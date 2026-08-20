España
Agregar Infobae enGoogle

España, a la cola de la construcción en la UE: es el país con mayor caída interanual del sector pese a repuntar en junio

Registra un descenso en el último año del 8,5% frente al avance del 0,2% del conjunto de los países comunitarios

Dos obreros trabajan en una obra en el centro de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)
Dos obreros trabajan en una obra en el centro de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)
Guardar

La construcción española consiguió recuperar algo de terreno en junio, pero el repunte no evita que el sector siga mostrando uno de los peores comportamientos de toda la Unión Europea. La producción aumentó un 0,3% respecto a mayo, después del fuerte retroceso del 3,4% registrado el mes anterior. En términos interanuales, sin embargo, España encabeza las caídas del bloque, con un descenso del 8,5% frente a junio de 2025, según los datos publicados este jueves por Eurostat.

El dato coloca a España a una distancia considerable de otros países que también registraron descensos. Hungría anotó una caída interanual del 5%, mientras que Francia retrocedió un 4,5%.

PUBLICIDAD

El contraste con el conjunto de la UE resulta especialmente significativo, ya que mientras España pierde un 8,5% de producción en un año, la actividad constructora de los Veintisiete registró un ligero crecimiento interanual del 0,2%. En la zona euro, por el contrario, la producción cayó un 0,7%.

El sector de la construcción mantiene un peso importante en la actividad económica española y está estrechamente vinculado a la inversión, la vivienda y las infraestructuras. El dato de junio apunta a una recuperación mensual todavía demasiado débil para compensar el deterioro acumulado durante los últimos meses.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y líder de Sumar, defiende la jubilación a los 65 años para determinadas profesiones: "No es justo que una persona que está en un andamio trabaje a los 65 o a los 67"

Escalada de los costes de producción

Una de las causas del mal comportamiento del sector de la construcción en España es la subida de los costes de producción de las constructoras españolas. Según fuentes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la crisis energética derivada de la situación en Oriente Medio ha afectado al 90% de las constructoras españolas; el 56% reconoce haber ralentizado su actividad y el 22% advierte de posibles repercusiones sobre el empleo si la escalada de costes se prolonga en el tiempo.

PUBLICIDAD

En una situación especialmente delicada estarían, según la patronal, muchas de las obras necesarias para el mantenimiento de las carreteras, donde los sobrecostes medios son del 15% en 2026 y alcanzan el 30% en las de rehabilitación de firmes.

CNC recuerda que estas actuaciones, por su corta duración, no tienen revisión de precios, lo que implica un elevado riesgo de ruptura del equilibrio económico de las obras adjudicadas con precios anteriores a febrero de 2026. La patronal ve esta cuestión especialmente delicada para las operaciones veraniegas de rehabilitación de firmes.

Un junio de recuperación tras el desplome de mayo

En la comparación mensual, la fotografía es algo menos negativa. España logró crecer un 0,3% en junio, mientras que la producción en construcción descendió un 1% en el conjunto de la Unión Europea y un 1,3% en la zona euro. El repunte español llega después de un mayo especialmente complicado, cuando la actividad se contrajo un 3,4%.

El retroceso de la construcción en la zona euro durante junio se extendió a sus principales ramas. La construcción de edificios disminuyó un 0,9%, mientras que la ingeniería civil cayó un 1,4%. Las actividades de construcción especializada registraron el mayor descenso, del 1,8%. En el conjunto de la UE, las caídas fueron del 0,7%, 0,7% y 1,7%, respectivamente.

El comportamiento entre países fue, además, muy desigual en junio. Rumanía lideró los avances mensuales con un crecimiento del 4,9%, seguida de Suecia, con un 2%, y Países Bajos, con un 1%. En la comparación interanual, Eslovenia registró el mayor incremento, del 22,9%, por delante de Rumanía, con un 18,4%, y Finlandia, con un 12%.

Eurostat también ha revisado a la baja las cifras de la construcción correspondientes a mayo para el conjunto de Europa. En la zona euro, el organismo estadístico pasa a situar el crecimiento mensual de ese mes en el 0,2%, frente al 0,4% calculado inicialmente. En la Unión Europea, la estimación se reduce del 0,3% al 0,1%.

Temas Relacionados

ConstrucciónEmpleoEmpleo EspañaInfraestructurasEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De los 44 grados a sacar la chaqueta y el paraguas: el “zarpazo otoñal” que pone en alerta a diez comunidades por lluvias

La inestabilidad se extenderá durante todo el fin de semana y la Aemet prevé que las precipitaciones puedan prolongarse hasta el lunes

De los 44 grados a sacar la chaqueta y el paraguas: el “zarpazo otoñal” que pone en alerta a diez comunidades por lluvias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 21 de agosto: Rosalía confesará la verdad a Rafael después de que salgan a la luz todos los secretos

Pura y Petra aceptarán lo que vendrá tras los acontecimientos del episodio del viernes en Televisión Española

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 21 de agosto: Rosalía confesará la verdad a Rafael después de que salgan a la luz todos los secretos

El repoblador rural ya no es un jubilado: la España Vaciada atrae cada vez más a menores de 35 años con rentas medias y ganas de echar raíces

Una de cada ocho personas que está buscando casa tiene previsto mudarse a un municipio de menos de 10.000 habitantes en los próximos meses

El repoblador rural ya no es un jubilado: la España Vaciada atrae cada vez más a menores de 35 años con rentas medias y ganas de echar raíces

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Tener estudios marca la diferencia en España: menos paro y más contratos indefinidos que las personas con formación básica

El desempleo alcanza el 21,8% entre quienes tienen estudios primarios, frente al 6,2% de los titulados superiores

Tener estudios marca la diferencia en España: menos paro y más contratos indefinidos que las personas con formación básica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

Estabilizado el incendio de Riglos (Huesca) y controlado el de Niebla (Huelva), tras arrasar juntos más de 47.000 hectáreas en dos semanas

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

El Tribunal Supremo cambia la normativa y reduce el margen de error: los radares móviles parados tendrán que aplicar el mismo criterio que los fijos

ECONOMÍA

El repoblador rural ya no es un jubilado: la España Vaciada atrae cada vez más a menores de 35 años con rentas medias y ganas de echar raíces

El repoblador rural ya no es un jubilado: la España Vaciada atrae cada vez más a menores de 35 años con rentas medias y ganas de echar raíces

Tener estudios marca la diferencia en España: menos paro y más contratos indefinidos que las personas con formación básica

Despedido por ir a la playa y trabajar en un chiringuito durante sus horas sindicales: el Tribunal Superior confirma que es procedente

Un agricultor rechaza una oferta de 14 millones de euros por sus tierras: “No quiero ver mis granjas arrasadas”

El Real Madrid arrasa en el ranking de marcas: es la más valiosa del mundo con 2.400 millones y vuele a ganar al Barça

DEPORTES

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata

El tenis español está en buenas manos: hasta 5 jugadores en el top 50 del ranking ATP

La Premier gasta cuatro veces más que LaLiga y dispara el precio de los fichajes: 2.450 millones de euros contra 600

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta

José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”