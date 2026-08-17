Las tres personas que homenajea el nombre compuesto de la hija de la princesa Eugenia de York: de su bisabuela Isabel II a otra reina británica histórica

Eugenia de York presenta a su hija Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank (Instagram)

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La princesa Eugenia ha revelado el nombre de su hija, Adelaide Elizabeth Annina, un compuesto con el que homenajea a tres figuras ligadas a su historia familiar y a la monarquía británica: su bisabuela Isabel II, la reina Adelaida y una tercera referencia de carácter personal. La bebé, nacida el 4 de agosto en Portugal, ocupa ya el puesto 15 en la línea de sucesión al trono británico.

La hija del expríncipe Andrés y Sarah Ferguson ha explicado en sus redes sociales que el nombre elegido recuerda a “tres personas a las que amamos y admiramos del pasado y del presente”, entre ellas su “bisabuela, a quien tenemos cerca en nuestros corazones”. La recién nacida se llama Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank y es la tercera hija de Eugenia.

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La propia princesa ha enmarcado además esa elección en una doble pertenencia sentimental. “Su nombre es parte de la historia inglesa y portuguesa, dos lugares que amamos y llamamos hogar”, ha escrito al anunciar la llegada de la niña dos semanas después del parto. El nacimiento se ha producido en un momento delicado para los York, después de que el rey Carlos III retirara los títulos a su padre. La llegada de la pequeña ha supuesto así una noticia de alivio para una rama de la familia real británica alejada de buena parte de los compromisos oficiales.

Eugenia de York presenta a su hija Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank (Instagram)

El significado del nombre de la hija de Eugenia de York

El primer nombre, Adelaide, tiene origen germánico, significa “mujer noble” y remite a la reina Adelaida, esposa de Guillermo IV, que fue rey de Inglaterra entre 1792 y 1849. Esta elección llega tras un guiño previo de Eugenia de York en su propia boda, cuando lució en la recepción nocturna dos broches de diamantes a modo de horquillas que Guillermo IV encargó para su mujer. Además, este nombre también es muy habitual en Portugal, el país donde ha nacido la bebé.

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El segundo nombre, Elizabeth, que significa “promesa de Dios” en hebreo, es un homenaje directo a la reina Isabel II. Eugenia mantenía con su abuela una relación especialmente estrecha, un vínculo compartido también por su hermana Beatriz y que iba más allá del protocolo de la corte británica. La elección de ese nombre se interpreta a la luz de esa cercanía familiar y del peso que tuvo la reina en la vida de sus nietas. El recuerdo quedó especialmente expuesto en el funeral de Isabel II, donde Beatriz y Eugenia despidieron a una de las figuras centrales de su entorno personal y es que su padre, el expríncipe Andrés, era conocido como el hijo favorito de la monarca.

Eugenia de York presenta a su hija Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank (Instagram)

El tercer nombre, Annina, es el más misterioso, ya que responde a otra conexión personal, pero aún desconocida, quizás del entorno del padre, Jack Brooksbank. Se trata de un diminutivo de Ana, como su tía, y significa “gracia” o “favor” en hebreo. Eugenia ha contado la noticia con un mensaje de tono íntimo: “Hoy hace 2 semanas le dimos la bienvenida al mundo a nuestra chica. Y desde entonces hemos tenido el tiempo más especial, acogedor y lleno de amor”.

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Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

La niña se ha convertido en la decimoquinta persona en la línea de sucesión al trono. Con su nacimiento, Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank queda situada detrás de su madre y de sus dos hermanos mayores. “Augie y Ernie ya son los mejores hermanos mayores”, ha escrito Eugenia de York al final del mensaje tras una foto de sus tres hijos juntos.