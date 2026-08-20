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La sobrina de la princesa Mette-Marit concursará en la versión noruega de ‘Bailando con las estrellas’: así es Leah Behn, la Victoria Federica escandinava

La hija de la princesa Marta Luisa ya había participado en ‘Traitors’ y una de sus hermanas estuvo en ‘MasterChef’

Leah Isadora Behn en 'Bailando con las estrellas' (TV2)
Leah Isadora Behn en 'Bailando con las estrellas' (TV2)
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Leah Isadora Behn, una de las nietas de los reyes Harald y Sonia de Noruega, participará este otoño en Skal vi danse, la versión noruega de Bailando con las estrellas, en un nuevo paso televisivo de la sobrina de la princesa Mette-Marit que refuerza su perfil público como influencer de belleza, modelo y miembro de una de las ramas más expuestas de la familia real noruega.

De esta manera, Victoria Federica, que fue una de las protagonistas de la quinta temporada de El Desafío en Antena 3, no es la única nieta de reyes que se atreve con la televisión. Ambas tienen además una gran actividad en redes sociales, impropia de la realeza más tradicional. La joven noruega, nacida el 8 de abril de 2005 y sexta en la línea de sucesión al trono de Noruega, ha anunciado su fichaje en Instagram con un mensaje directo: “¡Sorpresa! Este otoño va a ser una locura!”. La cadena TV2 estrenará la 21ª temporada del formato el próximo 26 de septiembre.

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La hija mediana de la princesa Marta Luisa de Noruega y del escritor Ari Behn, que se quitó la vida en 2019, estará acompañada en cada gala por el bailarín profesional Andreas Hiim. En declaraciones a la cadena, ha asumido además cuál debe ser la dinámica de trabajo con su pareja sobre la pista: “Necesito que me pongan un poco en mi sitio, que me hagan ver mis límites”.

Leah Behn junto a su bailarín en la presentación del programa (Instagram)
Leah Behn junto a su bailarín en la presentación del programa (Instagram)

La trayectoria televisiva de Leah Behn

En su entorno familiar, la reacción al anuncio ha sido inmediata. Sus hermanas, Maud Angelica y Emma Tallulah, la han animado en redes sociales, mientras que su padrastro, el chamán Durek Verrett, ha escrito: “Estoy muy orgulloso de ti, mi ángel”. La presencia de Leah Isadora Behn en el programa no parte de cero. El año pasado, Leah Behn ya apareció como invitada en la pista junto a Tale Torjussen, una de sus mejores amigas y ganadora de la última edición, en una coreografía con la canción Show me how you burlesque de Christina Aguilera, que fue tan bien acogida que ahora la ha llevado a ser participante.

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Ese antecedente ayuda a explicar la confianza con la que su familia ha recibido ahora su salto al concurso como participante oficia a uno de los realities de famosos más populares de la televisión noruega. Leah tampoco es una debutante en este terreno. El año pasado participó en la quinta temporada de Forræder, la versión noruega de Traitors, el concurso de estrategia y confianza en el que varios jugadores intentan descubrir a los traidores antes de ser eliminados, que en España ha tenido una temporada de famosos en HBO y otra de anónimos en Antena 3.

La sobrina de Haakon y Mette-Marit anunció entonces su participación posando ante el castillo de Hvedholm, una finca del siglo XV utilizada como escenario del programa, donde se grababan las escenas de desayunos y las mesas redondas nocturnas. La princesa noruega demostró que se tomaba muy en serio el formato: “Actitud: manipular, controlar, jefa al mando”. La joven aseguró además que contó con el permiso de su madre para acudir a la televisión.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

La exposición pública de Leah corre en paralelo a la de su familia, más allá del núcleo duro del trono, mucho más rehacio a este tipo de exposición. Su hermana mayor, Maud Angelica, fue la primera royal en participar en Kokkeskolen, la versión noruega de MasterChef, y también se ocultó bajo una de las máscaras de Mask Singer. La propia princesa Marta Luisa y Durek Verrett también formarán parte este otoño de Noruega Alternativa, un reality esotérico de seis episodios que se emitirá en la plataforma nórdica Viaplay.

Quién es Leah Isadora Behn

Leah Behn se mueve en ese mismo ecosistema mediático, aunque con un perfil distinto. En Noruega se ha consolidado como influencer especializada en belleza, promociona productos, destaca por su habilidad con el maquillaje y forma parte de la cartera de modelos de una agencia noruega. Aunque ella y sus hermanas están incluidas en la línea de sucesión, no tienen títulos reales. Leah fue bautizada en la capilla del Palacio Real de Oslo y tuvo entre sus madrinas a la princesa Laurentien de los Países Bajos.

Las hijas de Marta Luisa de Noruega en su boda (Reuters)
Las hijas de Marta Luisa de Noruega en su boda (Reuters)

Es la segunda hija de Marta Luisa en su primer matrimonio con Ari Behn. Sus hermanas son Maud Angelica, artista, y Emma, amazona de saltos. Las tres vivieron durante su infancia en Londres y Nueva York antes de instalarse en Lommedalen, a las afueras de Oslo. Además, las heejercieron de damas de honor en la boda de Marta Luisa y Durek Verrett, celebrada en 2024 en los fiordos noruegos.

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