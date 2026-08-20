España, a la cola de la construcción en la UE: es el país con mayor caída interanual del sector pese a repuntar en junio

Dos obreros trabajan en una obra en el centro de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

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La construcción española consiguió recuperar algo de terreno en junio, pero el repunte no evita que el sector siga mostrando uno de los peores comportamientos de toda la Unión Europea. La producción aumentó un 0,3% respecto a mayo, después del fuerte retroceso del 3,4% registrado el mes anterior. En términos interanuales, sin embargo, España encabeza las caídas del bloque, con un descenso del 8,5% frente a junio de 2025, según los datos publicados este jueves por Eurostat.

El dato coloca a España a una distancia considerable de otros países que también registraron descensos. Hungría anotó una caída interanual del 5%, mientras que Francia retrocedió un 4,5%.

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El contraste con el conjunto de la UE resulta especialmente significativo, ya que mientras España pierde un 8,5% de producción en un año, la actividad constructora de los Veintisiete registró un ligero crecimiento interanual del 0,2%. En la zona euro, por el contrario, la producción cayó un 0,7%.

El sector de la construcción mantiene un peso importante en la actividad económica española y está estrechamente vinculado a la inversión, la vivienda y las infraestructuras. El dato de junio apunta a una recuperación mensual todavía demasiado débil para compensar el deterioro acumulado durante los últimos meses.

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Escalada de los costes de producción

Una de las causas del mal comportamiento del sector de la construcción en España es la subida de los costes de producción de las constructoras españolas. Según fuentes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la crisis energética derivada de la situación en Oriente Medio ha afectado al 90% de las constructoras españolas; el 56% reconoce haber ralentizado su actividad y el 22% advierte de posibles repercusiones sobre el empleo si la escalada de costes se prolonga en el tiempo.

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En una situación especialmente delicada estarían, según la patronal, muchas de las obras necesarias para el mantenimiento de las carreteras, donde los sobrecostes medios son del 15% en 2026 y alcanzan el 30% en las de rehabilitación de firmes.

CNC recuerda que estas actuaciones, por su corta duración, no tienen revisión de precios, lo que implica un elevado riesgo de ruptura del equilibrio económico de las obras adjudicadas con precios anteriores a febrero de 2026. La patronal ve esta cuestión especialmente delicada para las operaciones veraniegas de rehabilitación de firmes.

Un junio de recuperación tras el desplome de mayo

En la comparación mensual, la fotografía es algo menos negativa. España logró crecer un 0,3% en junio, mientras que la producción en construcción descendió un 1% en el conjunto de la Unión Europea y un 1,3% en la zona euro. El repunte español llega después de un mayo especialmente complicado, cuando la actividad se contrajo un 3,4%.

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El retroceso de la construcción en la zona euro durante junio se extendió a sus principales ramas. La construcción de edificios disminuyó un 0,9%, mientras que la ingeniería civil cayó un 1,4%. Las actividades de construcción especializada registraron el mayor descenso, del 1,8%. En el conjunto de la UE, las caídas fueron del 0,7%, 0,7% y 1,7%, respectivamente.

El comportamiento entre países fue, además, muy desigual en junio. Rumanía lideró los avances mensuales con un crecimiento del 4,9%, seguida de Suecia, con un 2%, y Países Bajos, con un 1%. En la comparación interanual, Eslovenia registró el mayor incremento, del 22,9%, por delante de Rumanía, con un 18,4%, y Finlandia, con un 12%.

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Eurostat también ha revisado a la baja las cifras de la construcción correspondientes a mayo para el conjunto de Europa. En la zona euro, el organismo estadístico pasa a situar el crecimiento mensual de ese mes en el 0,2%, frente al 0,4% calculado inicialmente. En la Unión Europea, la estimación se reduce del 0,3% al 0,1%.