredientes

  1. 1 lámina de masa quebrada (puede ser casera o comprada)
  2. 1 berenjena grande
  3. 2 tomates medianos
  4. 1 cebolla morada
  5. 100 g de queso rallado (emmental, mozzarella o manchego suave)
  6. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  7. Sal fina al gusto
  8. Pimienta negra molida al gusto
  9. Tomillo seco (opcional)
  10. 1 huevo (para pincelar la masa)

Cómo hacer galette de berenjena, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo.
  2. Lava y corta la berenjena en rodajas finas. Haz lo mismo con los tomates y la cebolla, procurando que las rodajas tengan un grosor similar para que se cocinen de manera uniforme.
  3. Extiende la masa quebrada sobre una hoja de papel de horno y dale forma circular. No es necesario que quede perfectamente redonda, ya que se trata de una preparación de aspecto rústico.
  4. Espolvorea el queso rallado en el centro de la masa, dejando un borde libre de unos 4 cm alrededor.
  5. Coloca las rodajas de berenjena, tomate y cebolla de forma alterna sobre el queso, distribuyéndolas bien para cubrir toda la superficie.
  6. Añade sal, pimienta y especias al gusto sobre las verduras para potenciar su sabor.
  7. Riega la superficie con un chorrito de aceite de oliva, procurando repartirlo de manera uniforme.
  8. Dobla los bordes de la masa hacia el centro, cubriendo parcialmente el relleno y dejando la parte central de las verduras al descubierto.
  9. Bate el huevo y pincela los bordes de la masa con ayuda de un pincel de cocina para conseguir un acabado dorado y más apetecible.
  10. Hornea durante 45-50 minutos, hasta que la masa esté dorada y crujiente y las verduras hayan quedado tiernas.
  11. Retira del horno y deja templar durante unos minutos antes de servir. Puedes disfrutarla caliente o a temperatura ambiente, según prefieras.
Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Dependiendo del tamaño de los cortes, habrá más o menos raciones. Está pensada para que coman cuatro personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 290 kcal
  • Proteínas: 8 g
  • Grasas: 17 g
  • Hidratos de carbono: 27 g
  • Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos, así como las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera, bien tapada, durante 2 días. Para recuperar su textura crujiente, calienta en horno a 180 ºC durante 8 minutos antes de servir.

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