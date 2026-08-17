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Daniella Bustamante cumple 18 años y se suma a la lista de ‘nepo babies’ españoles: desde Terelu Campos o Miguel Bosé hasta las hijas de Kiko Matamoros

Son muchos los nombres de famosos que han sabido mantener una carrera a pesar de la fama de su apellido

Daniella Bustamante
La lista de 'nepo babies' españoles. (Montaje Infobae)
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Hoy no es un día cualquiera en la crónica social española. Daniella Bustamante, la única hija en común de la actriz Paula Echevarría y el cantante David Bustamante, sopla 18 velas y alcanza la mayoría de edad. Una fecha clave que marca el fin del pixelado en los medios de comunicación y que sitúa de lleno a la joven en la diana mediática de la prensa del corazón.

Haber crecido bajo la mirada atenta de los focos, entre los rodajes y posados de su madre y las giras multitudinarias de su padre, la convierte de forma natural en el nuevo rostro a seguir. Daniella aterriza en la adultez lista para sumarse a un fenómeno tan antiguo como irresistible dentro del famoseo nacional: el de los nepo babies o herederos de la fama.

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Aún es un misterio si la joven decidirá volcarse en las redes sociales, probar suerte en la moda o mantener un perfil más reservado. Sin embargo, su debut en la mayoría de edad sirve como el gancho perfecto para repasar la lista definitiva de los hijos de famosos en España que han tomado el relevo mediático: desde las sagas históricas hasta los rostros jóvenes que quizá no sabías que venían con cuna de oro.

Las dinastías: de Tamara Falcó a Terelu Campos

En la cúspide de la crónica social española existen dinastías donde el carisma mediático se transmite en el ADN y la fama es casi una cuestión de cuna. La indiscutible soberana de este fenómeno en nuestro país es Tamara Falcó. Hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, marqués de Griñón, Tamara no solo ha heredado la elegancia materna, sino que ha construido un auténtico imperio mediático a base de naturalidad, programas de televisión, títulos nobiliarios y una presencia constante en las revistas.

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Terelu Campos reflexiona sobre la naturaleza cíclica de los programas de televisión, afirmando que "nacen, crecen y mueren". La presentadora habla de sus 40 años de carrera y la importancia de no vivir con nostalgia, sino con la satisfacción del trabajo realizado.

En un escalón igualmente histórico encontramos a Terelu Campos. Crecer como la hija de la gran reina de la televisión, María Teresa Campos, podía haber sido una sombra alargada, pero Terelu demostró desde muy joven que el plató era su hábitat natural, construyendo una carrera propia que hoy perpetúa incluso su propia hija, Alejandra Rubio. También hay hijas que llevan el nombre de su madre por bandera, como Rocío Carrasco con la suya: Rocío Jurado.

El apellido Flores y la familia Bosé

El apellido abre la primera puerta, pero en la interpretación y la música el público no perdona la falta de talento. Una de las figuras más queridas de la actuación es Alba Flores, orgullosa heredera del clan Flores e hija del recordado Antonio Flores y la productora Ana Villa, quien ha conquistado al público internacional con la misma garra que su abuela, la mismísima Lola Flores. En una línea parecida encontramos a Miguel Bernardeau, convertido en estrella juvenil (Élite, Zorro), aunque muchos descubrieron tiempo después que sus tablas vienen de familia al ser hijo de la aclamada actriz Ana Duato y del productor Miguel Ángel Bernardeau.

La familia Flores. (Europa Press)
La familia Flores. (Europa Press)

La televisión también ha sido el refugio de Belén Écija, protagonista de series como 4 estrellas e hija de la icónica actriz Belén Rueda y del célebre creador audiovisual Daniel Écija. Cierra este talentoso grupo Dora Postigo, nieta de Lucía Bosé e hija de la añorada Bimba Bosé y sobrina de Miguel Bosé, ambos también nepo babies, y del realizador Diego Postigo, quien desborda personalidad propia como cantante, modelo y actriz (Rainbow) llevando la vanguardia de su saga a las nuevas generaciones.

La nueva generación de ‘nepo babies’

La fama ha cambiado de plataforma y las nuevas generaciones ya no necesitan necesariamente un plató o una portada tradicional para brillar: las redes sociales y los photocalls son su auténtico hábitat natural. En estos escenarios destaca ahora Lucía Rivera, hija de la actriz Blanca Romero y adoptada legalmente por el torero Cayetano Rivera, consolidada en las pasarelas internacionales y la creación de contenido.

Lucía Rivera y la nueva generación. (Europa Press)
Lucía Rivera y la nueva generación. (Europa Press)

Completa la terna Alba Díaz Martín, que ha sabido fusionar el desparpajo de su madre, la diseñadora Vicky Martín Berrocal, con el carisma de su padre, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, posicionándose como uno de los perfiles de estilo de vida más seguidos por el público joven. En redes también destacan Laura y Anita Matamoros, hijas de Kiko Matamoros. La lista es interminable: los hijos de la Pantoja, Juls Janeiro, Ona Mafalda o Bad Gyal. A esta lista se une Daniella Bustamante, con un futuro incierto pero ya con un pie dentro del espacio público.

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