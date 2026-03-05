España

Los colegios privados y concertados alcanzan 14.400 millones en ingresos mientras la pública pierde alumnos y cierra centros

La mayoría de las escuelas privadas están gestionadas por empresas o congregaciones religiosas

Una profesora da clase el
Una profesora da clase el día del inicio del curso en el colegio de la Alameda de Osuna, en Madrid. (Marta Fernández / Europa Press)

El sector de los colegios privados y concertados en España mantiene su tendencia al alza en ingresos, que ya alcanzan los 14.400 millones de euros al año. En este crecimiento destacan especialmente los colegios concertados, con una facturación total de 10.900 millones de euros. Así lo recoge el último informe del Observatorio Sectorial DBK de Informa, publicado este martes y al que ha tenido acceso EFE.

Según el estudio, el volumen de negocio de los colegios privados creció un 2,5% respecto al año anterior. Es decir, 3.500 millones de euros más que suman a su caja. El 85% de los ingresos se genera a través de los servicios de matrícula y enseñanza, mientras que el 15% restante en actividades complementarias y otros servicios.

En España, durante el curso 2024-2025, había 9.330 centros privados, de los cuales el 60% eran concertados. En total, disponían de 2,76 millones de alumnos matriculados, una aumento de 3.000 en los dos últimos años. Así, el informe destaca que el 74% del alumnado de enseñanza privada estudia en centros concertados, con 2,05 millones frente a los 714.000 de los centros privados.



Empresas y Religión: los grandes tenedores

El análisis del Observatorio Sectorial DBK señala que el sector combina la presencia de grupos empresariales y congregaciones religiosas, que gestionan múltiples centros y han protagonizado procesos de crecimiento mediante adquisiciones, con una amplia mayoría de entidades de pequeño tamaño.

No obstante, pese a la consolidación de algunos grandes operadores, el sector sigue mostrando un alto grado de fragmentación, ya que predominan las entidades de pequeño tamaño que gestionan un único colegio, según el informe. Incluso, los cinco mayores operadores privados, excluyendo las congregaciones religiosas, solo alcanzan el 4% del negocio total en España.

Además, la oferta de colegios privados ha experimentado un crecimiento del 0,5% y en los últimos años varias empresas han configurado grupos de mayor tamaño a través de operaciones de adquisición.

Los colegios concertados bajo la
Los colegios concertados bajo la lupa: "Lo que antes era educación pública con gestión privada sin ánimo de lucro, hoy está siendo mercantilizado". (Freepik)

La enseñanza pública: el caso contrario

Frente a este crecimiento, la red pública de enseñanza está marcada por el cierre de colegios y las dificultades tanto de profesores como sindicatos para aprobar las decisiones de planificación educativa. La última, reducir el número de alumnos por clase, parece beneficiar más a los mayores que a los pequeños.

En este contexto, desde el curso 2019/2020, la escuela pública ha perdido 2.768 colegios, un ajuste que, según el Ministerio, se debe al descenso de la natalidad. Sin embargo, organizaciones sindicales como CSIF señalan que esta reducción no se ha traducido en una bajada de ratios ni en mejoras educativas, sino en un recorte efectivo de la oferta pública.

A ello se suman los problemas de infraestructuras. En comunidades como Madrid, informes sindicales de CC.OO. describen un escenario de deterioro prolongado en numerosos centros, con cursos que comienzan entre obras inacabadas o con deficiencias estructurales que afectan al normal desarrollo de la actividad educativa.

