España
Agregar Infobae enGoogle

Paula Echevarría y David Bustamante felicitan a su hija Daniella por su 18 cumpleaños: “Mi niña, mi leona, mi compañera de vida”

La expareja ha organizado un cumpleaños muy especial a su hija por su mayoría de edad

Daniella Bustamante y Paula Echevarría (INSTAGRAM).
Daniella Bustamante y Paula Echevarría (INSTAGRAM).
Guardar

Daniella Bustamante ha comenzado una nueva etapa de su vida. La hija de David Bustamante y Paula Echevarría ha cumplido este lunes, 17 de agosto, 18 años, una fecha especialmente significativa para toda la familia. La joven ha querido dar la bienvenida a la mayoría de edad compartiendo una elegante fotografía en blanco y negro en sus redes sociales, acompañada únicamente por dos palabras: “Mis 18” y un emoji de una tarta.

La celebración, sin embargo, comenzó antes de que llegara el día. Durante la madrugada, sus familiares y amigas quisieron sorprenderla en Candás, el pueblo asturiano vinculado a la familia materna. Daniella se encontró con una fiesta improvisada en la que no faltaron los globos, una diadema, una banda de cumpleaños y música al aire libre. Una bienvenida a los 18 años que la joven vivió con especial emoción.

PUBLICIDAD

Semanas antes, la propia Daniella había confesado que tenía muchas ganas de celebrar esta fecha y que su intención era hacerlo precisamente en su “pueblito” junto a sus amigas. Lo que desconocía era que sus seres queridos habían preparado una sorpresa para recibirla a medianoche.

El cumpleaños llega, además, después de unos meses especialmente intensos para la familia, marcada por la reciente pérdida del abuelo de Daniella. A pesar de las circunstancias, sus familiares han querido convertir esta fecha en una celebración y acompañarla en un momento que supone el comienzo de una etapa completamente nueva.

Daniella Bustamante y Paula Echevarría (INSTAGRAM).
Daniella Bustamante y Paula Echevarría (INSTAGRAM).

Paula Echevarría, muy emocionada

Una de las primeras en felicitar públicamente a Daniella ha sido Paula Echevarría. La actriz ha recuperado la misma fotografía en blanco y negro que su hija utilizó para anunciar la llegada de sus 18 años y la ha acompañado de una extensa declaración en la que deja patente lo mucho que significa para ella verla convertida en adulta.

PUBLICIDAD

Mi niña, mi leona, mi compañera de vida… Hoy cumples 18 años y no sé en qué momento pasó este tiempo”, ha escrito la actriz. Sus palabras reflejan la mezcla de emoción y nostalgia que acompaña a una fecha de estas características.

Echevarría también ha aprovechado la ocasión para recordar todo lo que ambas han aprendido juntas durante estos años. “Qué suerte la mía haber podido crecer contigo mientras tú crecías conmigo”, ha expresado, antes de dejar claro que la mayoría de edad no cambiará el vínculo que mantienen.

“Ahora empieza una etapa nueva, pero hay algo que no cambiará nunca: siempre voy a estar a tu lado”, ha asegurado la actriz, que ha cerrado su felicitación con una declaración de amor hacia su hija: “Te quiero más de lo que cabe en cualquier texto”. Junto al mensaje, Paula ha compartido también varias imágenes de la celebración, en las que madre e hija aparecen abrazadas y muy cómplices.

Daniella Bustamante y Paula Echevarría (INSTAGRAM).
Daniella Bustamante y Paula Echevarría (INSTAGRAM).

David Bustamante felicita a su “miniyo”

David Bustamante tampoco ha querido dejar pasar una fecha tan importante. El cantante ha optado por una fotografía en blanco y negro para acompañar su felicitación, marcada por la nostalgia y el orgullo de ver crecer a su única hija.

¡Felicidades a mi ‘miniyo’! ¡Te amo con el alma!”, ha escrito el artista. Bustamante ha reconocido que este cumpleaños tiene un significado especial para él porque supone dejar atrás definitivamente la infancia de Daniella.

“Te haces mayor, pero siempre serás mi princesa, mi pequeña”, ha añadido antes de desearle una “feliz vida”. Un mensaje con el que el cantante refleja una sensación habitual entre los padres cuando sus hijos alcanzan la mayoría de edad: la certeza de que han crecido, aunque para ellos siempre conservarán la imagen del niño que vieron crecer.

Temas Relacionados

Famosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

José Andrés, chef: “No todos los aceites de oliva son iguales; yo uso el arbequina para vinagretas, el picual para guisos y el cornicabra para pasta y paellas”

El chef asturiano, afincado en Estados Unidos desde hace ya más de dos décadas, defiende el AOVE español como “el mejor del mundo” y explica para qué recetas utiliza cada variedad

José Andrés, chef: “No todos los aceites de oliva son iguales; yo uso el arbequina para vinagretas, el picual para guisos y el cornicabra para pasta y paellas”

El yogur podría convertirse en una nueva forma de tratar el cáncer: el CNIO investiga cómo los probióticos pueden convertirse en aliados

El químico Nicola D’Amelio impulsa una estrategia basada en bacterias probióticas modificadas que buscan transformar el tratamiento del cáncer, generando terapias antitumorales directamente en el intestino

El yogur podría convertirse en una nueva forma de tratar el cáncer: el CNIO investiga cómo los probióticos pueden convertirse en aliados

Tres detenidos en Alicante por aislar y manipular a una mujer de 92 años para apoderarse de su patrimonio: consiguieron que modificara el testamento

La Guardia Civil concluye que el grupo aprovechó el deterioro cognitivo de la anciana para hacerle firmar documentos a su favor e incluso planteó trasladarla al extranjero con el objetivo de mantener el dominio sobre sus bienes

Tres detenidos en Alicante por aislar y manipular a una mujer de 92 años para apoderarse de su patrimonio: consiguieron que modificara el testamento

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

El presidente de la ciudad autónoma da 30 días a Pedro Sánchez para resolver la crisis antes de acudir a las Cortes, a la Justicia o a Europa

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Zapatero los depuró y Pedro Sánchez rechazó recuperarlos: los dos batallones de la Legión en Ceuta y Melilla que el PP exige rescatar para reforzar los dos enclaves

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

ECONOMÍA

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un empresario está construyendo una inmensa red de túneles bajo los Alpes para que millonarios de todo el mundo tengan su fortuna a salvo incluso de drones

Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año

Hacienda gana adeptos con los años: uno de cada 3 jóvenes cree que viviríamos mejor sin impuestos frente a solo un 11% de los mayores de 65

DEPORTES

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa