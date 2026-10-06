El rey Felipe VI reconquista a la reina Letizia con sus palabras en finés: sus carcajadas cómplices ante la destreza del monarca

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El rey Felipe VI ha sorprendido a la reina Letizia al saludar en finés a los anfitriones de la cena de Estado celebrada durante la segunda jornada de su visita a Helsinki. La reina ha reaccionado con sorpresa y carcajadas al escuchar el gesto lingüístico del monarca, concebido como una muestra de cercanía hacia el presidente finlandés Alexander Stubb y su esposa, Suzanne Innes-Stubb.

La cena de Estado ofrecida por el presidente de Finlandia Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb en el Palacio Presidencial de Helsinki ha reunido a un centenar de invitados y ha cerrado la segunda jornada de la visita de Estado de los reyes Felipe y Letizia, marcada por las condecoraciones, los brindis y el saludo en finés del monarca.

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Stubb había intervenido previamente en español, por lo que ha sido un gesto recíproco. Felipe VI ha elogiado el dominio del idioma del presidente y, antes de desarrollar su discurso, ha bromeado en inglés con que su preocupación disminuía al saber que el anfitrión y buena parte de los asistentes podían seguir sus palabras en castellano.

El rey Felipe y la reina Letizia en la cena de gala en Finlandia (EFE)

El discurso del rey Felipe VI

Tras ese comienzo, Felipe VI ha situado su discurso en el terreno de la cooperación europea. El monarca ha recogido la referencia de Stubb a Ceuta para defender que España y Finlandia son frontera exterior de la Unión Europea, pero no “fronteras” separadas, porque la frontera europea es común a todos los ciudadanos comunitarios.

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El rey Felipe ha sostenido que la protección de esa frontera corresponde al conjunto de la Unión Europea, “en un ejercicio solidario y eficaz, que interesa y beneficia al conjunto”. También ha advertido de que del carácter compartido de ese esfuerzo “depende mucho más que la seguridad de un país: depende también el futuro mismo de la construcción europea”.

La velada se ha celebrado en el Salón de Estado del Palacio Presidencial, después de que los reyes fueran recibidos por la pareja presidencial en el Dining Hall. El espacio, terminado en 1907 e inspirado en el Salón de San Jorge del Palacio de Invierno de San Petersburgo, acoge tradicionalmente los grandes banquetes oficiales finlandeses, además de los saludos y bailes del Día de la Independencia.

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La reina Letizia opta por un vestido negro en Helsinki. (Grosby Group)

La cena de gala de los reyes en Finlandia

La sala está presidida por la estatua de Lex, una obra de Walter Runeberg fechada en 1919. La escultura es una copia en yeso de la alegoría de la Ley del monumento a Alejandro II situado en la Plaza del Senado y fue realizada por el hijo del poeta Johan Ludvig Runeberg. El presidente finlandés ha pronunciado su discurso, ha brindado y ha dado paso a la interpretación del himno de España.

Después de la intervención de Felipe VI y de un segundo brindis, ha sonado el himno finlandés, Maamme o Vårt land, cuya música compuso Fredrik Pacius y cuya letra pertenece a Johan Ludvig Runeberg. La reina Letizia ha asistido al banquete con el broche de la flor de diamantes que ya había lucido la reina Sofía y que la actual reina había llevado durante su visita de Estado al Reino Unido.

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El vestido elegido por la reina Letizia. (Grosby Group)

El conjunto incluía los pendientes de chatones y las pulseras gemelas de diamantes que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia y forman parte del joyero de pasar de la Corona. La cena ha seguido a la recepción de los reyes en el Palacio Presidencial, donde Stubb e Innes-Stubb les dieron la bienvenida. La agenda había separado después los compromisos institucionales de Felipe VI y el presidente finlandés de las actividades de la reina Letizia y la primera dama, que visitaron un centro escolar.