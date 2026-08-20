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Avance de ‘La Promesa’ del viernes 21 de agosto: Jacobo decidirá desvelar la traición de Martina y Manuel disfrutará de su escapada con Julieta

La guerra en las cocinas no tendrá tregua en el final de la semana de la ficción diaria de Televisión Española

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)
Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)
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El capítulo 889 de La Promesa, que se emite este viernes 21 de agosto en La 1, llega con dos tramas al límite. Petra está a punto de revelar a Pía la verdad completa sobre lo que le hizo a su hermana Tomasa, una confesión más grave aún de lo que Pía ya intuía. Y Jacobo, incapaz de digerir la traición de su prometida y su amigo, amenaza con convocar a toda la familia para exponer públicamente lo que han hecho Martina y Adriano.

La revelación de Petra es el hilo más tenso del episodio de La Promesa. El jueves, la señora Arcos rompió a llorar ante Pía y reconoció haber cometido un acto atroz contra su hermana, aunque dejó en el aire la naturaleza exacta de ese acto. El viernes, el avance de RTVE desvela que Petra fue quien maniobró para que Tomasa fuera enviada a trabajar con los Buenaventura, aunque aún oculta algo más grave. Pía, que ha ido extrayendo la verdad poco a poco a lo largo de la semana, intercede además ante Carlo para que comprenda a María Fernández y ambos puedan reconciliarse.

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La otra gran amenaza del capítulo de La Promesa la protagoniza Jacobo. Tras descubrir que Martina y Adriano llevan tiempo juntos a sus espaldas, el joven se ha negado a aceptar disculpas y ha mantenido una actitud hostil desde su regreso al palacio. El viernes da un paso más: pretende llamar a toda la familia y contarles la traición, un movimiento que pondría a la pareja en una posición insostenible dentro del palacio.

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)
Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)

Qué pasará el viernes en ‘La Promesa’

En paralelo, Manuel y Julieta llegarán al destino de su escapada. La huida fue posible gracias a la estratagema urdida el jueves en La Promesa: fingir que cada uno se marchaba a un lugar distinto mientras Ciro estaba de viaje. Una vez en el hotel, Manuel ha reservado dos habitaciones con la única intención de que Julieta descanse de la presión que ejerce Ciro sobre ella. La reacción de Julieta, que lo besa apasionadamente, cierra esa trama con una escena de su escapada.

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La relación entre María y Carlo sigue sin resolverse: un acercamiento entre ambos acaba en reproches mutuos por la forma en que terminaron juntos. El episodio del viernes es el desenlace de cinco días de tensión acumulada en La Promesa. El lunes, Julio tomó el control de la cocina con el visto bueno del marqués Alonso, lo que desató un conflicto con las cocineras que ha ido escalando a lo largo de toda la semana. Cristóbal y Teresa se enfrentaron a Julio el jueves por su rigidez, mientras Leocadia le reprochó a Cristóbal los desajustes en la casa.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La semana de ‘La Promesa’

Antes, el martes, Jacobo se contuvo en el último momento y no golpeó a Adriano, pero la tensión entre los tres no hizo más que crecer. El miércoles, Máximo aceptó marcharse del palacio y dejar a Ángela en paz, aunque Leocadia lo acusó de huir sin haber hecho ningún esfuerzo por su hija.

Fue también el miércoles cuando Cristóbal interrumpió esa discusión con la carta de la Casa Real para Curro, cuyo contenido el jueves confirmó la ratificación oficial del condado de Linaja.En el cierre de la semana, Tomasa comunica que, finalmente, las cocineras no se van, lo que augura que la guerra en la cocina se recrudece.

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