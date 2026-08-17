Paula Echevarría y David Bustamante felicitan a su hija Daniella por su 18 cumpleaños: “Mi niña, mi leona, mi compañera de vida”

Daniella Bustamante y Paula Echevarría (INSTAGRAM).

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Daniella Bustamante ha comenzado una nueva etapa de su vida. La hija de David Bustamante y Paula Echevarría ha cumplido este lunes, 17 de agosto, 18 años, una fecha especialmente significativa para toda la familia. La joven ha querido dar la bienvenida a la mayoría de edad compartiendo una elegante fotografía en blanco y negro en sus redes sociales, acompañada únicamente por dos palabras: “Mis 18” y un emoji de una tarta.

La celebración, sin embargo, comenzó antes de que llegara el día. Durante la madrugada, sus familiares y amigas quisieron sorprenderla en Candás, el pueblo asturiano vinculado a la familia materna. Daniella se encontró con una fiesta improvisada en la que no faltaron los globos, una diadema, una banda de cumpleaños y música al aire libre. Una bienvenida a los 18 años que la joven vivió con especial emoción.

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Semanas antes, la propia Daniella había confesado que tenía muchas ganas de celebrar esta fecha y que su intención era hacerlo precisamente en su “pueblito” junto a sus amigas. Lo que desconocía era que sus seres queridos habían preparado una sorpresa para recibirla a medianoche.

El cumpleaños llega, además, después de unos meses especialmente intensos para la familia, marcada por la reciente pérdida del abuelo de Daniella. A pesar de las circunstancias, sus familiares han querido convertir esta fecha en una celebración y acompañarla en un momento que supone el comienzo de una etapa completamente nueva.

Daniella Bustamante y Paula Echevarría (INSTAGRAM).

Paula Echevarría, muy emocionada

Una de las primeras en felicitar públicamente a Daniella ha sido Paula Echevarría. La actriz ha recuperado la misma fotografía en blanco y negro que su hija utilizó para anunciar la llegada de sus 18 años y la ha acompañado de una extensa declaración en la que deja patente lo mucho que significa para ella verla convertida en adulta.

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“Mi niña, mi leona, mi compañera de vida… Hoy cumples 18 años y no sé en qué momento pasó este tiempo”, ha escrito la actriz. Sus palabras reflejan la mezcla de emoción y nostalgia que acompaña a una fecha de estas características.

Echevarría también ha aprovechado la ocasión para recordar todo lo que ambas han aprendido juntas durante estos años. “Qué suerte la mía haber podido crecer contigo mientras tú crecías conmigo”, ha expresado, antes de dejar claro que la mayoría de edad no cambiará el vínculo que mantienen.

“Ahora empieza una etapa nueva, pero hay algo que no cambiará nunca: siempre voy a estar a tu lado”, ha asegurado la actriz, que ha cerrado su felicitación con una declaración de amor hacia su hija: “Te quiero más de lo que cabe en cualquier texto”. Junto al mensaje, Paula ha compartido también varias imágenes de la celebración, en las que madre e hija aparecen abrazadas y muy cómplices.

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Daniella Bustamante y Paula Echevarría (INSTAGRAM).

David Bustamante felicita a su “miniyo”

David Bustamante tampoco ha querido dejar pasar una fecha tan importante. El cantante ha optado por una fotografía en blanco y negro para acompañar su felicitación, marcada por la nostalgia y el orgullo de ver crecer a su única hija.

“¡Felicidades a mi ‘miniyo’! ¡Te amo con el alma!”, ha escrito el artista. Bustamante ha reconocido que este cumpleaños tiene un significado especial para él porque supone dejar atrás definitivamente la infancia de Daniella.

“Te haces mayor, pero siempre serás mi princesa, mi pequeña”, ha añadido antes de desearle una “feliz vida”. Un mensaje con el que el cantante refleja una sensación habitual entre los padres cuando sus hijos alcanzan la mayoría de edad: la certeza de que han crecido, aunque para ellos siempre conservarán la imagen del niño que vieron crecer.

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