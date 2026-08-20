Estabilizado el incendio de Riglos (Huesca) y controlado el de Niebla (Huelva), tras arrasar juntos más de 47.000 hectáreas en dos semanas

Imagen del sábado del incendio declarado en Las Peñas de Riglos (Huesca). EFE/EFE-TV

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El incendio forestal de Niebla (Huelva), declarado el pasado 6 de agosto y estabilizado este domingo 16, ha podido ser controlado a las 10 de la mañana de este jueves, 20 de agosto, tras casi dos semanas activo. 33.000 hectáreas han quedado calcinadas por las llamas.

Así lo ha anunciado Antonio Sanz, vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, en una publicación de X: “Tras un intenso trabajo, las labores se centran ahora en el remate y la liquidación para su extinción definitiva”, ha dicho. “Mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a todo el dispositivo que ha participado en la lucha contra este difícil y complejo incendio”.

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Los trabajos de control del fuego continúan una semana después de su notificación

Extinguido el incendio de Niebla, “de los más extensos que ha habido jamás”

En un audio remitido a la prensa al que ha podido acceder Europa Press, Sanz ha insistido en trasladar la “admiración, reconocimiento y felicitación” de la sociedad andaluza y el Gobierno regional a los profesionales del Plan Infoca y el operativo general de Emergencias por su labor ante lo que considera uno de los incendios “más difíciles” y más “peligrosos y complejos” de la historia del Plan Infoca.

“Es uno de los incendios más extensos que ha habido jamás y el más difícil seguro de la historia, pero también hay que poner en valor todo lo que se ha evitado y todo lo que podía haber avanzado”. Sanz ha asegurado que la contención del fuego en Niebla supone “una buena noticia” no solo para las comarcas onubenses afectadas, sino también “para Huelva, para Andalucía y para toda España”.

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El consejero ha recalcado que la actuación del dispositivo ha logrado “evitar” que las llamas alcanzaran una mayor superficie dentro de una gran masa forestal. Aunque el incendio ha quedado estabilizado, los equipos del Infoca permanecen en la zona para asegurar el perímetro y avanzar hasta el control total del fuego, con un total de dos vehículos autobomba y 21 efectivos.

El despliegue nocturno ha sumado 61 bomberos y 22 vehículos enviados por el Mecanismo Europeo de Protección Civil, además de una BRIF con seis helicópteros y cuatro secciones militares sobre el terreno

Estabilizado el incendio de Huesca, con algunos focos calientes

También este jueves queda estabilizado el incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en Huesca, tras 10 días de operativo desde que fue declarado el pasado 10 de agosto. El perímetro total afectado se sitúa en 18.400 hectáreas, si bien de acuerdo con las mediciones satelitales más precisas la superficie quemada es de 14.500 hectáreas.

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El Gobierno de Aragón ha informado al respecto tras la reunión del CECOPI de esta mañana. La noche ha transcurrido “con tranquilidad” gracias a las lluvias registradas, que han sumado cerca de 15 litros por metro cuadrado en los sectores donde las llamas seguían activas, y a un descenso de las temperaturas que ha favorecido la humedad del terreno.

El responsable de Interior ha explicado que los humeros “han disminuido bastante” tras un miércoles “durísimo”, con temperaturas de 39 grados y una humedad relativa “bajísima”. “El incendio no supera los márgenes que tiene actualmente y hay una serie de medios que se empiezan a desmovilizar”, ha señalado. Tras la retirada de la UME, seguirán en la zona diez retenes de Infoar con ocho autobombas y tres bulldozers, además de cinco medios aéreos del Gobierno de Aragón y diez agentes de protección de la naturaleza.

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A pesar de esta evolución favorable, el operativo mantiene la vigilancia sobre algunos focos que siguen generando calor, y durante la jornada de este jueves se van a reforzar las tareas en esas áreas. Por motivos de seguridad, las restricciones de acceso a la zona afectada continuarán vigentes de manera temporal.

Durante la mañana se estudiará la posibilidad de que los habitantes de Centenero, Ena y Botaya —un total de 117 personas— puedan regresar a sus viviendas, sumándose así a los 583 residentes de 13 localidades que ya pudieron volver a sus hogares este miércoles. Permanecen pendientes de volver a sus casas los vecinos de Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua, que reúnen a 203 personas, previsiblemente realojadas en las próximas horas.

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El ejecutivo aragonés ha subrayado que el dispositivo contra el incendio de Las Peñas de Riglos ha movilizado a más de veinte organismos y entidades, constituyendo la mayor respuesta interadministrativa desplegada ante un incendio forestal en Aragón. En los momentos de máxima actividad, participaron cerca de un millar de profesionales y casi cuarenta aeronaves.